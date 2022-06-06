Apple, Mac için geliştirilmiş verimlilik ve performansın yanı sıra 24 GB‘a kadar bellek desteği sunan ikinci nesil Apple silikon yongası olan M2 yongasını duyurdu.

‌M2‌, M1 çipinden yüzde 25 daha fazla olan 20 milyar transistörlü 2. nesil 5nm teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. ‌M2‌, 24 GB‘a kadar LPDDR5 birleşik belleği destekler ve dört performans ve dört verimlilik çekirdeği içerir. Çip, “M1″e göre yüzde 50 artışla 100 GB/sn birleşik bellek bant genişliğini destekler.

Apple, “M2″nin rakiplerinden daha düşük güç kullanım seviyelerinde çok daha hızlı olduğunu söylüyor. ‌M2‌, aynı watt değerinde yüzde 18 daha fazla performans sunar ve ‌M1‌ yongası üzerinde iki çekirdek daha mevcut olan 10 çekirdekli bir GPU’ya sahiptir. ‌M2‌, güç kullanımının yalnızca dörtte biri ile 12 çekirdekli bir dizüstü bilgisayar çipinin en yüksek performansının yüzde 87’sini sunuyor.