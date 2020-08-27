Akıllı Telefonlar
Kızılötesi termometreye sahip UMIDIGI A7S, yakında geliyor!
UMIDIGI, fiyat / performans odaklı A7 serisini kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Şimdi şirket, Twitter hesabından A7 ailesinin yeni üyesi olacak UMIDIGI A7S modelini tanıttı.
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UMIDIGI, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu A7S ile alakalı Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir görsel paylaştı. Paylaşıma göre UMIDIGI A7S, bünyesinde yerleşik bir kızılötesi termometre sensörü barındırıyor. Aslında bu sensör, akıllı telefonlarda yeni gördüğümüz bir şey değil; ancak UMIDIGI A7S’in, bunu giriş seviyesi diyebileceğimiz segmente getiren ilk telefon olacağını söyleyebiliriz.
Görselden anlaşıldığı UMIDIGI A7S, bir kişinin sıcaklığını uzaktan yani ona dokunmadan ölçebilecek. İşte bu, cihazın içinde yer alan dahili kızılötesi termometre sensörü sayesinde mümkün oluyor. Yalnız cihaz, insanların sıcaklığını ölçebiliyor ancak insanlar dışında başka nesnelerin sıcaklığını da ölçüp ölçmeyeceği tam olarak belli değil.
An infrared thermometer🌡️? A smartphone📱? It could be both.
The new member of A7 family #UmidigiA7S is coming! pic.twitter.com/Fdw0pC1OcW
— UMIDIGI (@umidigi) August 27, 2020
Bunun yanı sıra UMIDIGI’nın paylaştığı fotoğraf, A7S’in tasarımı hakkında da ipuçları içeriyor. Fotoğrafa bakıldığında, UMIDIGI A7S’in arkasında dörtlü kamera modülü yer aldığını görüyoruz. Yalnız bu kameraların üçü fotoğrafçılık için, diğeri ise kızılötesi termometre sensörü olarak kullanılıyor. Fotoğrafçılık için kullanılan kameraların birinin 12 MP, diğerlerinin ise 8 MP ve 2 MP olduğunu da ekleyelim.
Ek olarak UMIDIGI A7S, ekranın üst kısmına konumlandırılmış damla çentik tasarımıyla beraber bir de 8MP selfie kamerasına sahip. Bunun yanı sıra cihaz 4150 mAh kapasiteli bataryasıyla da uzun süreli bir şarj süresi sunuyor. Şu anlık teknik özellikler sınırlı bilgilerle gizemini korusa da, çok yakında cihazın sahip olduğu kızılötesi termometreyle beraber diğer detayları ortaya çıkacaktır.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Pro, teknik özellikleriyle sızdırıldı!
Xiaomi, geçen yıl POCO serisi için telefon çıkartmak yerine Redmi K20 ve Redmi K20 Pro akıllı telefonlarını piyasaya çıkardı. Ancak Redmi K20 serisi yalnızca Çin ve Hindistan‘da mevcuttu. Şirket, globalde ise bu seriyi Mi 9T ve Mi 9T Pro olarak yeniden adlandırdı. Bu yıl POCO’nun çıkışı ile birlikte Mi 10T ailesini beklemiyorduk ancak seri hakkında yeni sızıntılar mevcut.
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Xiaomi Mi 10T Pro hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Abhishek Yadav‘dan gelen sızıntıya göre Mi 10T serisi üç telefondan oluşacak. Bu telefonlar Mi 10T Pro, Mi 10T ve Mi 10T Lite olarak adlandırılacak. Sızıntıyı yapan kişi, özelliklerin yanı sıra cihazın görüntüsünü de paylaştı. Paylaşılan sızıntıya göre Xiaomi Mi 10T Pro, 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip LCD bir ekran ile gelecek. Yüksek tazeleme hızları amiral gemileri için vazgeçilmez hale geldi. Xiaomi bu kadar yüksek bir tazeleme hızını ilk kez uygun fiyatlı telefonlarına getirecek. Cihazın ekranı OLED olmayacağı için parmak izi okuyucusu yan tarafta olacaktır.
Sızıntıya göre Mi 10T Pro, 108 MP çözünürlüklü ana kamera ile birlikte dörtlü kamera kurulumu bulunduracak. Rendarlarda ana kameranın oldukça büyük bir yer kapladığı görülüyor. Kamera diziliminin altında ise bir adet LED flaş mevcut. Batarya tarafında ise cihaz 5000 mAh değerinde pil ile gelecek. Cihazın yonga seti henüz bilinmiyor fakat Snapdragon 865 veya yeni çıkacak Snapdragon 860 olma ihtimali yüksek görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy M51, Google Play Console’da görüntülendi!
Samsung Galaxy M51, Google Play Console üzerinde görüntülendi. Firmanın orta seviye akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri kesinleşti.
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Samsung Galaxy M51, Snapdragon 730 ile geliyor!
Samsung yeni orta seviye akıllı telefonu Galaxy M51 için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yen nesil akıllı telefonu bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde tasarım detayları ile bizleri karşılamıştı. Teknik özellikleri konusunda da ortaya çeşitli iddialar atılan akıllı telefon, geçtiğimiz günlerde Google Play Console üzerinde görüntülendi. MySmartPrice isimli internet sitesinin elde ettiği görüntüler ile öğrenilen bu gelişme, cihazın bazı teknik özelliklerinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Galaxy M51 bizleri, tahmin edildiği üzere Snapdragon 730 işlemcisi ile karşılamakta. 8 GB RAM ile geleceği öğrenilen akıllı telefon grafik birimi olarak da, Adreno 618‘e sahip.
Tasarım detayları, sızdırılan görüntüler ile belli olan akıllı telefon, 6.67 inçlik Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip. Son dönemde Samsung marka akıllı telefonlarda görmeye alıştığımız delikli ekran teknolojisine sahip olan cihaz, bir adet 32 MP değerinde ön kameraya sahip. Arka tarafta bizleri dört adet kamera karşılarken bu kameralar sırasıyla, 64 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 5 MP derinlik ve yine 5 MP makro kamerası olarak belirlenmiş. Android 10 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, 7000 mAh batarya değerine sahip olacak ve 25 W‘lık hızlı şarj desteği ile kullanıcılarını karşılayacak.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, yılın ikinci çeyreğinde karlılığını artırdı!
Xiaomi, yılın geride bıraktığımız ikinci çeyreğine yönelik finansal değerlendirme sonuçlarını açıkladı. COVID-19 salgınının teknoloji sektörünü etkilemesine rağmen marka, gelir ve kar yüzdesini önemli oranda artırmayı başardı!
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Xiaomi, COVID-19’a rağmen ikinci çeyreği artış ile kapattı!
Nisan-Haziran ayları arasını kapsayan üç aylık sürede 7.7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklayan Xiaomi, 2019’un aynı dönemine göre satışlarını %3.1 oranında artırdı. COVID-19’un etkisini göstermeye başladığı yılın ilk dönemine göre ise artış %7.7 oranında yaşandı. Xiaomi’ye göre, Avrupa’daki pazar payı artışı markanın çeyrekteki olumlu sonuçlarında büyük bir rol oynadı.
Avrupa bölgesindeki Xiaomi markalı ürün satışları, geçen yılın ikinci çeyreğine göre %65 artış yaşadı. Marka İspanya’da akıllı telefon pazar liderliğine otururken, Fransa’da ikinci ve Almanya’da dördüncü üretici olmayı başardı. Bunun dışında Xiaomi’nin aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülkede ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasında yer aldığı belirtiliyor.
Oldukça parlak bir ikinci çeyrek geçirdiği gözlemlenen marka, karlılık konusunda da önemli bir başarıya imza attı. 3 aylık dönemde 650 milyon dolar kar açıklayan Xiaomi, yılın ilk çeyreğine göre %108 daha fazla kar elde etti. Bu oran geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ise %129,8 olarak gerçekleşti. Öte yandan, Xiaomi’nin tek gerileme yaşadığı pazar olarak Hindistan dikkat çekiyor. Ülkede yükseliş yaşayan COVID-19 vaka sayıları nedeniyle yerel üretim kısıtlı şekilde gerçekleşiyor. Markanın bu nedenle iç pazara yeterince ürün sevk edemediği ve satışlarda düşüş yaşadığı belirtiliyor.