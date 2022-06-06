Apple, tüm pencerelerinizi yönetmenize yardımcı olacak bir özellik olan “Stage Manager” dahil olmak üzere birçok yeni özelliğe sahip macOS Ventura adlı bir sonraki macOS sürümünü duyurdu.

Stage Manager, ana ve etkin uygulama ortada olacak şekilde kullanılmayan tüm uygulamaları yan tarafa yerleştirerek dikkatiniz dağılmadan kullandığınız uygulamaya odaklanmanıza yardımcı olur.

macOS Ventura ayrıca, iOS ve iPadOS’a gelen Zengin Sonuçlar ile Spotlight’ı geliştirerek kullanıcıların doğrudan Spotlight içinden işlem yapmasına olanak tanır. Spotlight ayrıca artık Fotoğraflar ve Canlı Metin dahil olmak üzere daha fazla uygulamayı ve daha fazlasını dizine ekliyor.

macOS Ventura’nın bir parçası olarak Apple, Mac’teki Mail uygulamasına da büyük iyileştirmeler ekliyor. Göndermeyi Geri Al, kullanıcıların gönderilen bir e-postayı gönderildikten birkaç dakika sonra geri almasına olanak tanır. Kullanıcılar artık e-postaları planlayabilecek ve takibe hatırlatıcılar ekleyebilecek.