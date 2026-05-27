Samsung, katlanabilir telefon kullanıcılarının merakla beklediği kararlı One UI 8.5 arayüz güncellemesini nihayet küresel ölçekte sunmaya başladı. Güney Kore’nin ardından genişleyen bu dağıtım dalgası, Galaxy Z Fold5 ve Galaxy Z Flip5 modellerini kapsıyor. Peki küresel dağıtımı başlayan yeni One UI 8.5 güncellemesi kullanıcılara neler sunuyor?

Küresel One UI 8.5 güncellemesi dağıtımı genişliyor

One UI 8.5 güncellemesi, Güney Kore’nin ardından Hindistan başta olmak üzere diğer küresel pazarlarda da kendisini göstermeye başladı. Samsung’un bu hızlı genişleme hamlesi, katlanabilir telefon kullanıcılarının en güncel yazılım deneyimine vakit kaybetmeden erişmesini sağlıyor. Kararlı sürümün dağıtılması, beta sürecinde yaşanan hataların büyük oranda giderildiğini gösteriyor.

Katlanabilir telefon pazarı giderek kızışırken, Samsung’un önceki nesil amiral gemisi modellerine yönelik bu yazılım desteği oldukça kritik bir öneme sahip. Markanın güncelleme konusundaki istikrarlı tutumu, kullanıcı sadakatini artırma yolunda değerli bir koz sunuyor. Günlük kullanımda kararlılık ve performans artışı vaat eden bu sürüm, cihazların kullanım ömrünü de uzatıyor.

Desteklenen cihazlar ve yazılım sürümleri

Yeni güncellemenin cihaz bazlı yazılım sürümleri ve kod numaraları şu şekilde açıklandı:

Galaxy Z Fold5 – Hindistan/Küresel: F946BXXU6GZE2

– Hindistan/Küresel: F946BXXU6GZE2 Galaxy Z Flip5 – Hindistan/Küresel: F731BXXU6GZE3

Yukarıda yer alan yazılım sürümleri, cihazların optimize çalışması için gerekli güvenlik yamalarını da beraberinde getiriyor.

One UI 8.5 güncellemesi nasıl yüklenir?

Güncelleme henüz cihazınıza otomatik olarak ulaşmadıysa, süreci manuel olarak başlatmanız da mümkün.

Bunun için telefonunuzun Ayarlar menüsüne girip sırasıyla Yazılım güncelleme ve İndir ve yükle seçeneklerini takip edebilirsiniz. Eğer bölgeniz için dağıtım başladıysa, güncelleme dosyasını cihazınıza indirerek kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

