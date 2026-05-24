Çin merkezli teknoloji devi, 28 Mayıs tarihinde düzenleyeceği geniş çaplı etkinliğe hazırlanırken, şirketin yeni nesil mobil cihazlarına dair sızıntılar hız kazandı. Bugüne kadar daha çok fiyat ve performans dengesiyle öne çıkan ailenin, bu yıl donanım stratejisini değiştirdiği görülüyor. Ortaya çıkan son teknik veriler, Xiaomi 17T serisi modellerinin doğrudan premium amiral gemisi kategorisine yerleşeceğini kanıtlıyor. Özellikle Filipinler, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarından gelen listeler, tüketicileri nasıl bir maliyetin beklediğini gözler önüne seriyor. Peki Xiaomi 17T serisi sunduğu teknik altyapı ile artan maliyetini haklı çıkarabilecek mi?

Standart modelin premium geçişi: Xiaomi 17T

Serinin temel modeli olan standart cihaz, donanım tarafında kendi segmentinin sınırlarını zorlayan bir altyapı sunuyor. Ekran tarafında 6,59 inçlik 120Hz yenileme hızına sahip bir panel kullanılması, akıcı bir arayüz deneyimi arayanlar için beklentileri karşılıyor. Ancak asıl sıçrama batarya kapasitesinde yaşanıyor. Akıllı telefon pazarında genellikle 5000mAh değerlerini görmeye alışkın olduğumuz bir dönemde, standart Xiaomi 17T serisi üyesi 6.500mAh seviyesine çıkıyor. Bu yüksek kapasite, günlük yoğun kullanımda bile kullanıcılara prizden uzak, uzun saatler vadediyor.

Mobil dünyada batarya endişesini büyük ölçüde ortadan kaldırmayı hedefleyen bu 6.500mAh hücrenin, cihazın şarj süresine etkisi de dengelenmiş görünüyor. Modelin 67W şarj kapasitesi, böylesine büyük bir bataryayı doldurmak için yeterli bir hız sağlıyor. İşlemci tercihini MediaTek Dimensity 8500 Ultra yongasından yana kullanan şirket, enerji verimliliğini üst düzeyde tutmayı planlıyor. Son dönemde Android ekosisteminde Qualcomm’a karşı ciddi bir alternatif hâline gelen MediaTek mimarisi, grafik işleme tarafında da tatmin edici bir tablo çiziyor.

Kamera modülünde ise megapiksel yarışından ziyade sensör çeşitliliğine odaklanılması, mobil fotoğrafçılıkla ilgilenenler için optik yakınlaştırma avantajını beraberinde getiriyor. Üreticilerin genellikle ana kameraya odaklandığı bu fiyat bandında, özel bir telefoto sensörün bulunması cihazı rekabette öne çıkarıyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Ekran: 6,59 inç, 2756 x 1268 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

RAM: 12 GB

Depolama: 512 GB’a kadar seçenekler

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik yakınlaştırma), 12 MP ultra geniş açı

Batarya: 6.500mAh kapasite, 67W hızlı şarj desteği

Xiaomi 17T fiyat listesi

Xiaomi 17T – Standart Sürüm (BAE): 2.599 AED (Yaklaşık 708 dolar)

Xiaomi 17T – 12 GB / 256 GB (Filipinler): 33.999 PHP (Yaklaşık 553 dolar)

Xiaomi 17T – 12 GB / 512 GB (Filipinler): 37.999 PHP (Yaklaşık 618 dolar)

Xiaomi 17T – 256 GB (Rusya): 51.625 RUB (Yaklaşık 725 dolar)

Xiaomi 17T – 512 GB (Rusya): 54.537 RUB (Yaklaşık 776 dolar)

Üst düzey donanım ve dev batarya: Xiaomi 17T Pro

Ailenin tepe modeli olan Pro versiyon, ekran boyutu ve işlemci gücüyle standart modelden keskin biçimde ayrışıyor. Cihazda yer alan 6,83 inçlik büyük panel, 2772 x 1280 piksel çözünürlük ve 144Hz tazeleme hızıyla özellikle mobil oyuncuları hedefliyor. Bu yüksek yenileme hızı, rekabetçi FPS oyunlarında ekran gecikmesini minimuma indirerek kullanıcıya somut bir avantaj sağlıyor. Pro modelin kalbinde daha iddialı bir silikon olan MediaTek Dimensity 9500 görev yapıyor.

Her iki cihaz kamera kurulumunu ortak paylaşsa da, Pro modelin asıl fark yarattığı bir diğer alan enerji yönetimi oluyor. Cihazın kasasına sığdırılan 7.000mAh batarya, ana akım akıllı telefon pazarında nadir görülen bir değer konumunda. Üstelik bu büyük pil, 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekleriyle çok kısa sürede doldurulabiliyor. Sızdırılan küresel fiyatları, bu donanım yığınının doğrudan en üst düzey cihaz bütçeleriyle yarışacağını gösteriyor.

Özellikle mobil fotoğrafçılık tarafında, 5x optik yakınlaştırma sunan 50 MP çözünürlüğündeki telefoto sensör dikkat çekici bir detay. Çoğu markanın telefoto lenslerde çözünürlüğü düşük tuttuğu veya dijital kırpmalara bel bağladığı günümüz pazarında, bağımsız bir 50 MP sensör kullanılması, uzaktaki nesneleri kaliteden ödün vermeden yakalamak isteyenler için tasarlanmış. Bu optik donanım, yapay zeka destekli görüntü işleme algoritmalarıyla destekleniyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6,83 inç, 2772 x 1280 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve bölgesel olarak 1 TB’a kadar seçenekler

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto (5x optik yakınlaştırma), 12 MP ultra geniş açı

Batarya: 7.000mAh kapasite, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği

Xiaomi 17T Pro fiyat listesi

Xiaomi 17T Pro – 256 GB (Filipinler): 45.999 PHP (Yaklaşık 748 dolar)

Xiaomi 17T Pro – 512 GB (Filipinler): 47.999 PHP (Yaklaşık 780 dolar)

Xiaomi 17T Pro – 256 GB (Rusya): 68.535 RUB (Yaklaşık 963 dolar)

Xiaomi 17T Pro – 1 TB (Rusya): 81.861 RUB (Yaklaşık 1150 dolar)

Premium segmente geçişin maliyeti

Ortaya çıkan donanım tablosu, markanın stratejik bir yön değişikliğine gittiğini işaret ediyor. Geçmiş yıllarda Xiaomi 17T serisi ataları, amiral gemisi işlemcileri daha uygun fiyatlı kasalarda sunarak geniş kitlelere ulaşıyordu. Ancak 144Hz yüksek çözünürlüklü ekranlar, 1 TB depolama opsiyonları ve devasa bataryalar üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekiyor. Sızdırılan küresel fiyatları üzerinden yapılan incelemede, bölgeler arası vergilendirme ve rekabet şartlarına bağlı dalgalanmalar yaşandığı gözlemleniyor. 28 Mayıs tarihindeki lansman, serinin ülkeler arası gerçek satış politikalarını tam olarak netleştirecek.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 17T serisi küresel lansman tarihi sızdırıldı! Yeni akıllı telefonlar neler sunacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Dev bataryası ve güçlü işlemcisiyle sızdırılan Xiaomi 17T serisi beklentilerinizi karşılayabildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!