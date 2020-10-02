UMIDIGI A9 Pro modeli uzaktan sıcaklık ölçebiliyor

UMIDIGI A9 Pro modeli, dörtlü kamera düzenine ek olarak kızılötesi termometre sensörü gibi dikkat çekici bir özellikle tanıtıldı. Çinli telefon üreticisi UMIDIGI, telefonun bütçe dostu bir fiyatla(119 dolar) 16 Ekim‘de piyasaya sürecek.

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UMIDIGI A9 Pro modelinin tanıtılması için yakın zamanda bir basın bülteniyle birlikte ürün tanıtım videosu paylaşıldı. Telefon, alışılmadık bir özellikle geliyor: kızılötesi termometre. Pandemi sürecinden dolayı kızılötesi termometresi olan telefonlar ilgi görecektir. Ek olarak; UMIDIGI, daha önceden de telefonlarında kızılötesi sıcaklık ölçer bir sensör kullanmıştı. Bu sensör, tanıtım bülteninden aldığımız bilgiye göre insanlar üzerinde çalışıyor, bu termometrenin nesnelerdeki sıcaklığı ölçüp ölçmediği konusunda henüz bir bilgimiz yok.

UMIDIGI A9 Pro özellikleri neler?

UMIDIGI A9 Pro modeli, giriş seviyesi bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ekran özellikleri, 6.3 inç, IPS, FHD+ ,2340 × 1080 pikselli , damla çentikli ve 2,5D hafif kavisli şekilde olacak. Telefonumuzun seç ve güç tuşları sağda konumlandırılıyor. Cihazımızın solunda ise kızılötesi termometre için özel bir kısayol düğmesi ve SIM Kart yuvası bulunuyor. Arka panele gelirsek, bir parmak izi okuyucu ve dörtlü kamera kurulumu bulunuyor.

Giriş seviyesi fakat güç isteyen bu cihazımız, Mali G72 MP3 GPU ile birlikte Mediatek Helio P60 SoC yonga setiyle destekleniyor. A9 Pro ‘nun , UFS 2.1 teknolojisiyle beraber, sırasıyla 4GB / 64GB ve 6GB/ 128GB olmak üzere 2 tane depolama seçeneği mevcut.

UMIDIGI A9 Pro, arkada dört sensörlü dikdörtgen şeklinde bir kamera düzenine sahip. Ana lens 48MP f / 1.79 Sony sensörüdür. Ancak, bu sensör yalnızca 6 GB/ 128GB depolama seçeneğinde bulunuyor. Cihazın 4 GB/ 64GB modelinde 32MP Sony sensörü bulunuyor. Diğer lensler, 16MP 120 ° FOV ultra geniş, iki 5MP derinlik ve makro sensör içeren her iki varyantta da aynı . Ön tarafta 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Ek olarak, A9 Pro, insanların vücut ısısını dokunmadan ölçmek için arka panelde bir kızılötesi sensöre de sahip. Diğer özellikler ise 4G, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, Galileo şeklinde. Pilimiz 4150 mAh gücünde ve pil USB-C üzerinden 10W ile şarj edilebiliyor. UMIDIGI bu modeli, Orman Yeşili ve Onyx Siyah renk seçenekleriyle 16 Ekim 2020 tarihinde tüketicilerle buluşturacak