Ünlü elektronik şirketi Vivo, bu haftanın başlarında Vivo X Fold+ yeni katlanabilir telefonunu açıkladı. Bugün ise popüler marka cihazın lansman tarihini doğruladı. Telefonu büyük bir ilgi ile bekleyen kullanıcılar heyecanlarını birkaç gün daha tutmak zorunda kalacak. Cihazın tanıtımı hakkında ilk görüntüler TechGoing tarafından tespit edildi.

Vivo X Fold+, 26 Eylül Tarihinde Piyasaya Sürülecek

Şirketin yaptığı resmi açıklamalar ve görüntü posterleri yeni ürünün 26 Eylül günü saat 19:00’da Çin’de piyasaya sürüleceğine işaret ediyor. Cihazın Çin dışındaki ülkelere gelip gelmeyeceği hala merak konusu. Teknoloji dünyası bu sorunun yanıtını Pazartesi günü almayı bekliyor.

Paylaşılan görsel sadece tanıtım tarihini değil, telefonun bazı tasarım özelliklerini ortaya koyuyor. Cihazın tasarımı X Fold ürünü ile birçok benzerliğe sahip. Hatta arka kasa için renk seçenekleri hariç aynı olduğunu söyleyebiliriz. Vivo’nun yeni telefonu için deriden yapılmış kırmızı ve mavi olmak üzere iki farklı kasa versiyonu mevcut olacak. Telefonun bazı teknik özellikleri zaten daha öncesinde sızdırılmıştı. Sizin için haberimizde telefonla alakalı tüm bilgileri derledik.

Vivo X Fold+ Cihazının Bilinen Teknik Özellikleri

Bildiğiniz üzere X Fold+’ın Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setine sahip olacağı doğrulandı. Bu şu anlık yeni cihazın Snapdragon 8 Gen 1 yonga setine sahip X Fold’a göre tek büyük avantajı. Cep telefonu ayrıca 80W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj özellikli 4.730mAh bataryaya sahip olacak. Cihazın diğer özelliklerinin ise eski model ile aynı olacağını söyleyen kaynaklar çoğunlukta. Dolayısıyla, cihazın 8,03 inç katlanabilir ekrana ve 6,53 inç kapak ekranına sahip olmasını bekleyebiliriz. Bu panellerin her ikisi de 120Hz yenileme hızında olacak. RAM ve depolama alanına gelince, cihazın 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı ve 12 GB RAM + 512 GB depolama alanı olmak üzere iki farklı versiyon ile geleceği öngörülüyor. Son olarak, telefon muhtemelen arkada 50 megapiksel dörtlü kameraya ve 16 megapiksel selfie kamerasına ev sahipliği edecek.

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