Apple bugün, Apple’ın yeni nesil özel M2 çipine sahip güncellenmiş 13 inç MacBook Pro ve Macbook Air’i duyurdu.

MacBook Pro

Yeni 13 inç MacBook Pro, önceki modelle aynı tasarım ve diğer donanım özellikleriyle geliyor. İkinci nesil 5 nanometre teknolojisi kullanılarak oluşturulan Apple’ın “M2” yongası, yüzde 18 daha hızlı işlemci, yüzde 35 daha güçlü GPU ve yüzde 40 daha hızlı Neural Engine ile M1’i her açıdan geliştiriyor. Ayrıca, “M1” ile karşılaştırıldığında yüzde 50 daha fazla bellek bant genişliği ve 24 GB‘a kadar hızlı birleşik bellek sunar.

MacBook Air

Apple M2 çipi, yeniden tasarlanmış tek gövdeli kasası, çentikli daha parlak ekranı, Starlight ve Midnight gibi yeni renk seçenekleri, MagSafe şarjı, 1080p kamera ve daha fazlasıyla yeni nesil MacBook Air’i duyurdu.

Yeni MacBook Air, en yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerine benziyor. Dizüstü bilgisayar, 500 nit parlaklığa sahip biraz daha büyük 13,6 inç ekrana, fansız bir tasarıma, bir MagSafe konektöre ve sol tarafta iki Thunderbolt bağlantı noktasına, yüksek empedanslı kulaklık desteğine sahip bir kulaklık jakına, dört hoparlöre, üç mikrofona sahiptir.

M2 çipli yeni MacBook Air, 8 çekirdekli GPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU ile sunuluyor. Dizüstü bilgisayar, 24 GB’a kadar birleşik bellekle birlikte 2 TB’a kadar SSD depolama alanıyla yapılandırılabilir. Apple, yeni MacBook Air’in 18 saate kadar pil ömrü sağladığını söylüyor.

Yeni MacBook Air, tam boyutlu işlev tuşları ve parmak izi doğrulaması için bir Dokunmatik Kimlik düğmesi içeren bir Sihirli Klavye ilede donatılmıştır.