Çinli teknoloji devi Vivo’nun en yeni bütçe dostu telefonu Y52t piyasaya çıktı. Yeni giriş telefonu geçen modele kıyasla yükseltilmiş şekilde kendi ülkesinde tanıtıldı. Sizin için bu yeni akıllı cihazın teknik ve tasarımsal özelliklerini derledik.

İçindekiler Vivo Y52t Cihazının Teknik Özellikleri

Vivo Y52t Cihazının Teknik Özellikleri

Şirketin yeni bütçe dostu telefonu gücünü MediaTek tarafından üretilen Dimensity 700 işlemciye borçlu. 7nm teknolojisiyle üretilen yonga setinde 2 adet 2.27GHz ARM Cortex-A76 ve 6 adet 2.0GHz ARM Cortex-A55 çekirdek bulunuyor. İşlemci, Mali-G57 MC2 sürücüsü ile desteklenmiş. 6.51 inç HD Plus ekran ile tanıtılan cihaz, LCD panel ile geliyor. Vivo’nun yeni cihazında 8 GB RAM ve 128 GB/256 GB depolama seçenekleri mevcut. Hafıza seçenekleri bunlarla yeterli kalmayıp, microSD kart ile 1 TB’a kadar artırılabiliyor.

İkili kamera modülüne sahip olan cihazda 13 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel makro kamera var. Y52t’nin selfie kamerası ise 8 Megapiksel çözünürlükte. Vivo’nun yeni modeli 10W şarj desteği ile gelen 5.000 mAh bataryadan besleniyor. Cihaz, kutudan Android 12 ile çalışacak ve ara yüzü OriginOS Ocean olacak. Y52t, aynı zamanda 5G bağlantı hızı da mevcut.

Üç renk seçeneği ile tanıtılan cihaz, 19 Eylül’den itibaren Vivo’nun resmi web sitesi satışa sunulacak. Telefonun etiket değeri konusunda ise seçeneklerin 200 ve 230 dolar arasında olacağı düşünülüyor.

Vivo markasının geçmiş cihazları hakkında incelemelerimiz: