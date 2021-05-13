Akıllı Telefonlar
General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
Bazı forum sitelerinde, General Mobile GM 21 Pro’nun klon bir telefon olacağı ve klonlandığı telefonun da Çinli üretici Umidigi’nin S5 Pro modeli olduğu konuşuluyor.
İlginizi çekebilir: General Mobile GM 21, GM 21 Plus ve GM 21 Pro sitesinde görüntülendi!
GM 21 Pro ile ilgili soru işaretleri ne zaman yanıtlanacak
Herkes, GM 21 ve GM 21 Pro’nun duyurulacağı ve ardından da satışa açılacağı günü bekliyor. Kafalarda hala, GM 21 Pro ne zaman satışa sunulacak ve fiyatı ne olacak gibi sorular varken; bir diğer soru işareti daha bu sorular zincirine dahil oldu. Birçok kullanıcı sızan özelliklere baktığı zaman, Umidigi’nin S5 Pro modeliyle ciddi benzerlikler olduğunu fark etti. Bilmeyenler için Umidigi markasını da kısaca özetleyelim. Çin merkezli Umidigi, zaman zaman uygun fiyatlı modelleriyle ülkemizde de konuşulur hale gelmiş; fakat istenilen başarıya bir türlü ulaşamamış ve az sayıda insanın tecrübe etmek adına geçici bir süre kullandığı bir marka olmanın ötesine geçememişti.
Umidigi S5 Pro teknik özellikleri
Umidigi S5 Pro’nun dikkat çeken özelliklerinden biri, geçtiğimiz yıllarda özellikle Xiaomi bünyesi altında birçok akıllı telefonda gördüğümüz MediaTek Helio G90T. Güç anlamında fiyatına karşılık olarak başarılı işler çıkaran bu işlemci, her ne kadar güç tüketimi bakımından tasarruflu olmasa da; kullanıcıların performans beklentilerini birçok yönden karşılamayı başarıyor. Sızdırılan bilgilere göre de; tıpkı Umidigi S5 Pro’da olduğu gibi GM 21’de G90T’yi göreceğiz. Bu durum da, GM 21 ile ilgili olarak ortaya atılan klon telefon iddialarını güçlendiriyor. Ayrıca GM 21’de pop-up kamera kullanılacağı bilgisinin de açığa çıkmasıyla, bu iddiaların doğru olma ihtimali bir nebze daha artmış oluyor. Elimizde, GM 21 Pro’yla ilgili kısıtlı miktarda bilgi mevcutken; bu iddianın doğruluğunu teyit etmek elbette çok zor fakat gelin yine de olası GM 21 Pro’ya yani Umidigi S5 Pro’ya yakından bakalım.
Umidigi S5 Pro, 75.7 x 159.2 x 9.6 mm ölçülere sahip. Cihazın ağırlığı da 202 gram. Yani genel anlamda, çok kaba olmayan ve ağırlık olarak da psikolojik sınır dediğimiz 200 gramın pek de üstünde olmayan bir ağırlığa sahip. 6.39 inç AMOLED bir panele sahip olan S5 Pro, Full HD+ yani 1080p çözünürlükle sunuluyor. Batarya tarafındaysa 4.680 mAh kapasiteyle sunulan cihazın pil konusunda da 4.500 mAh kapasitenin üstünde kalarak; Helio G90T’nin yoğun güç tüketimini sübvanse edebileceği düşüncesindeyiz. Dileyenler, cihazda bulunan çift sim kart desteği sayesinde 2 ayrı hattı tek telefonda kullanabiliyorlar. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan S5 Pro, kablosuz bağlantı noktasında da Bluetooth 5.0’la desteklenmiş. Hatta cihaz, NFC desteğine bile sahip. Fakat aptX gibi destekler maalesef bulunmuyor. Ayrıca cihazda, genelde orta ve üst segmentte görüğümüz ekran altı parmak izi okuyucu da mevcut. Birçok noktadan baktığımızda Umidigi S5 Pro günün beklentilerini karşılayabilecek niteliklere sahip gibi gözüküyor.
Umidigi S5 Pro kamera özellikleri
Sony’nin IMX 586 sensörüne sahip olan Umidigi S5 Pro, 48 MP ana kameraya sahip. Sony sensörlerin başarısını göz önüne aldığımızda; iyi bir yazılımla desteklendiği zaman başarılı fotoğraflar ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Ön tarafta bulunan pop-up kameranın çözünürlüğü de 16 MP. Ön kamerada kullanılan sensör de, Samsung’un S5KGD1 modeli. Cihazı deneyimleme şansını henüz yakalayamadığımız için kamera performansıyla ilgili şimdilik net bir şey maalesef söyleyemiyoruz.
Bakalım yakın gelecekte General Mobile’ın yeni GM 21 ailesi ile ilgili daha neler öğreneceğiz. Şimdilik GM 21 Pro’nun, Umidigi S5 Pro modelinin klonu olduğu dedikoduları kullanıcıları şaşırtsa da; kısa bir süre sonra her şey açıklığa kavuşacaktır diye tahmin ediyoruz. Bakalım General Mobile, ülkemizde Discovery ve GM 9 Pro modelleriyle elde ettiği başarıyı bu yeni modellerle de elde edebilecek mi. Bizler de, yerli üreticimizin yeni hamlelerini merakla bekliyoruz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Vivo Y12s 2021 resmi olarak tanıtıldı!
Vivo Y12s 2021 modelini resmi olarak tanıttı. Çinli teknoloji devi geçtiğimiz sene tanıttığı akıllı telefonun 2021 versiyonu ile kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefonun teknik özellikleri de tanıtım sayesinde ortaya çıktı. Görünüşe göre Vivo, yeni cihazı ile bir önceki modele nazaran daha düşük bir performans sunacak. Zira akıllı telefon 2018 yılında piyasaya çıkan Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. Ayrıca akıllı telefon tasarım anlamında da oldukça giriş seviye duruyor.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Vivo Y12s 2021 Snapdragon 439 işlemcisi ile piyasaya çıkacak!
Akıllı telefon dünyasında alternatiflerin sayısı artmaya devam ediyor. Pek çok üretici, artık her seviyeye uygun modeller getiriyor. Hatta bazı firmalar kendi ekosistemi içerisinde dahi ayrı rekabet unsurları oluşturmak istiyor. Akıllı telefon piyasasında önemli bir yere sahip olan giriş seviye cihazlarda, kullanıcılara geniş alternatif yelpazesi sunmayı başarıyor. Uygun fiyatı ile dikkat çeken bu akıllı telefonlar, yeni nesil hissiyatını kullanıcılarına minimum seviyede yaşatıyorlar. Bununla birlikte ekonomik olarak fazla gelişmemiş ülkelerde oldukça popüler olan bu cihazları, tamamen Android işletim sistemli modeller oluşturmakta. Android üreticiler arasında son dönemde yükselişe geçen Vivo da, yeni giriş seviye akıllı telefonunu tanıttı. Firma geçtiğimiz sene tanıttığı Y12s modelinin 2021 versiyonunu kullanıcılarının karşısına çıkardı. Teknik özellikleri ortaya çıkan akıllı telefon pek de “2021” yılının cihazı gibi durmuyor.
Vivo Y12s 2021 gücünü Qualcomm yapımı Snapdragon 439 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz yılki versiyonda MediaTek yapımı Helio P35 işlemcisi yer alıyordu. Test sonuçlarına göre Helio P35 işlemcisi, Snapdragon 439‘dan üstün performans vadediyor. 2018 yılında tanıtılan iki işlemci arasında firmanın düşük performanslı olanı seçmesi biraz ilginç oldu. Giriş seviye akıllı telefon RAM ve depolama alanı konusunda da tek seçeneğe sahip olacak. Cihaz 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı ile piyasaya çıkıyor. Ayrıca akıllı telefonun içerisinde microSD kart yuvasının da olacağı ortaya çıktı. Ancak microSD kart desteğinin boyutu ile alakalı kesin bir bilgi yer almamakta. Giriş seviye akıllı telefon kutudan Android 11 tabanlı Funtouch OS 11 arayüzü ile çıkacak. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefonun tanıtımı ile birlikte tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon giriş seviye akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz genel hatlara sahip olacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Honor Play 5 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Vivo Y12s 2021 damla çentikli ekran ile geliyor!
Vivo Y12s tanıtımı ile birlikte ilk görüntüleri ile ortaya çıktı. Giriş seviyeye konumlandırılan akıllı telefon genel hatları ile rakiplerine oldukça benziyor. Akıllı telefon 6.51 inçlik damla çentikli ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte, akıllı telefonun ekranı LCD HD+ panelden oluşmakta. Ayrıca akıllı telefonun çerçeve konusunda da elinin bol olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Vivo Y12s 2021 modelinde bir adet ön kamera bulunmakta. Bununla birlikte ön kameranın değeri ise tam 8 MP. Firma rakiplerine benzer kamera modülleri ile cihazı piyasaya sürecek. Zira arka tarafta üçlü gibi görünen ama iki adet kameranın yer aldığı bir kurulum dikkat çekiyor. Bu kameralar ise sırasıyla 13 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılıyor. Bununla birlikte akıllı telefonun parmak izi sensörü arka tarafta yer almıyor. Firma parmak izi sensörünü cihazın yan tarafına yerleştirmeye karar vermiş. Hali hazırda pek çok akıllı telefonda parmak izi okuyucusu bu şekilde konumlanmakta.
Vivo Y12s 2021 modelinin batarya kapasitesi de belli oldu. Akıllı telefon 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bununla birlikte akıllı telefon 10W‘lık şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Hızlı şarj teknolojisinin yer almadığı akıllı telefonda ilginç bir özellik daha yer alıyor. Akıllı telefon tersine kablolu 5W’lık şarj desteğine de sahip olacak. Bu teknoloji özellikle giriş seviye telefonlarda pek var olmayan bir yenilik diyebiliriz. Micro USB girişine sahip olacak akıllı telefon, 3.5 mm‘lik kulaklık girişine de sahip. Akıllı telefon 140 dolarlık fiyat etiketi ile piyasaya merhaba diyecek. Cihaz ilk olarak Vietnam‘da satışa çıktı. İlerleyen zamanlarda diğer pazarlara da uğraması bekleniyor. Ancak bu konuda kesin tarih içeren bir açıklama yapılmadı ne yazık ki. Bakalım Vivo yeni giriş seviye akıllı telefonu ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Yeni OPPO Reno 5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi
OPPO, daha hızlı, daha güvenli ve daha rahat bir şarj deneyimi sunmak için hayata geçirdiği inovasyonları ve uygulamalarla, hızlı şarj konusunda sürekli atılımlar yapıyor. OPPO Reno5’te sunulan 50W hızlı şarj, bu teknolojinin toplumun daha geniş kitleleri için erişilebilir olmasını sağlayan yeni teknolojik gelişme olarak öne çıkıyor.
Bakmakta fayda var: OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
Sürekli hareket halinde olmak, yaşantımızı değiştiriyor ve telefonlarımızı şarj etmek için bize daha az zaman bırakıyor. Aynı zamanda, bağlantı hızlarındaki hızlı artış ile oyun, canlı yayın ve HD video görüntüleme için uygulamaların daha sık kullanılması, daha uzun pil ömrü gerektiriyor. Kullanıcılar daha hızlı ve daha verimli şarj etmeye ihtiyaç duyuyor. OPPO araştırmalarına göre, çoğu kullanıcı sabah uyandığında akıllı telefonunu şarj ediyor. Yine birçok kullanıcı akıllı telefonunu yalnızca yarım saat şarj ettiğini ve yaklaşık %50’si telefonlarını yalnızca 15 dakika şarjda tuttuğunu belirtiyor. Yeni akıllı telefonların birçoğunun 4000mAh veya daha büyük bir pile sahip olması, şarj teknolojisinde daha büyük talepler doğuruyor.
Kullanıcı ihtiyaçlarını net bir şekilde gören OPPO, şarj teknolojisindeki profesyonel bilgisini OPPO Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj ile gözler önüne serdi. OPPO’nun sektörde vurgu yapan ve hızlı şarj teknolojisinin ürün yelpazesini daha da genişleten bu gelişme, tüm dünyada akıllı telefon kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan yeni ve üstün bir şarj deneyimi sunuyor.
48 dakikada %100 şarj
OPPO’nun Reno5 modelinde kullandığı 50W hızlı şarj, çok kısa bir şarj süresiyle yeterli bir pil ömrü sağlıyor. Örneğin, pili 31 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar şarj edebiliyorsunuz. Reno5’in 50W hızlı şarj özelliğine sahip 4310 mAh pili, yalnızca 5 dakikalık şarjla bile 3 saate kadar video oynatmayı destekleyebiliyor. Reno5’in pilini %100’e kadar şarj etmek ise yalnızca 48 dakika sürüyor. Ayrıca Reno5, Süper Güç Tasarruf Modu ile yalnızca %5 pil ile 2,5 saat WhatsApp sohbet süresi veya 38,5 saat bekleme süresi sunuyor.
Hedef verimlilik, öncelik güvenlik
OPPO, 50W hızlı şarj teknolojisiyle daha hızlı şarj imkanları sunarken güvenlik konusunda da bazı katı yükümlülükleri yerine getirdi:
TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası
50W hızlı şarj, kapsamlı uçtan uca koruma için 5 katmanlı şarj koruması sağlıyor. Adaptör, USB kablosu, cep telefonu ve pil dahil tüm parçalar özel çiplerle korunuyor. TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası ile Reno5’in 50W hızlı şarjı, sektörel otoriteler tarafından güvenli olarak onaylanarak güvenli bir kullanıcı deneyimi sağlıyor.
Yüksek standartta şarj bileşenleri
Buna ek olarak, ürünlerinin en üst düzeyde güvenliğini sağlamak için OPPO, pil hücreleri, kablolar ve şarj portu dahil olmak üzere şarj sistemindeki tüm bileşenlerde sıkı gereksinimleri yerine getiriyor. Örneğin Reno5, yüksek standartlı 3C hücresini kullanıyor.
Çoklu soğutma sistemi
Cihaz yüzeyindeki sıcaklığı sürekli olarak izleyen ve şarj akımını buna göre ayarlayan 8 sıcaklık sensörüne sahip Reno5’te, Çoklu Soğutma Sistemi entegrasyonu bulunuyor. Bu sistemde anakart alanına termal olarak iletken jel uygulanıyor, pilin ve ön muhafazanın yüzeyine üç kat grafit ekleniyor. Bu sayede Reno5, aşırı ısınma sorunlarının önüne geçerken şarj verimliliğini artırabiliyor.
Reno5 gece şarj korumasıyla birlikte geliyor
Uyurken telefonunu gece boyunca şarjda bırakmak yaygın bir durum. Ancak birçok kullanıcı gece şarjının pil ömrünü kısaltacağından endişe duyuyor. Bu konuda Reno5, sistem korumalarının yanı sıra, ek bir gece şarj korumasına sahip. Bu özellik, şarj hızını ve şarj süresini otomatik olarak ayarlamak için kullanıcının uyku ve şarj alışkanlıklarını akıllıca takip ediyor. Bu da çoğu zaman kullanıcıların endişelenmesine neden olan, pilin tam güçteyken şarj olmaya devam etmesinin önüne geçiyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Akıllı Telefonlar
Honor Play 5 serisinin tanıtım tarihi belli oldu!
Honor Play 5 serisi ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Huawei bünyesinden ayrıldıktan sonra biraz geri planda kalan Honor, yeni cihazlarla piyasada var oluşunu sürdürmek istiyor. Orta seviye rekabetine yeni ürünler kazandıracak firmanın, Play 5 serisinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Merakla beklenen akıllı telefon serisi 18 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Bununla birlikte iddialara göre seride bir adet de Pro model yer alacak.
Göz atmak isteyebilirsiniz; Resident Evil Village iki günde Steam’de haftanın en çok satanı oldu
Honor Play 5 serisi 18 Mayıs tarihinde tanıtılacak!
Akıllı telefon dünyasında orta seviyede rekabet kıyasıya sürüyor. Fiyat performans odaklı akıllı telefonların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu rekabete cihaz çıkaran firmalar arasında Honor da yer alıyor. Huawei‘nin alt kuruluşu olarak teknoloji hayatına başlayan firma, özellikle fiyat performans bakımından çıkardığı kuvvetli cihazlar ile adından uzun bir süre söz ettirmişti. Ancak zamanla bu etkinin azalması ve Çinli rakiplerinin daha agresif olması ile firma biraz geri planda kaldı. Son olarak da Huawei bünyesinden ayrılan Honor, piyasadaki varlığını sürdürmek istiyor. Çalışmalara başlayan akıllı telefon üreticisi, Play 5 serisi ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Orta seviyede yer alacak olan akıllı telefon serisi, yakında piyasaya çıkacak. Firma Weibo üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte akıllı telefon serisinin tanıtım tarihini de duyurdu. Honor Play 5 serisi 18 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak.
Orta seviye akıllı telefon rekabetinde öne çıkmak isteyen akıllı telefon serisi, 5G özelliğine sahip olacak. Serinin baz modelinin tasarım detayları daha önceden ortaya çıkmıştı. Teknik özellikleri de aynı şekilde ortaya çıkan Honor Play 5 modeli MediaTek işlemci ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefonun gücünü Dimensity 800U işlemcisinden alacağı iddia ediliyor. Özellikle 5G‘nin yaygınlaşması ile birlikte de bu işlemciyi pek çok modelde görür olduk. Akıllı telefon ile alakalı RAM ve depolama alanı bilgileri henüz ortaya çıkmadı. Bununla birlikte serinin Pro modelinin nereye konumlandırılacağı da belli değil. Firmanın Pro modeli de orta seviye rekabetine dahil edeceği gelen bilgiler arasında. Teknik özellikleri belli olmayan Pro modelinin orta üst seviye akıllı telefon rekabetinde yer alma ihtimalinin yüksek olduğu öğrenildi. Bununla birlikte baz model olan Honor Play 5 modelinin tasarım detayları belli oldu.
Honor Play 5 modeli damla çentik ile geliyor!
Honor Play 5 modeli ile alakalı bazı tasarım detayları ortaya çıktı. İlk olarak Weibo’dan tanıtım gününü duyuran Honor, yayınladığı poster ile cihazı resmi ağızdan ilk kez gösterdi. Tasarım detayları kesinleşen akıllı telefon 6.53 inçlik FullHD+ ekran ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte ekran OLED panele ve damla çentikli tasarıma sahip olacak. Bir adet ön kamerası bulunan akıllı telefonun, sensör özellikleri belli olmadı. Bununla birlikte cihazın arka tarafında dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik ve yine 2 MP makro sensörü olarak bizleri karşılayacak. Öte yandan bu tasarım detaylarının Honor Play 5 Pro modelinde de yer alacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte akıllı telefon üzerinde herhangi bir parmak izi okuyucu sensörü gözükmüyor. Bu yüzden cihazın parmak izi sensörüne ekran altında yer verme ihtimali oldukça yüksek. Akıllı telefon 7.46 mm‘lik inceliğe sahip olacak. Ayrıca akıllı telefonun ağırlığı tam 179 gram.
Batarya kapasitesi de belli olan akıllı telefon, biraz küçük sayılabilecek bir pil ile piyasaya çıkacak gibi gözüküyor. İnce bir yapıya sahip olacak Honor Play 5 modeli 3800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Özellikle 4000 mAh ve üzeri pil kapasitelerini görmeye alıştığımız şu günlerde bu kapasite kullanıcılar tarafından da az karşılanabilir. Ayrıca akıllı telefonun 67W‘lık hızlı şarj desteğine de sahip olacağı iddia ediliyor. Firmanın bu konuda kendi teknolojisini mi yoksa Huawei yapımı SuperCharge teknolojisini mi kullanacağı henüz belli olmadı. Fiyatı belli olmayan akıllı telefon, 18 Mayıs‘ta piyasaya giriş yapacak. Firma görünüşe göre tanıtımda sadece Play 5 serisini gösterecek. Zira firmanın diğer cihazları ile alakalı resmi bir duyuru henüz ortaya çıkmadı. Bakalım Honor, Play 5 serisi ile birlikte yeniden ön plana çıkmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Forumdan Son Mesajlar
-
-
Kiralık sunucu hosting tavsiyesi
Yazan: hasanaydogdu, 1 hafta önce
-
Yazan: techwarn, 3 hafta önce
-
Uygun fiyatla pc tavsiyesi verir misiniz ?
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
-
Yazan: hasanaydogdu, 3 hafta önce
General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?
Vivo Y12s 2021 resmi olarak tanıtıldı!
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Yeni OPPO Reno 5: 50W Hızlı Şarjın Hikayesi
ASUS ROG serisinden oyun dünyasına iki yeni güçlü model!
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
Xiaomi Mi 11 vs Xiaomi Mi 10 kamera karşılaştırma! | Baba ve oğul
Bu iki telefon aynı mı? | Galaxy A52 vs Realme 7 Pro | Hangisini almalı? #6
ELEGANT TASARIM SAAT | Huawei Watch Fit Elegant inceleme
OPPO Reno 5 vs OPPO Reno 4 | Kamera performansı ne kadar iyileşti?
7 Mayıs 2021 itibariyle marketlerde neler satılıyor; neler satılmıyor? | Vlog
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.