Küresel gişede standart salonların kan kaybetmesi, dev ekran formatlarına olan talebi artırırken sektörde dengeleri tamamen değiştirecek bir gelişme yaşanıyor. Eğlence dünyasının devleriyle masaya oturan IMAX Corporation, şirketin tamamını veya bir kısmını elden çıkarmak üzere stratejik alternatifleri değerlendirmeye başladı. Sızıntıların ardından borsa tarafında mesai sonrası işlemlerde yüzde 10’dan fazla değer kazanan şirketin bu hamlesi, izleyici alışkanlıklarının evrim geçirdiğinin en net göstergelerinden biri. Premium sinema pazarı hızla büyürken, evdeki yayın platformlarına karşı en güçlü silah konumundaki bu salonlar yatırımcıların iştahını kabartıyor. Peki IMAX Corporation cephesindeki bu potansiyel el değiştirme süreci, vizyona girecek dev yapımları ve salonların geleceğini nasıl etkileyecek?

IMAX Corporation için erken aşama görüşmeler başladı

Görüşmelerin henüz keşif sürecinde olduğu IMAX Corporation tarafında, masadaki potansiyel alıcıların büyük eğlence konglomeraları olduğu belirtiliyor. Sürece aşina kaynakların aktardığı verilere göre, taraflar arasındaki temaslar tamamen başlangıç seviyesinde bulunuyor ve günün sonunda bağlayıcı bir imza atılmama ihtimali de masada duruyor. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Rich Gelfond’un geçtiğimiz aralık ayında yatırımcılara verdiği mesajlar, aslında bu stratejik arayışın sinyallerini taşıyordu. Gelfond, markanın bağımsız ve halka açık yapısıyla yola devam edebileceği gibi, daha geniş çaplı bir kurumsal çatının altında çok daha yüksek bir değerleme potansiyeline kavuşabileceğini vurgulamıştı.

Satış fikrini cesaretlendiren asıl unsur ise izleyicinin bilet alma reflekslerindeki değişim. Standart salonlar rekabette zorlanırken, güncel pazar araştırmaları ABD ve Kanada gişelerinde nisan ayının başına kadar olan periyotta premium salonların bilet satış payının yüzde 16 seviyesine ulaştığını kanıtlıyor. Referans noktası olarak 2021 yılının aynı dönemine bakıldığında bu oranın yüzde 13 bandında kaldığı görülüyor. Sadece geçtiğimiz yıl ABD bilet gelirlerinin yüzde 5.2’sini tek başına elde eden şirket; “Avatar: Fire and Ash” ile “Project Hail Mary” gibi yüksek bütçeli gişe canavarlarından da güçlü bir pay alarak pazardaki finansal hakimiyetini pekiştirdi.

Bu noktada şirketin neden dev bir çatı aradığı sorusu önem kazanıyor. Eğlence sektöründeki birleşmeler, özellikle pahalı projeksiyon ve ses donanımı gerektiren donanımların dünya çapında hızla yayılabilmesi için ciddi bir sermaye akışına ihtiyaç duyuyor. Sektörel değerlendirmeler, dev bir medya şirketinin bu formatı kendi ekosistemine katması halinde teknolojik donanım yatırımlarının hızlanabileceğini gösteriyor. Hisselerin seans sonrası işlemlerdeki hızlı fırlayışı da Wall Street’in bu entegrasyon senaryosunu oldukça mantıklı bulduğuna işaret ediyor.

Bu küresel el değiştirme ihtimalinin Türkiye pazarında da doğrudan yansımaları olması muhtemel. Ülkemizde özellikle büyükşehirlerdeki alışveriş merkezlerinde konumlanan ve yerel sinema zincirleriyle ortaklıklar yürüten markanın yeni bir uluslararası şirket altına girmesi, döviz kuruna bağlı bilet fiyatlandırma politikalarını yeniden şekillendirebilir. Ayrıca olası bir satın alma durumunda, yeni ana şirketin Türkiye gibi yoğun sinema tüketicisi barındıran pazarlara daha fazla donanım yatırımı yapması veya yerli gişe filmlerinin özel kameralarla çekilmesi yönünde baskı kurması beklenen gelişmeler arasında yer alıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? IMAX Corporation cephesindeki bu olası satış kararı, Türkiye'deki sinema salonu deneyiminizi ve bilet fiyatlarını nasıl etkiler?