Akıllı Telefon
UMIDIGI A9 Pro modeli uzaktan sıcaklık ölçebiliyor
UMIDIGI A9 Pro modeli, dörtlü kamera düzenine ek olarak kızılötesi termometre sensörü gibi dikkat çekici bir özellikle tanıtıldı. Çinli telefon üreticisi UMIDIGI, telefonun bütçe dostu bir fiyatla(119 dolar) 16 Ekim‘de piyasaya sürecek.
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UMIDIGI A9 Pro modelinin tanıtılması için yakın zamanda bir basın bülteniyle birlikte ürün tanıtım videosu paylaşıldı. Telefon, alışılmadık bir özellikle geliyor: kızılötesi termometre. Pandemi sürecinden dolayı kızılötesi termometresi olan telefonlar ilgi görecektir. Ek olarak; UMIDIGI, daha önceden de telefonlarında kızılötesi sıcaklık ölçer bir sensör kullanmıştı. Bu sensör, tanıtım bülteninden aldığımız bilgiye göre insanlar üzerinde çalışıyor, bu termometrenin nesnelerdeki sıcaklığı ölçüp ölçmediği konusunda henüz bir bilgimiz yok.
UMIDIGI A9 Pro özellikleri neler?
UMIDIGI A9 Pro modeli, giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekran özellikleri, 6.3 inç, IPS, FHD+ ,2340 × 1080 pikselli , damla çentikli ve 2,5D hafif kavisli şekilde olacak. Telefonumuzun seç ve güç tuşları sağda konumlandırılıyor. Cihazımızın solunda ise kızılötesi termometre için özel bir kısayol düğmesi ve SIM Kart yuvası bulunuyor. Arka panele gelirsek, bir parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.
Giriş seviyesi fakat güç isteyen bu cihazımız, Mali G72 MP3 GPU ile birlikte Mediatek Helio P60 SoC yonga setiyle destekleniyor. A9 Pro ‘nun , UFS 2.1 teknolojisiyle beraber, sırasıyla 4GB / 64GB ve 6GB/ 128GB olmak üzere 2 tane depolama seçeneği mevcut.
UMIDIGI A9 Pro, arkada dört sensörlü dikdörtgen şeklinde bir kamera düzenine sahip. Ana lens 48MP f / 1.79 Sony sensörüdür. Ancak, bu sensör yalnızca 6 GB/ 128GB depolama seçeneğinde bulunuyor. Cihazın 4 GB/ 64GB modelinde 32MP Sony sensörü bulunuyor. Diğer lensler, 16MP 120 ° FOV ultra geniş, iki 5MP derinlik ve makro sensör içeren her iki varyantta da aynı . Ön tarafta 32 MP selfie kamerası bulunuyor.
Ek olarak, A9 Pro, insanların vücut ısısını dokunmadan ölçmek için arka panelde bir kızılötesi sensöre de sahip. Diğer özellikler ise 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo şeklinde. Pilimiz 4150 mAh gücünde ve pil USB-C üzerinden 10W ile şarj edilebiliyor. UMIDIGI bu modeli, Orman Yeşili ve Onyx Siyah renk seçenekleriyle 16 Ekim 2020 tarihinde tüketicilerle buluşturacak
Akıllı Telefon
Huawei Mate X2 yeni patent listesinde yer aldı!
Huawei Mate X2′ nin çıkış tarihine henüz oldukça zaman var ancak yeni alınan patent sayesinde model numarası ve tasarım şekli ortaya çıkmış olabilir.
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Huawei Mate X2 nasıl gözükecek?
Görünüşe göre Huawei Mate X2 yakın zamanda gelmeyecek ancak bu Huawei‘nin cihaz üzerinde çalışmaya devam etmediği anlamına gelmiyor. Bunun için en yeni kanıtlardan biri de Huawei’in CNIPA’ya (Çin Patent Ofisi) yeni bir patent başvurusunda bulunması ve model numarasıyla ilgili açıklamalar yapması oldu.
Yeni patent bize, daha önce görülen Mate X‘ e nazaran içe doğru katlanan bir tasarım ve delikli bir kesim ile düz boyutlandırılmış dış ekrana sahip daha rafine bir versiyonunu gösteriyor. Cihaz ayrıca dikdörtgen bir kesik içine yerleştirilmiş beş arka kamera ile birlikte geliyor. En üstteki sensör bize muhtemel dikdörtgen şekle sahip bir periskop modülünü işaret ediyor.
Son söylentilere göre Mate X2, çentiksiz 8.03 inç ana ekrana ve 4.5 inç harici panele sahip olacak. Genel tasarım yan tarafa gömülmüş parmak izi tarayıcısına kadar Samsung Galaxy Z Fold 2′ yi oldukça andırıyor.
Burada Mate X2‘nin avantaja sahip olabileceği alan patentin gösterdiği gibi menteşe bölümünde, düz kapatıldığında herhangi bir açıklık kalmıyor. Fakat yine de bu sadece bir patent, bu yüzden piyasaya çıktığında tamamen farklı olabilir. Ayrıca Mate X2’ nin TET-AN00 model numarasına sahip olacağı ve Teton kod adı Çinli sızıntı kaynağı DigitalChatStation tarafından açıklanmıştı.
Akıllı Telefon
LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet inceleme videomuzda, ülkemizde yeni satışa sunulacak modelin detaylarına yakından bakıyoruz. Üst segment ile geri dönen LG, bakalım bu telefonuyla bizlere neler sunuyor?
Not: Videoyu hazırladıktan sonra cihaz Turkcell ve Vodafone mağazalarında satışa çıktı.
LG Velvet aldığınızda verilecek LG PL2 bluetooth hoparlör hediye kampanyasına ise aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://www.lgkampanya.com/lg-velvet-pl2-kampanyasi
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LG Velvet inceleme – Özlemişiz seni LG!
LG Velvet ve hediyeleri
Ürünün fiyatı incelemeyi çektiğimiz an itibarıyla belli değildi. Ancak daha sonra yapılan açıklamada 7499 TL’lik bir fiyat duyuruldu. Kısa bir süreliğine LG Velvet alan kullanıcılara, LG PL2 model Bluetooth hoparlör ile birlikte kırılmaz cam ve kılıf hediye edilecek.
LG Velvet inceleme – Tasarım
Cihazın güçlü bir tasarımı var. Zira önü ve arkası cam, yan çerçeveleri de alüminyum malzeme kullanan modelde bununla birlikte kavisli ekran kullanılması oldukça premium bir his uyandırmayı başarmış. Telefonun ekrana gömülü parmak izi sensörü, kullandığımız süre boyunca oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde çalıştı. Telefonun tasarımında en çok beğendiğimi nokta ise stereo hoparlör oldu. Çünkü hem stereo olması, hem de ses çıkış gücü ve kalitesi anlamında oldukça başarılı. Ses konusunda telefonda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin de olduğunu belirtelim.
6.8 inç ekran boyutuyla gelen telefon Full HD+ çözünürlük ve P-OLED panel kullanıyor. OLED tabanlı bu panel sayesinde her zaman açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Ayrıca ekran parlaklığı da güneş ışığının altında dahi oldukça yeterli oluyor.
Telefon gücünü Snapdragon 845 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcinin üzerine bildiğiniz gibi 855 ve 865 modelleri gelmişti. Her ne kadar çok güncel olmasa da, bir amiral gemisi işlemcisi olduğu için performans anlamında hem genel kullanım hem de oyun noktasında iyi sonuçlar veriyor. Telefonda ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğunu da belirtelim.
Cihazda 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı + 5 MP derinlik olmak üzere üçlü bir arka kamera kurulumu yer alıyor. Tabii ki yapay zeka ve gece modu gibi günümüzün ihtiyaç duyulan ek özellikleri de cihazda yer alıyor. Yaptığımız çekim örneklerini videomuzdan görüntüleyebilirsiniz. Video tarafında ise 1080p Full HD’de 60 FPS, 4K’da ise 30 FPS ile sınırlıyız.
Son olarak 4300 mAh batarya ile gelen LG Velvet modelinde, 15W hızlı şarj ve 9W kablosuz şarj desteği bulunuyor. Yaptığımız PCMark Battery testinde şaşırtıcı şekilde iyi sonuç alan cihaz, 12 saatlik test sonucu ile oldukça güzel bir değer verdi.
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General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
General Mobile GM 20 Pro incelemesi ile karşınızdayız. 2.300 TL fiyatıyla satışa çıkan GM 20 Pro’nun detayları bu videomuzda!
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General Mobile GM 20 Pro incelemesi | 2.300 TL’ye daha ne olsun?!
GM 20 Pro, 2.300 TL fiyatıyla satışa çıktı. 8.65 mm kalınlığında ve sadece 180 gram ağırlığında olan telefon, genel olarak GM 9 Pro modelinden tasarımsal olarak biraz geriye gitmiş gibi. Şahsen GM 9 Pro tasarımını oldukça sevmiştim. Ancak bu da fena değil gibi. Gücünü Mediatek Helio P70 işlemcisinden alan cihaz, bu açıdan Türkiye piyasasında satılan Vestel Venus Z40 ve Oppo A91 ile benzeşiyor. Ancak rakiplerinden daha uygun fiyatta olması da önemli bir artısı. Grafik işlem birimi tarafında ARM Mali-G72 MP3’ü kullanan General Mobile GM 20 Pro’ya 6 GB bellek ve 128 GB MicroSD kart destekli depolama alanı da yer verilmiş.
Donanımsal açıdan fiyatına göre oldukça iyi seviyede diyebileceğimiz GM 20 Pro modeli kamera açısından ise tam bir arada kalmış. 48MP + 8MP + 2MP değerinde üçlü arka kamerasıyla fotoğraf tarafında beklenenden iyi performans gösteren GM 20 Pro, video tarafında ise tatmin edici değil. Ancak sosyal medyada paylaşmak için bu telefonla oldukça tatmin edici çekimler yapabilirsiniz. (Geniş açıyı boşverin :))
4050 mAh bataryası oldukça yeterli olsa da 10 Watt hızlı şarjda kalmış olmaları biraz üzücü. En azından 15-18-20 Watt değerlerini görmek isterdik. Ama Wi-Fi ac, Cat 7 seviyesinde 4,5G desteği ve VoLTE, ViLTE , VoWi-Fi destekleriyle de dikkat çekici bir adım da atılmış. Sadece yazılım desteği konusunda GM tarafı ne yapacak burası önemli. GM 9 Pro’ya halen güncelleme gelmemesi GM 20 Pro’nun da Android 11 alamayacağının bir göstergesi olabilir.
Fakat fiyat ve performans oranına baktığımızda General Mobile GM 20 Pro 2.500 TL altına bulabileceğiniz en iyi telefon diyebiliriz. Bazı eksikliklerini göz ardı edersek General Mobile iyi iş yapmış.