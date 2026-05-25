Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), savunma ve diplomasiden sonra gözünü doğrudan yörüngeye dikmiş durumda. Kazakistan’da alınan yeni kararlarla birlikte Türkiye uzay vatan stratejisi, kardeş ülkelerin mühendislik gücüyle ortak bir ekosisteme dönüşüyor. Bu yıl fırlatılması planlanan nano sınıfı uydu projesi, taraflar arasındaki entegrasyonun ilk somut donanım adımı olacak. Peki Türkiye uzay vatan stratejisi etrafında şekillenen bu yeni teknoloji hamleleri bölgeyi nasıl etkileyecek?

Türkiye uzay vatan stratejisi ve TDT hedefleri birleşiyor

On beş Mayıs’ta Kazakistan’ın Türkistan şehrinde gerçekleştirilen TDT Gayriresmi Zirvesi, “Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma” ana temasıyla toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yer aldığı görüşmelerde, sadece dijital dönüşüm değil, aynı zamanda dış uzay faaliyetleri de öncelikli masaya yatırıldı. Toplantıdan çıkan sonuç, ulusal sınırların ötesinde, uzay bilimleri ve TDT yapay zeka adımları için ortak bir yasal altyapı inşa etme kararlılığı oldu.

Bu karar, özellikle Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayisinde elde ettiği ivmeyi diğer üye devletlere aktarması açısından büyük önem taşıyor. Sadece siyasi bir deklarasyon olmaktan öteye geçen zirve, üye ülkeler arasında ortak teknoloji festivalleri, mühendislik değişim programları ve dijital okuryazarlık kamplarının başlatılmasını zorunlu kılıyor. Hedef kitlenin merkezinde ise STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarına yönlendirilecek gençler ve kadınlar bulunuyor.

Ortak nano uydu CubeSat-12U uydusu bu yıl yörüngeye çıkıyor

İşbirliğinin kağıt üzerinde kalmadığını gösteren en net donanım projesi CubeSat-12U uydusu oldu. Bilimsel veri toplama amacıyla geliştirilen bu nano sınıfı araç, üye ülkelerin ortak uzmanlığıyla tasarlanıyor. Zirvede yer testleri ve geliştirme aşamaları değerlendirilen donanımın, TDT bayrağı altında bu yıl içinde fırlatılması planlanıyor. Uzay yarışında maliyetlerin düşürülmesi ve yerli mühendislik kapasitesinin test edilmesi için bu tür küp uydular kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Uydunun yanı sıra, küresel platformlarda Türk devletlerinin görünürlüğünü artırmak için de bir takvim belirlendi. Uluslararası Astronotik Kongresi ve Dünya Uzay Haftası gibi uluslararası etkinliklere entegre edilecek şekilde Türk Dünyası Uzay Günleri organizasyonlarının hazırlıklarına başlandı.

Tarımdan ulaştırmaya uzanan geniş bir yelpazede yapay zeka entegrasyonu, TDT bölgesindeki ülkelerin teknolojik dışa bağımlılığını azaltma potansiyeline sahip. Türkiye’nin mevcut altyapısını sınır ötesi bir ekosisteme dönüştürme çabası, beyin göçünü tersine çevirecek yetenek hareketliliği anlaşmalarıyla daha da hızlanacaktır.

CubeSat nedir?

CubeSat (Küp Uydu), genellikle 10x10x10 cm boyutlarında standart birimlerden oluşan ve düşük dünya yörüngesinde bilimsel, ticari veya eğitim amaçlı görevler yürüten minyatür bir uydu formatıdır. Düşük fırlatma maliyetleri sayesinde yeni teknolojilerin uzay ortamında hızla test edilmesine olanak tanır.

