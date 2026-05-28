Xiaomi, akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendiren yeni T serisi amiral gemisi modellerini küresel ölçekte sahneye çıkardı. Şirket, bu sene donanım tarafında özellikle kamera yetenekleri ve pil teknolojilerinde radikal değişikliklere giderek kullanıcı deneyimini yukarı taşımayı hedefliyor. Peki Leica iş birliğini derinleştiren ve batarya tarafında sınırları zorlayan Xiaomi 17T Pro ve standart kardeşinin getirdiği yenilikler beklentileri karşılamaya yetecek mi?

Daha kompakt bir gövde ve gelişmiş optik yakınlaştırma: Xiaomi 17T

Standart Xiaomi 17T, bu nesilde kullanıcı dostu bir ekran küçülmesiyle karşımıza çıkıyor. Önceki modelin 6,83 inçlik panel boyutu yerine artık daha tek elle kontrol edilebilir 6,59 inçlik bir AMOLED ekran tercih edilmiş. Bu ekran, kompakt yapısına rağmen 1268p+ yüksek çözünürlük kalitesini ve 120 Hz akıcı yenileme hızını korumayı başarıyor.

Kamera tarafında en büyük değişiklik, selefindeki yetersiz kalan 2x telefoto lensin yerini alan 50 MP çözünürlüğündeki 5x optik yakınlaştırmalı periskop lens oluyor. 115 mm odak mesafesine sahip olan bu yeni sistem, sadece uzak mesafeleri yakınlaştırmakla kalmıyor, 30 santimetreye kadar makro çekimler yapabilmenize de imkan tanıyor. Leica Summilux lenslerin eşlik ettiği bu kuruluma 12 MP ultra geniş açı sensörü eşlik ediyor.

Cihazın kalbinde 4 nanometre üretim sürecinden geçen MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi yer alıyor. Performans odaklı sekiz adet Cortex-A725 çekirdeğinden oluşan bu yonga setine, uzun süreli oyun seanslarında ısıyı kontrol altında tutmak için 3D IceLoop soğutma sistemi eşlik ediyor. Ayrıca selefine göre yüzde 18 daha büyük olan 6500 mAh kapasiteli batarya, günlük kullanımı fazlasıyla rahatlatacaktır.

Türkiye’deki kullanıcılar için özellikle artan döviz kuru ve vergi yükü göz önüne alındığında, standart modelin sunduğu 6500 mAh pil ömrü ve periskop kamera gibi donanımlar cihazı uzun ömürlü bir yatırım haline getirebilir. Özellikle gün içinde sıkça şarj sorunu yaşayanlar için 67W hızlı şarj desteği büyük bir pratiklik sunuyor.

Xiaomi 17T teknik özellikleri

Ekran: 6.59 inç, 1268 x 2756 piksel, 120Hz, 3500 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

Bellek: 12 GB LPDDR5X RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.6, OIS), 50 MP periskop telefoto (5x optik), 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 6500 mAh, 67W kablolu, 50W USB PPS hızlı şarj, 22.5W ters şarj

Yazılım: Android 16, HyperOS 3

Dayanıklılık ve Diğer: IP68 su ve toza dayanıklılık, Gorilla Glass 7i, stereo hoparlör, kızılötesi

Xiaomi 17T fiyatı

Xiaomi 17T – 12 GB RAM / 256 GB Depolama: 750 euro

Devasa pil kapasitesi ve performans canavarı: Xiaomi 17T Pro

Serinin zirve noktası olan Xiaomi 17T Pro, ekran boyutunu koruyarak 6,83 inçlik devasa bir OLED panelle geliyor. Bu ekran, mobil oyuncular için kritik bir eşik olan 144 Hz yenileme hızını destekliyor ve ultra düşük parlaklık modunda 1 nite kadar düşerek göz sağlığını koruyor. Cihazın ekranı da küçük kardeşi gibi Gorilla Glass 7i dayanıklılık camıyla korunuyor.

Donanım tarafında ise asıl devrim pil teknolojisinde yaşanıyor. Xiaomi, yüzde 16 silikon içeren yeni nesil silikon karbon pil teknolojisini kullanarak cihaza tam 7000 mAh kapasiteli devasa bir batarya sığdırmayı başarmış. Önceki nesle göre yüzde 27 daha büyük olan bu batarya, 100W kablolu şarjın yanında 50W kablosuz şarj desteğiyle de rakiplerine gözdağı veriyor.

İşlemci koltuğunda ise 3 nanometre mimarisine sahip en güncel yonga setlerinden MediaTek Dimensity 9500 bulunuyor. Şirketin paylaştığı verilere göre bu işlemci, bir önceki nesle kıyasla tek çekirdek performansında yüzde 32, grafik biriminde ise yüzde 33 gibi ciddi bir güç artışı sağlıyor. 12 GB LPDDR5X RAM ile desteklenen model, 1 TB’a kadar depolama alanı sunuyor.

Kamera tarafında ise Pro takısı, kendisini ana sensör kalitesiyle belli ediyor. Cihazda 1/1.31 inç boyutundaki OmniVision Light Fusion 950 sensörü yer alıyor ve bu sensör düşük ışıklı ortamlarda standart modele göre çok daha başarılı sonuçlar üretiyor. Leica iş birliğinin getirdiği renk profillerinin yanı sıra HDR10+ ve Log destekli 4K 60 FPS video kaydı da içerik üreticilerini memnun edecektir.

Avrupa fiyatlarında yaşanan 100 euro seviyesindeki artış, Türkiye pazarına vergi dilimlerinin de etkisiyle daha belirgin bir fiyat farkı olarak yansıyacaktır. Ancak Xiaomi 17T Pro modelinin sunduğu Wi-Fi 7 bağlantısı ve silikon karbon pil teknolojisi, uzun yıllar amiral gemisi değiştirmek istemeyen yerli teknoloji meraklıları için en güçlü adaylardan biri olmasını sağlıyor.

Xiaomi 17T Pro teknik özellikleri

Ekran: 6.83 inç, 1280 x 2772 piksel, 144Hz, 3500 nit, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9500

Bellek: 12 GB LPDDR5X RAM

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (OmniVision Light Fusion 950, OIS), 50 MP periskop telefoto (5x optik), 12 MP ultra geniş açı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 7000 mAh silikon karbon, 100W kablolu, 50W kablosuz şarj, 100W USB PPS şarj

Yazılım: Android 16, HyperOS 3

Bağlantı: Wi-Fi 7, çift Bluetooth, NFC, kızılötesi, Dolby Atmos stereo hoparlör, IP68 dayanıklılık

Xiaomi 17T Pro fiyatı

Xiaomi 17T Pro – 12 GB RAM / 256 GB Depolama: 900 euro

Silikon karbon pil nedir?

Geleneksel lityum iyon pillere kıyasla anodunda silikon malzeme barındıran yeni nesil bir batarya teknolojisidir. Bu teknoloji, pillerin fiziksel boyutlarını büyütmeden çok daha yüksek enerji yoğunluğu sunmasına imkan tanır. Böylece telefonlar kalınlaşmadan çok daha yüksek pil kapasitelerine ulaşabilir.

