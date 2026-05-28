Activision, dünya genelinde milyonlarca oyuncunun merakla beklediği askeri FPS serisinin en yeni halkasını nihayet sahneye çıkardı. Küresel çatışma temalarını bu kez Kore Yarımadası’na taşıyan yapım, ikonik karakterlerin kişisel hesaplaşmalarını karanlık bir atmosferde harmanlamayı hedefliyor. Peki yeni Call of Duty oyunu olan Call of Duty: Modern Warfare 4, oyunculara nasıl bir savaş deneyimi sunacak?

Kore Yarımadası’nda topyekun savaş: Call of Duty cephesinde yeni dönem

Call of Duty serisinin en yeni oyunu, Kuzey Kore’nin başlattığı büyük işgal hareketiyle dünyayı büyük bir kaosun eşiğine sürüklüyor. Hikaye modunda, Güney Koreli genç askerlerin cephe hattındaki amansız hayatta kalma mücadelesi ana odak noktalarından birini oluşturacak.

Yüzbaşı Price ise perde arkasında kendi kişisel intikamının peşinden koşarken uluslararası bir krizin ortasında kalıyor. Karakterlerin duygusal sınırlarını zorlayacak olan bu yapım, serinin geleneksel çizgisine göre çok daha karanlık temaları işleyecek.

Aşağıdaki tanıtım videosu, oyunun karanlık atmosferini ve senaryo modundan ilk çarpıcı kesitleri gözler önüne seriyor.

Call of Duty: Modern Warfare 4 ne zaman çıkacak?

Yayıncı kuruluşun yaptığı resmi açıklamaya göre oyun severlerin beklediği macera sonbahar döneminde başlayacak. Yeni yapım, dünya genelinde 23 Ekim tarihinde eş zamanlı olarak erişime açılacak.

Bu tarih, serinin gelenekselleşen sonbahar lansman takvimiyle de tam bir uyum gösteriyor.

Desteklenen platformlar hangileri?

Oyunun çıkış yapacağı sistemler arasında mevcut nesil tüm güçlü konsollar ve PC yer alıyor. Ayrıca henüz resmi özellikleri tam açıklanmayan yeni nesil Nintendo konsolunun da listede bulunması dikkat çekiyor.

Desteklenen platformlar şu şekilde sıralanıyor:

PlayStation 5

Xbox Series X / S

Nintendo Switch 2

PC

Call of Duty: Modern Warfare 4 ön sipariş fiyatları

Resmi duyuruyla birlikte oyun tüm platformlarda ön siparişe açılmış durumda. Türkiye’deki konsol oyuncuları için yerel fiyatlandırma uygulanırken, PC tarafında ise küresel standartlar geçerliliğini koruyor.

Ön sipariş fiyat listesi şu şekildedir:

Call of Duty: Modern Warfare 4 – PlayStation 5: 3.199 TL

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Xbox Series X / S: 3.199 TL

Call of Duty: Modern Warfare 4 – PC (Steam): 70 Dolar

Konsol tarafındaki 3.199 TL’lik fiyat etiketi, Türkiye’deki yüksek bütçeli AAA oyun standardını bir kez daha gözler önüne seriyor. Özellikle Steam’in dolar kuruna geçişinin ardından PC oyuncuları için 70 dolarlık fiyatın da ciddi bir maliyet oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ancak oyunun Nintendo Switch 2 için de duyurulması, el konsolu pazarında taşları yerinden oynatabilir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Türkiye fiyatı ve konusu göz önüne alındığında Call of Duty: Modern Warfare 4 sizce beklentileri karşılayabilecek mi?