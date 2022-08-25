iPhone 13 Pro Max, Xiaomi 12S Ultra, Huawei P50 Pro ve vivo X80 Pro kamera kıyaslama videosuyla kayşınızdayız. 2022 yılının güncel olarak kamera tarafındaki en iyi telefonları olan bu cihazların fotoğraf ve video performansına göz atıyoruz.

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İyi seyirler…