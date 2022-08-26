Daha öncesinde sizlere vivo X70 Pro+’ın neler sunduğunu anlatmış ve kamera özelindeki başarısını göstermiştik. Şimdi ise yenilenen yüzüyle vivo X80 Pro karşımızda. Peki vivo X80 Pro önceki nesile göre neler sunuyor, hangi yönleriyle geliştirilmiş bu videoda göz atıyoruz.

vivo X80 Pro Teknik Özellikleri

Ekran: 6.78 inç QHD+, LTPO3 AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 1500 nit parlaklık

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Grafik Birimi: Adreno 730

RAM/Depolama: 12GB RAM + 256GB depolama

Kamera: 50MP+8MP+12MP+48MP/ 32MP Ön Kamera

Batarya: 4700 mAh

Şarj: 80W Kablolu + 50W Kablosuz + Ters Kablosuz Şarj

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, BT 5.2

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