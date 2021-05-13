General Mobile GM 21 Pro, aslında UMIDIGI S5 Pro olabilir mi?

Bazı forum sitelerinde, General Mobile GM 21 Pro’nun klon bir telefon olacağı ve klonlandığı telefonun da Çinli üretici Umidigi’nin S5 Pro modeli olduğu konuşuluyor.

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GM 21 Pro ile ilgili soru işaretleri ne zaman yanıtlanacak

Herkes, GM 21 ve GM 21 Pro’nun duyurulacağı ve ardından da satışa açılacağı günü bekliyor. Kafalarda hala, GM 21 Pro ne zaman satışa sunulacak ve fiyatı ne olacak gibi sorular varken; bir diğer soru işareti daha bu sorular zincirine dahil oldu. Birçok kullanıcı sızan özelliklere baktığı zaman, Umidigi’nin S5 Pro modeliyle ciddi benzerlikler olduğunu fark etti. Bilmeyenler için Umidigi markasını da kısaca özetleyelim. Çin merkezli Umidigi, zaman zaman uygun fiyatlı modelleriyle ülkemizde de konuşulur hale gelmiş; fakat istenilen başarıya bir türlü ulaşamamış ve az sayıda insanın tecrübe etmek adına geçici bir süre kullandığı bir marka olmanın ötesine geçememişti.

Umidigi S5 Pro teknik özellikleri

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Umidigi S5 Pro’nun dikkat çeken özelliklerinden biri, geçtiğimiz yıllarda özellikle Xiaomi bünyesi altında birçok akıllı telefonda gördüğümüz MediaTek Helio G90T. Güç anlamında fiyatına karşılık olarak başarılı işler çıkaran bu işlemci, her ne kadar güç tüketimi bakımından tasarruflu olmasa da; kullanıcıların performans beklentilerini birçok yönden karşılamayı başarıyor. Sızdırılan bilgilere göre de; tıpkı Umidigi S5 Pro’da olduğu gibi GM 21’de G90T’yi göreceğiz. Bu durum da, GM 21 ile ilgili olarak ortaya atılan klon telefon iddialarını güçlendiriyor. Ayrıca GM 21’de pop-up kamera kullanılacağı bilgisinin de açığa çıkmasıyla, bu iddiaların doğru olma ihtimali bir nebze daha artmış oluyor. Elimizde, GM 21 Pro’yla ilgili kısıtlı miktarda bilgi mevcutken; bu iddianın doğruluğunu teyit etmek elbette çok zor fakat gelin yine de olası GM 21 Pro’ya yani Umidigi S5 Pro’ya yakından bakalım.

Umidigi S5 Pro, 75.7 x 159.2 x 9.6 mm ölçülere sahip. Cihazın ağırlığı da 202 gram. Yani genel anlamda, çok kaba olmayan ve ağırlık olarak da psikolojik sınır dediğimiz 200 gramın pek de üstünde olmayan bir ağırlığa sahip. 6.39 inç AMOLED bir panele sahip olan S5 Pro, Full HD+ yani 1080p çözünürlükle sunuluyor. Batarya tarafındaysa 4.680 mAh kapasiteyle sunulan cihazın pil konusunda da 4.500 mAh kapasitenin üstünde kalarak; Helio G90T’nin yoğun güç tüketimini sübvanse edebileceği düşüncesindeyiz. Dileyenler, cihazda bulunan çift sim kart desteği sayesinde 2 ayrı hattı tek telefonda kullanabiliyorlar. 3.5 mm kulaklık girişine de sahip olan S5 Pro, kablosuz bağlantı noktasında da Bluetooth 5.0’la desteklenmiş. Hatta cihaz, NFC desteğine bile sahip. Fakat aptX gibi destekler maalesef bulunmuyor. Ayrıca cihazda, genelde orta ve üst segmentte görüğümüz ekran altı parmak izi okuyucu da mevcut. Birçok noktadan baktığımızda Umidigi S5 Pro günün beklentilerini karşılayabilecek niteliklere sahip gibi gözüküyor.

Umidigi S5 Pro kamera özellikleri

Sony’nin IMX 586 sensörüne sahip olan Umidigi S5 Pro, 48 MP ana kameraya sahip. Sony sensörlerin başarısını göz önüne aldığımızda; iyi bir yazılımla desteklendiği zaman başarılı fotoğraflar ortaya çıkabileceğini düşünüyoruz. Ön tarafta bulunan pop-up kameranın çözünürlüğü de 16 MP. Ön kamerada kullanılan sensör de, Samsung’un S5KGD1 modeli. Cihazı deneyimleme şansını henüz yakalayamadığımız için kamera performansıyla ilgili şimdilik net bir şey maalesef söyleyemiyoruz.

Bakalım yakın gelecekte General Mobile’ın yeni GM 21 ailesi ile ilgili daha neler öğreneceğiz. Şimdilik GM 21 Pro’nun, Umidigi S5 Pro modelinin klonu olduğu dedikoduları kullanıcıları şaşırtsa da; kısa bir süre sonra her şey açıklığa kavuşacaktır diye tahmin ediyoruz. Bakalım General Mobile, ülkemizde Discovery ve GM 9 Pro modelleriyle elde ettiği başarıyı bu yeni modellerle de elde edebilecek mi. Bizler de, yerli üreticimizin yeni hamlelerini merakla bekliyoruz.