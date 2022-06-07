Apple, dün gerçekleştirdiği WWDC 2022 etkinliği ardından Türkiye’deki Apple Store’larda gerçekleştirdiği fiyat güncellemesi ile tüm ürünlerine zam uyguladı. Artan kur ve vergilendirme neticesinde iPhone fiyatları 42.000 TL’ye kadar dayandı. Detayları ve yeni fiyatları Aydoğan ile Eren konuşuyor.
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APPLE’DAKİ TÜM ÜRÜNLERE ZAM! | 42.000 TL’ye iPhone!
iPhone modelleri başlangıç fiyatları:
- iPhone SE: 13.499 TL
- iPhone 11: 14.999 TL
- iPhone 12 mini: 18.999 TL
- iPhone 12: 20.999 TL
- iPhone 13 mini: 20.999 TL
- iPhone 13: 22.499 TL
- iPhone 13 Pro: 29.999 TL
- iPhone 13 Pro Max: 32.999 TL
iPad modelleri başlangıç fiyatları:
- 9. nesil iPad: 7.199 TL
- iPad Air: 12.799 TL
- 11. inç iPad Pro: 16.999 TL
- 12 inç iPad Pro: 22.999 TL
Mac bilgisayar modelleri başlangıç fiyatıarı:
- M1 MacBook Air: 20.999 TL
- M2 MacBook Air: 25.999 TL
- 13 inç M2 MacBook Pro: 27.999 TL
- 14 inç M1 Pro MacBook Pro: 39.479 TL
- 16 inç M1 Pro MacBook Pro: 47.839 TL
- 16 inç M1 Max MacBook Pro: 71.999 TL
- 24 inç M1 iMac: 25.379 TL
- M1 Mac Mini: 13.347 TL
- M1 Max Mac Studio: 39.559 TL
- Mac Pro: 97.519 TL
Apple Watch başlangıç fiyatları:
- Apple Watch Series 3: 4.199 TL
- Apple Watch SE: 5.849 TL
- Apple Watch Series 7: 8.399 TL
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