Akıllı telefon pazarının dikkat çeken oyuncularından Redmi, yeni amiral gemisi katili olarak nitelendirilen Redmi Turbo 4 Pro modelini Çin’de önümüzdeki hafta kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlanıyor. 25053RT47C model numarasıyla kayıtlarda yer alan bu iddialı cihaz, China Telecom’un ürün kataloğunda boy göstererek çıkışının artık an meselesi olduğunu gözler önüne serdi. Bu listeleme sayesinde, Redmi Turbo 4 Pro‘nun tasarımı, tüm teknik özellikleri, olası satış fiyatları, renk seçenekleri ve beklenen lansman tarihi gibi pek çok önemli detay gün yüzüne çıktı. Teknoloji tutkunları, Turbo 4 Pro‘nun neler sunacağını büyük bir merakla bekliyor.

Redmi Turbo 4 Pro Ne Zaman Piyasada Olacak ve Özellikleri Neler?

China Telecom’un sızdırdığı bilgilere göre, Redmi Turbo 4 Pro‘nun Çin’deki resmi lansmanı 24 Nisan tarihinde gerçekleşecek. Cihazın, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara hitap edecek şekilde dört farklı versiyonla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu versiyonlar ve tahmini fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor: 12 GB RAM + 256 GB depolama için 2099 Yuan (yaklaşık 290 dolar), 16 GB RAM + 256 GB depolama için 2399 Yuan (yaklaşık 330 dolar), 16 GB RAM + 512 GB depolama için 2799 Yuan (yaklaşık 380 dolar) ve en üst düzey 16 GB RAM + 1 TB depolama seçeneği için 2999 Yuan (yaklaşık 410 dolar). Redmi Turbo 4 Pro, beyaz, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ancak, bu fiyatların henüz resmi olarak doğrulanmadığını ve lansman sonrasında ufak değişiklikler gösterebileceğini belirtmekte fayda var. Yine de, bu fiyatlandırma Turbo 4 Pro‘nun rekabetçi bir giriş yapacağının sinyallerini veriyor.

Sızdırılan özelliklere göre, Turbo 4 Pro, 1.5K çözünürlüğe (2800 x 1280 piksel) sahip 6.83 inç büyüklüğünde düz bir OLED LTPS ekranla gelecek. Bu ekranın, akıcı bir deneyim sunması beklenen 120 Hz yenileme hızına sahip olacağı da konuşuluyor. Ön tarafta selfie ve görüntülü aramalar için 20 megapiksellik bir kamera yer alırken, arka tarafta çift kamera kurulumu bulunacak. Bu kurulumun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak ve geniş açılı çekimler için 8 megapiksellik bir lensle desteklenecek. Gücünü yeni tanıtılan Snapdragon 8s Gen 4 (SM8735) işlemciden alacak olan Redmi Turbo 4 Pro, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri sunacak. Cihazın dikkat çekici bir diğer özelliği ise tam 7550 mAh kapasiteli devasa bataryası olacak. Yazılım tarafında ise kutudan Android 15 işletim sistemi tabanlı HyperOS 2.0 ile çıkacak. Güvenlik için ekran içi parmak izi okuyucusuna sahip olacak olan Turbo 4 Pro‘nun boyutları 163.1 x 77.93 x 7.98 mm ve ağırlığı 219 gram olarak belirtiliyor.

Diğer sızdırılan özellikler arasında ise 90W hızlı şarj desteği, metal orta çerçeve, kızılötesi (IR) blaster ve IP68/IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı dayanıklılık yer alıyor. China Telecom listesindeki görsellere bakıldığında, Redmi Turbo 4 Pro‘nun bu yılın başlarında Dimensity 8400 yonga setiyle piyasaya sürülen standart Redmi Turbo 4 ile büyük oranda benzer bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Hatırlatmak gerekirse, standart Redmi Turbo 4‘ün küresel pazarlarda Poco X7 Pro adıyla satışa sunulduğu biliniyor. Bu durum göz önüne alındığında, Redmi Turbo 4 Pro‘nun da uluslararası pazarlara Poco F7 olarak gelmesi bekleniyor. Tüm bu özellikleriyle Turbo 4 Pro, akıllı telefon pazarında önemli bir oyuncu olmaya aday.

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