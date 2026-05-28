Akıllı telefon pazarında rekabet kızışırken, Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisi serisi üzerindeki çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında resmi olarak vitrine çıkması beklenen yeni seri, lansman öncesinde sızıntıların ana hedefi haline geldi. Özellikle serinin standart modeli üzerinde yoğunlaşan son iddialar, kamera tarafında ciddi bir donanım hazırlığı olduğunu gösteriyor. Peki Oppo Find X10, devasa batarya kapasitesi ve yeni nesil görüntüleme sensörleriyle mobil fotoğrafçılıkta yeni bir dönem başlatabilir mi?

Oppo Find X10 kamera özellikleri ile sınırları zorlayacak

Oppo Find X10 hakkında sızdırılan son detaylar, güvenilir teknoloji kaynaklarından Digital Chat Station tarafından Weibo platformunda paylaşıldı. Aktarılan bilgilere göre şirket, yeni amiral gemisinin ana kamerasında kullanmak üzere 1/1.3 inç boyutunda ve 200 Megapiksel çözünürlüğünde yeni bir HPC sensörü test ediyor. Alternatif bir senaryo olarak, arka ana kamerada yine 200 Megapiksel çözünürlüğe sahip ancak 1/1.4 inç boyutunda farklı bir sensörün tercih edilebileceği de konuşuluyor.

Kamera tarafındaki iddialar sadece ana sensörle sınırlı kalmıyor. Cihazın, yakınlaştırma yeteneklerini üst seviyeye taşımak amacıyla 64 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1/2 inç boyutunda yeni bir periskop telefoto kamera ile donatılacağı öne sürülüyor. Ancak Oppo’nun bu alanda çıtayı daha da yükselterek telefoto kamera için 200 Megapiksel çözünürlüğünde ve 1/1.56 inç boyutunda devasa bir sensörü de masada tuttuğu belirtiliyor.

Bu iki farklı kamera kombinasyonu testi, markanın amiral gemisi segmentindeki konumunu güçlendirme arzusunu net şekilde gösteriyor. Özellikle telefoto lens için düşünülen 200 Megapiksellik alternatif, rakiplerine karşı çok ciddi bir çözünürlük avantajı sağlayabilir. Günlük kullanımda bu durum, çok uzak mesafelerden çekilen fotoğraflarda bile kırpma yapıldığında detay kaybının neredeyse hiç yaşanmaması anlamına geliyor.

Cihazın sızdırılan diğer teknik detaylarına bakıldığında, ekran tarafında 6.59 inç büyüklüğünde bir panelin bizi karşılayacağı söyleniyor. Gücünü henüz resmi olarak duyurulmayan MediaTek Dimensity 9600 işlemcisinden alması beklenen modelin en dikkat çeken yönlerinden biri ise batarya kapasitesi olacak. Sızıntılara göre telefon, tam 8.000 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile kutudan çıkacak.

8.000 mAh batarya ve Dimensity 9600 işlemci ikilisi, modern bir akıllı telefonda görmeye alışık olmadığımız bir enerji yoğunluğuna işaret ediyor. Eğer bu iddia gerçek olursa, yoğun kullanımda bile iki günü rahatlıkla aşan bir pil ömrüyle karşılaşabiliriz. Bu durum, amiral gemisi performansını şarj kaygısı yaşamadan deneyimlemek isteyen kullanıcılar için belirleyici bir kriter haline gelecektir.

Periskop telefoto nedir?

Periskop telefoto kamera, ışığı prizmalar aracılığıyla bükerek telefon kasasının içine yatay olarak yerleştirilen özel bir lens sistemidir. Bu teknoloji, cihazın kalınlığını artırmadan çok daha yüksek optik yakınlaştırma (zoom) değerlerine ulaşılmasını sağlar.

