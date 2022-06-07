Apple, dün gerçekleştirdiği WWDC 2022 etkinliği ardından Türkiye’deki Apple Store’larda gerçekleştirdiği fiyat güncellemesi ile tüm ürünlerine zam uyguladı. Artan kur ve vergilendirme neticesinde iPhone fiyatları 42.000 TL’ye kadar dayandı. Detayları ve yeni fiyatları Aydoğan ile Eren konuşuyor.

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APPLE’DAKİ TÜM ÜRÜNLERE ZAM! | 42.000 TL’ye iPhone!

iPhone modelleri başlangıç fiyatları:

iPhone SE: 13.499 TL

iPhone 11: 14.999 TL

iPhone 12 mini: 18.999 TL

iPhone 12: 20.999 TL

iPhone 13 mini: 20.999 TL

iPhone 13: 22.499 TL

iPhone 13 Pro: 29.999 TL

iPhone 13 Pro Max: 32.999 TL

iPad modelleri başlangıç fiyatları:

9. nesil iPad: 7.199 TL

iPad Air: 12.799 TL

11. inç iPad Pro: 16.999 TL

12 inç iPad Pro: 22.999 TL

Mac bilgisayar modelleri başlangıç fiyatıarı:

M1 MacBook Air: 20.999 TL

M2 MacBook Air: 25.999 TL

13 inç M2 MacBook Pro: 27.999 TL

14 inç M1 Pro MacBook Pro: 39.479 TL

16 inç M1 Pro MacBook Pro: 47.839 TL

16 inç M1 Max MacBook Pro: 71.999 TL

24 inç M1 iMac: 25.379 TL

M1 Mac Mini: 13.347 TL

M1 Max Mac Studio: 39.559 TL

Mac Pro: 97.519 TL

Apple Watch başlangıç fiyatları:

Apple Watch Series 3: 4.199 TL

Apple Watch SE: 5.849 TL

Apple Watch Series 7: 8.399 TL