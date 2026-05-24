Türkiye’nin sivil havacılık altyapısında stratejik bir dönüşüm gerçekleşiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun paylaştığı detaylara göre, TÜRKSAT uçak içi internet hizmetiyle gökyüzünde kesintisiz bağlantı dönemi resmen başlıyor. İlk etapta AJet yüksek hızlı internet deneyimini yolcularına sunmaya hazırlanırken, projenin ilerleyen yıllarda ana filoya da entegre edilmesi planlanıyor. Peki TÜRKSAT uçak içi internet projesi, sık uçan yolcuların seyahat rutinlerini nasıl değiştirecek?

TÜRKSAT uçak içi internet projesinde takvim netleşti

Yeni nesil haberleşme uydularının sivil havacılıkta aktif kullanımı için başlatılan TÜRKSAT uçak içi internet projesi nihayet operasyonel aşamaya geçti. Mevcut planlamaya göre altyapı bu yıl içinde AJet uçuşlarında kullanıma sunulacak. TCI Aircraft Interior ortaklığıyla yürütülen test süreci, AJet filosunda yer alan 122 yolcu uçağında başarıyla tamamlandı. Sistemin 2027 yılı itibarıyla THY yerli uydu bağlantısı hedefi doğrultusunda ana filoya da entegre edilmesi bekleniyor.

Uydudan yer istasyonlarına ve oradan doğrudan yolcu cihazlarına uzanan veri trafiği, ağ operasyon merkezi tarafından aralıksız izlenecek. Bağlantı kalitesinin stabil tutulmasını sağlayan bu hamle, THY yerli uydu bağlantısı modelinin küresel uydu operatörleriyle yapılacak olası havacılık işbirliklerine de zemin hazırlıyor.

Yolcu Portalı ve altyapı detayları

Sistem uçuş sırasında yalnızca standart web gezintisini değil; bulut tabanlı iş uygulamalarını, video konferansları ve anlık mesajlaşmayı da destekleyecek kapasitede kurgulandı. Turkish Technology ekiplerince geliştirilen Yolcu Portalı arayüzü sayesinde kullanıcılar, çok dilli destek eşliğinde paket satın alma ve kota takibi yapabilecek. Kredi kartı entegrasyonu, faturalandırma ve trafik yönetimi gibi arka plan süreçleri tamamen yerli mühendislik kaynaklarıyla tasarlandı.

Projenin siber güvenlik ve yasal uyumluluk adımları da uçtan uca tamamlanmış durumda. Derin Paket İncelemesi Sistemi’nin devreye alınmasıyla birlikte GİB ve BTK entegrasyonları sağlandı. Altyapının bürokratik ve teknik testlerden geçmesi, AJet yüksek hızlı internet hizmetinin ticari lansmanı için hiçbir engelin kalmadığını gösteriyor.

