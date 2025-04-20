Teknoloji dünyasında sınırları zorlayan gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Pekin’de düzenlenen yarı maratonda, yüzlerce insanın yanında robotlar da ter döktü.

İçindekiler İnsanlar ve Robotlar Arasında Nefes Kesen Rekabet

İnsanlar ve Robotlar Arasında Nefes Kesen Rekabet

E-Town teknoloji merkezinde gerçekleştirilen bu ilginç yarışta, tam 21 farklı robot iki ayak üzerinde koşarak tarih yazdı. Özellikle Çin’in teknoloji hamlesi açısından büyük bir adım olarak görülen bu etkinlik, robotların fiziksel dayanıklılık ve performans alanında nerede olduklarını da gözler önüne serdi.

Yarışın yıldızı, devlet destekli araştırma merkezi X-Humanoid tarafından geliştirilen Tiangong Ultra isimli robot oldu. Bu başarılı robot, 21 kilometrelik parkuru 2 saat 40 dakikada tamamlayarak birinci geldi. Elbette bu süre bir insan koşucunun temposuyla kıyaslandığında düşük kalsa da, robot teknolojisi adına önemli bir başarı. İlginç bir detay ise Tiangong Ultra’nın bir insan koşucu tarafından yönlendirilmesiydi; sırtına takılan sinyal cihazı sayesinde robot adımlarını eş zamanlı olarak ayarladı.

Diğer taraftan, pek çok robot yarışmacı başlangıç çizgisini zar zor geçebildi. Özellikle Shennong adlı robotun bir destek koşucusuna çarpıp ardından çitlere savrulması ve Little Giant’ın kafa kısmından dumanlar çıkması gibi trajikomik anlar, izleyicilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Pek çok robot yarışmacı dört saatlik zaman sınırını aşarken, sadece dört robot bu süre içinde yarışı tamamlayabildi.

Yarışa katılan tüm robotların iki bacaklı, insansı formda olması şart koşuldu. İnsanlarla çarpışmayı önlemek adına, robotlar için özel çitlerle çevrili bir parkur hazırlandı. Ayrıca, yolda yaşanabilecek teknik sorunlar için batarya değişimi ve hatta yedek robot değişimi gibi esneklikler de tanındı. Tiangong Ultra’nın bataryası üç kez değiştirilerek performansın sürekliliği sağlandı.

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Türkiye’de robot teknolojilerine ilgi duyanlar için bu gelişmeler, gelecekte robotların spor müsabakalarında daha aktif roller üstlenebileceğine işaret ediyor. Önümüzdeki yıllarda, belki de İstanbul sokaklarında bir robot maratonuna tanık olabiliriz.

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