Haberlere göre otonom devi Tesla, Optimus isimli insansı robotunu bu ayın sonunda gerçekleşecek “Yapay Zeka Günü” etkinliğinde sergileyecek. Şirketin riskli olsa da bu robotu Tekxas’daki fabrikasında büyük ölçekte kullanma planları da var. Bu durum bazı fabrika işçilerinin işlerini kaybedeceği anlamına da geliyor. Tesla’nın otonom teknoloji konusunda böylesine büyük bir adım atması, ilerleyen zamanlarda diğer şirketleri de cesaretlendirebilir. Bu haberlerden sonra dev firmanın CEO’su Elon Musk’ın birkaç sene öncesinde otonom teknoloji konusunda insanların belirli işlerde daha iyi olduğunu söyleyerek, robotlara aşırı güvenmenin yanlış olduğunu ifade eden konuşmaları akıllara geldi. Bu konu hakkında Google’ın CEO’suna bile çeşitli uyarılarda bulunan Musk, kararlarından kısmi olarak dönmüş olabilir.

Optimuslar, Musk’ın Yeni İşçileri Olacak

Son iddialar, Tesla’nın binlerce “Tesla Bot” (veya “Optimus”) insansı robotunu Texas fabrikasına yerleştirmek için iddialı planlar düzenlediğini ortaya koyuyor. Bu iddialar gerçek ise nihayetinde tüm Tesla fabrikalarında bu işçi robotlar görülebilir. İçeriden birinin yaptığı sızıntıya göre, şirketin toplantılarında fabrikada robotları çalıştırma fikri günden güne çoğalıyor.

Haberlere göre Elon Musk, artık robot dünyasına daha sıcakkanlı yaklaşıyor. Musk, uzun vadede robotların evlerde yemek pişirme, çim biçme ve yaşlıların bakımında da kullanılabileceğini söyledi. Aslında Musk, Tesla Optimus’un insan yoldaşı bile olabileceğine inanıyor. Bununla beraber Musk, robot teknolojisinin kazancının Tesla’nın otomobil gelirinden daha büyük olmasını bekliyor. Bu yıl 30 Eylül’de “AI Day” (Yapay Zeka Günü) kapsamında Tesla, Optimus’un örnek bir prototipini gösterecek. Musk bugün Twitter’da bunu doğrulayarak Tesla’nın yapay zeka ekibinin Optimus adlı insansı bir robot üzerinde çalıştığını ve önümüzdeki yıl üretime başlayabileceğini belirtti.

Optimus, Bazı Engellerle Karşılaşabilir

Robotikçilere, yatırımcılara, endüstri uzmanlarına ve analistlere göre Tesla Optimus sanıldığı kadar başarılı bir robot olmayabilir. Şirket, “evrensel” robotun fabrikalarda, evlerde ve başka yerlerde kullanımını haklı çıkarmak için yeterli teknolojik ilerleme gösterip gösteremeyeceğini tanıtım gecesinde yanıtlamak zorunda kalacak. Şirketi zor bir tanıtım gecesi bekliyor. Şayet robot beklenilen kadar ergonomik çıkmazsa, firma fabrika üzerindeki planlarını erteleyebilir.

Aslında bakarsanız, Honda Motor ve Hyundai Motor (Boston Dynamics’in bir bölümü) gibi şirketler onlarca yıldır “insansı robotlar” geliştiriyor. Ancak sürücüsüz otomobiller gibi robotlar da öngörülemeyen durumlarda sorunlarla karşılaşıyor. Bu konu hakkında konuşan NASA Dexterous Robotics Team Başkanı Shaun Azimi medyaya veridiği demeçte:

“Kendi kendine giden arabaların herkesin düşündüğü kadar kolay olmadığı ortaya çıktı. Aynı durum bir dereceye kadar insansı robotlar için de geçerli. Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında bu değişikliklere karşı esnek ve duyarlı olmak çok zor.”

ifadelerine yer verdi.

Tesla, Optimus Robotunun Yeteneklerini Tüm Dünya’ya Göstermeli

Bununla beraber bu düşüncelere kısmen karşı çıkan uzmanlar, Musk’ın robotlarının “AI Günü” etkinliğinde temel yetenekleri gösterebileceğini söylüyor. Bununla beraber şirketin robotların diğer becerileri adına iyi bir sunum yapacağı düşünülüyor. Arizona Eyalet Üniversitesi’nde insan sistemleri mühendisliği profesörü olan Nancy Cooke, başarılı olmak için Tesla’nın robotun çeşitli senaryosuz eylemler yapabileceğini göstermesi gerektiğini söyledi. Tanıtım gecesinde olabilecek bu tür gösteriler muhalefeti susturabilir. Elbette Optimus ürününün başarılı bir çıkış yapması şirketin hisselerini arttıracaktır. 2021’e kıyasla yüzde 25 hisse kaybına uğrayan firmanın buna ihtiyacı var gibi görünüyor. Bu ayın sonunda gerçekleşecek etkinliğin ardından hepimizin Optimus hakkında net bir fikri olması dileğiyle.

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