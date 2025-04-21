Taşınabilir konsol rekabeti hız kesmeden devam ediyor. Nintendo Switch ve Steam Deck gibi cihazların yakaladığı başarı sonrası gözler yeniden Sony’ye çevrildi. Peki taşınabilir PS6 gerçekten geliyor mu? Taşınabilir PlayStation deneyimi bu kez beklentileri karşılayabilecek mi? Türkiye’deki oyuncular bu yeni nesil mobil konsola hazır mı?

Taşınabilir PS6 geliyor! Nintendo Switch 2 sizlere ömür!

Taşınabilir PS6 ile ilgili sızdırılan yeni detaylar, Sony’nin mobil oyun sahnesine iddialı bir geri dönüş yapacağını gösteriyor. Son raporlara göre, bu cihaz PS5 oyunlarını doğrudan çalıştırabilecek kapasiteye sahip olacak.

Üstelik geliştiricilerin özel bir portlama yapmasına gerek kalmadan, mevcut oyunlar mobil cihaz üzerinde oynanabilir hale gelecek.

Ancak bazı yapımların daha akıcı bir deneyim sunması için ek yazılım yamaları gerekebileceği ifade ediliyor. Bu da yazılım düzeyinde shader uyumluluğu gibi teknik düzenlemeleri beraberinde getiriyor.

Donanım açısından bakıldığında Taşınabilir PS6, klasik konsol performansını tamamen sunamayacak. Sony’nin, düşük voltajda çalışan özel bir AMD yongası ile cihazı optimize ettiği belirtiliyor. Özellikle işlem kümesi (CU) sayısının 40’ın altında tutulması, güç tüketimini dengeleyip taşınabilirliği artırmayı hedefliyor.

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Ancak yine de bu modelin, Xbox Series S gibi rakip cihazlardan daha güçlü olacağı konuşuluyor. Türkiye’de mobil oyun alışkanlıklarının artması, bu tip bir cihazın ilgi görmesine zemin hazırlayabilir.

En dikkat çeken detaylardan biri ise taşınabilir PS6, masaüstü versiyonla aynı dönemde piyasaya sürülecek olması. Sony’nin ana konsol tarafında yeni nesil için büyük planları olduğu da biliniyor. Özellikle PlayStation ekosistemine sadık kalan kullanıcılar için bu yeni mobil cihaz, erişilebilirlik ve taşınabilirlik açısından önemli avantajlar sunabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Taşınabilir PS6 sizce mobil oyun anlayışını değiştirebilir mi? Türkiye pazarında böyle bir cihaz ne kadar ilgi görür? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Daha fazla teknoloji haberi için bizi takipte kalın.