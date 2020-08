Kızılötesi termometreye sahip UMIDIGI A7S, yakında geliyor!

UMIDIGI, fiyat / performans odaklı A7 serisini kısa süre önce piyasaya sürmüştü. Şimdi şirket, Twitter hesabından A7 ailesinin yeni üyesi olacak UMIDIGI A7S modelini tanıttı.

UMIDIGI, yeni giriş seviyesi akıllı telefonu A7S ile alakalı Twitter hesabı üzerinden heyecanlandıran bir görsel paylaştı. Paylaşıma göre UMIDIGI A7S, bünyesinde yerleşik bir kızılötesi termometre sensörü barındırıyor. Aslında bu sensör, akıllı telefonlarda yeni gördüğümüz bir şey değil; ancak UMIDIGI A7S’in, bunu giriş seviyesi diyebileceğimiz segmente getiren ilk telefon olacağını söyleyebiliriz.

Görselden anlaşıldığı UMIDIGI A7S, bir kişinin sıcaklığını uzaktan yani ona dokunmadan ölçebilecek. İşte bu, cihazın içinde yer alan dahili kızılötesi termometre sensörü sayesinde mümkün oluyor. Yalnız cihaz, insanların sıcaklığını ölçebiliyor ancak insanlar dışında başka nesnelerin sıcaklığını da ölçüp ölçmeyeceği tam olarak belli değil.

An infrared thermometer🌡️? A smartphone📱? It could be both.

The new member of A7 family #UmidigiA7S is coming! pic.twitter.com/Fdw0pC1OcW

— UMIDIGI (@umidigi) August 27, 2020