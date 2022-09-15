Tesla CEO’su Elon Musk, bu baharda katı bir ofise dönüş politikasını yürürlüğe koydu. 31 Mayıs’ta aniden e-posta yoluyla çalışanları “haftada en az kırk saati ofiste geçirmeleri” gerektiğini bildirdi.

ABD’de şirket için çalışan kişilere ve dahili belgelere göre, bu karardan üç ay sonra Tesla, tüm çalışanlarını ofise geri getirmek için hala odaya veya kaynaklara sahip değil. Kişiler, şirket adına basına konuşma yetkileri olmadığı için isim vermeyi reddetti.

Ofise dönüş politikası, özellikle çalışanların Covid-19’dan önce gerektiği gibi uzaktan çalışmasına izin veren ekipler arasında moralin düşmesine de neden oldu.

Genel olarak Tesla, pandemi öncesinde ofis rollerindeki çalışanlar arasında uzaktan çalışmaya açıktı. Şirket, işgücü son yıllarda genişledikçe Teksas’ta uluslararası merkezler ve yeni bir fabrika kurmaya odaklıydı. Nevada ve Kaliforniya’daki mevcut tesislerde, tüm ofis çalışanlarını ve uzun süreli müteahhitleri haftada kırk saat getirmeye yetecek kadar yeni çalışma alanı inşa etmedi veya yeterli ofis ekipmanı satın almadı.

Orada çalışan birkaç kişiye göre Tesla kısa süre önce San Francisco Körfez Bölgesi’ndeki çalışanlarını haftada 3 gün ofise getirmek istedi. Ancak sandalye, masa alanı, park yeri ve diğer kaynakların eksikliği çok fazla olduğunu kanıtladı. Bunun yerine Tesla, kademeli olarak ofis içi programları haftada iki güne geri getirdi.

Dongle’lar ve şarj kabloları gibi basit sarf malzemeleri bile yetersiz kaldı. Daha fazla çalışanın sahada çalışmasının planlandığı günlerde, kalabalık koşullar insanları açık havada telefon görüşmeleri yapmaya sevk ediyor. çünkü Tesla hiçbir zaman bu kadar çok çalışanı aynı anda barındırmaya yetecek kadar konferans salonu ve telefon kulübesi inşa etmemişti.

Moral için bir sükse

Şirket şu anda çalışanların katılımını izliyor ve Musk, devamsızlıkla ilgili ayrıntılı haftalık raporlar alıyor.

Eylül ayı başlarında, şirket içi kayıtlar, Tesla’nın ilk ABD araç montaj fabrikasının evi olan Kaliforniya’da çalışanların yaklaşık sekizde birinin normal bir günde dışarıda olduğunu gösteriyor. Tesla’nın tamamında, bu sayı sadece biraz daha iyiydi ve tipik bir iş gününde çalışanların yaklaşık onda biri yoktu.

Dahili raporlara göre, rakamlar Musk’ın siparişlerinden önceki mart 2022’den bu yana bu aralıkta kaldı. Beklenebileceği gibi, devamsızlık hafta sonları ve tatil günlerinde ani artış gösteriyor.

Şirket, devamsızlığı günlük toplamları tablo haline getirmek için planlanmamış izinlerin planlı izin sürelerine bölünmesiyle, tesislere giriş yapan işçilerden alınan veriler kullanılarak ölçüyor.

Şirket içi mesajlara göre, ofise dönüş politikası -olduğu gibi belirsiz ve gayri resmi- bazı çalışanların moralinde önemli bir düşüşe neden oldu. COVID-19 kısıtlamalarından önce Tesla yöneticileri genellikle ekipleri için ne kadar uzaktan çalışmanın uygun olduğunu anladılar. Musk’ın katı politikası teoride bu özgürlüğü ortadan kaldırdı.

Haziran 2022’nin başlarında, Musk’ın herkes için sahada 40 saat görev yapmasının hemen ardından Tesla, çalışan sayısında büyük kesintiler yaptı. Daha önce uzaktan çalışan olarak atanan ancak haftada 40 saat ofiste olmak için yer değiştiremeyen çalışanlara, taşınmaları veya Tesla’dan kıdem tazminatı paketi almaları için 30 Eylül’e kadar süre verdi.

Bu teklifi şirket içinde yaptıktan yaklaşık bir hafta sonra Tesla HR, uzakta yaşayan insanlara haftada 40 saat bir Tesla ofisinde taşınmayı ve çalışmayı planlayıp planlamadıklarını sordu. İç yazışmalara göre, taşınabileceklerinden emin olmadıklarını söyleyen veya kesinlikle hareket edemeyeceklerini söyleyenlerin bir kısmı haziran ayında uyarılmadan işten çıkarıldı.

“Programımızın uzak bir çalışma ortamında erişilebilir olmasını sağladık”

Politika, Tesla’nın en iyi yetenekleri işe alma ve elde tutma gücünün bir kısmını da tüketti. İç yazışmalara göre, en az birkaç sevilen çalışan daha esnek düzenlemeler istedikleri için işten ayrıldı.

Bir çalışan verdiği demeçte, Tesla ofisinden uzakta yaşayan bazı işçilerin yeni gereksinimleri karşılamak için artık ailelerinden saatlerce uzakta yaşadıklarını söyledi.

Bu çalışan, en çok Tesla’daki göçmen işçiler hakkında endişelendiklerini söyledi. Eğer şirket aniden değişen devam zorunluluğu üzerindeki rollerini sona erdirmeye karar verirse vizelerini kaybedebilir.

Ayrıca Tesla’nın uzaktan çalışma konusundaki kapalı fikirliliğinin şirketin çeşitlilik hedeflerine nasıl ulaşabileceği konusunda endişeliler.

Meta, temmuz ayında yayınladığı 2022 çeşitlilik raporunda şunları açıkladı: “Uzaktan iş tekliflerini kabul eden ABD’li adayların Siyah, Hispanik, Yerli Amerikalı, Alaska Yerlisi, Pasifik Adalı, gaziler ve/veya engelli kişiler olma olasılığı önemli ölçüde daha yüksekti. Küresel olarak, uzaktan iş tekliflerini kabul eden adayların kadın olma olasılığı daha yüksekti.” dedi.

Tesla’nın Mayıs 2022’de yayınladığı en son 2021 Etki Raporu’nda şirket, uzak ofislerden çalışırken bile çalışanlarını nasıl bağlı hissettikleriyle övündü.

Raporda, “Küresel salgın sırasında, topluluk katılımımızı genişletmeye ve çalışanlarımızın bağlantıda kalmasını sağlamaya büyük ölçüde odaklandık. Spesifik olarak, Çalışan Kaynak Gruplarımızı genişlettik ve programımızın uzak bir çalışma ortamında erişilebilir olmasını sağladık. Farklı konumlar, fiziksel sınırlar ve zamanlarda katılımı teşvik etmek için sanal etkinliklere dönerken çalışanlarımızın her zamankinden daha fazla duyulmasını ve bağlantı kurmasını sağladık.

Şirket, pandemi başlamadan önce ve sonra uzak konumlardan kaç çalışanın çalışmasına izin verdiğine veya bunun işgücünün demografik karışımını nasıl etkilediğine ilişkin rakamları açıklamadı.