Ekim ayının başında UMIDIGI G1 Max & C1 Max’in bazı görselleri ilk kez sızdırılmıştı. Bugün resmi olarak yayınlanan tanıtım videosu renderların gerçekliğini doğruluyor. Telefon tasarımı önceki G&C serisini devam ettiriyor. Cihazlar düz kenarlı ve kavisli tasarım, mat kompozit arka kısımla birleştirilen bir tasarıma sahip. Şimdi hep beraber yeni canavarlara daha yakından bakalım.

UMIDIGI G1 Max & C1 Max Cihazlarının Bilinen Tüm Özellikleri

Hem UMIDIGI G1 Max hem de C1 Max, 1600*720 çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 6,52″ HD+ sinematik geniş bir ekran etrafında inşa edilmiş. Panellerde ayrıca 8MP selfie kamerası için bir çentik tasarımı bulunuyor. Öte yandan telefonların arka tarafında dikdörtgen bir adanın içine yerleştirilmiş 50MP birincil kamera bizleri karşılıyor. Ayrıca ana kamera 2MP derinlik birimi ile beraber geliyor.

Peki performanslar nasıl? Telefonlar, 6GB RAM ile eşleştirilmiş Unisoc T610 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenmekte. Ve bir microSD kart aracılığıyla 256GB’a kadar genişletebilme özelliğine sahip 128GB depolama alanı ile geliyorlar Bunun yanı sıra, 10W şarjlı 5.150mAh lityum polimer özellikli bataryaları bünyesinde barındırıyorlar. Yazılım cephesinde canavarlar modern bir Android 12 işletim sistemi ile çalışacak.

Yeni modellerin öne çıkan diğer özellikleri arasında yana monte edilmiş parmak izi okuyucu ,AI yüz teknolojisi, 3,5 mm kulaklık girişi ve USB Type-C bağlantı noktası yer alıyor. Dahası, çift 4G SIM ve global bantları da destekliyorlar. Renklere gelince, C1 Max yıldızlı siyah ve mat gümüş renklerini sunacak. G1 Max ise galaksi mavisi ve yıldızlı siyah seçeneklerine sahip olacak.

UMIDIGI, yeni modellerin 2022 Alışveriş Festivali ile birlikte AliExpress’teki ilk satışını sadece 99.99 $’dan başlatacağını söyledi. Telefonların ülkemize resmi olarak gelip gelmeyeceği veya ilerde fiyatların nasıl değişeceği hala bir merak konusu. Gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.

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