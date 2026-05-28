Google, arama deneyimini yapay zeka ile şekillendirirken kullanıcıların en çok çekindiği güvenilirlik sorununa çözüm üretiyor. Şirket, yapay zeka tarafından üretilen arama özetlerinin doğruluğunu artırmak amacıyla yeni adımlar atacağını duyurdu. Peki Google AI Overviews teknolojisiyle entegre edilen bu yeni sistem, internet aramalarındaki bilgi kirliliğinin önüne geçebilecek mi?

Google AI Overviews ile arama sonuçlarında yeni dönem

Google AI Overviews özelliği, şirketin geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği I/O etkinliğindeki büyük yeniliklerin ardından şimdi de güvenilirlik odaklı bir güncelleme alıyor. Teknoloji devi, yapay zeka destekli arama motorunun kullanıcı trafiğini artırdığını ve şirket büyümesine katkı sağladığını finansal raporlarında da doğrulamıştı. Şimdi ise yapay zeka yanıtlarının doğruluğunu ve kaynak şeffaflığını artırmak için kapsamlı bir yapısal değişikliğe gidiliyor.

Yeni sistemde kullanıcılar, yapay zeka tarafından hazırlanan özetlerin hemen altında orijinal haber kaynaklarını çok daha net bir şekilde görebilecek. Belirli konular veya sıcak gelişmeler araştırıldığında, yapay zeka özetinin altında yer alacak carousel yapısı, geleneksel aramadaki “En Çok Okunan Haberler” bölümüne benzer bir işlev görecek. Bu sayede kullanıcılar, yapay zekanın derlediği bilgilerin orijinal kaynağına tek bir dokunuşla ulaşabilecek.

Tercih edilen kaynaklar ve atıf etiketleri genişliyor

Google ayrıca aramada “Highly Cited” yani “Sıkça Atıf Alan” etiketlerinin kullanım alanını genişletiyor. Bu etiketler, diğer yayın organları tarafından sıkça kaynak gösterilen orijinal haberciliğe ait çalışmaları ön plana çıkarmak için tasarlandı. Böylece kullanıcılar, aradıkları konuda en yetkin ve orijinal bilgiye ulaşan ilk kaynakları doğrudan tespit edebilecek.

Arama motoru devi, yapay zekanın halüsinasyon görme veya yanlış bilgi yayma potansiyeline karşı nihayet somut bir kalkan oluşturuyor. Günlük kullanıcılar için bu adım, yapay zekanın sunduğu bilgilerin arkasındaki gerçek ve güvenilir internet sitelerini doğrulamayı çok daha kolay hale getirecektir. Bu durum aynı zamanda orijinal içerik üreten yayıncıların hak ettiği trafiği korumasına da yardımcı olabilir.

