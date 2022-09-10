Geçtiğimiz günlerde büyük elektrikli otomobil devi Tesla şirketinin bir lityum santral kuracağı haberleri gündeme düşmüştü. Bugün itibariyle firmanın Teksas merkezli bir batarya fabrikası kuracağına ilişkin bilgiler edildi. İnovasyon devi, tahmin edersiniz ki normal bir fabrikadan ziyade “Kuzey Amerika’da türünün ilk örneği” iddia edilen bir inşa sürecine başlayacak. Santralin genel amacı elektrikli araç akü tesislerinin üretimini desteklemek.

Akıllı Piller İçin Lityumun Önemi Ne ?

Lityum hammaddeli piller günümüz teknolojilerinin vazgeçilmezi konumunda. Peki genel açıdan lityum akü ve piller bizim için ne sağlıyor ? Sorunun en büyük cevabı tabi ki defalarca tekrardan enerji doldurabilmesi. Aynı zamanda Tesla şirketinin özel olarak ürettiği lityum aküler ağırlıkları ve sahip oldukları büyüklüğe kıyasla en fazla düzeyde elektrik enerjisini kullanıma sunar. Küçük boyutuna göre yüksek enerji sağlaması nedeniyle de oldukça popülerlerdir. Diğer önemli özelliklerinden birisi ise hafıza etkisi adı verilen şarj durumunu etkileyen sıkıntının lityum modellerinde mevcut olmaması. Bu sayede pillerin yeniden şarj edilebilmesi için sonuna kadar bitmesine gerek yok.

Tesla Lityum Rafinerisi 2024’te Faaliyete Geçecek

Elektrikli araçları için lityum rafinerisi açmak için hazırlanan Tesla, hazırlıklarını yapıyor. Şu anda şirket, vergi indirimi için Texas Comptroller’s Office’e başvurdu. Vergi ve inşa izinleri tamamlandıktan sonra firmanın resmi bir proje duyurmasını bekliyoruz. Ayrıca proje burada üretilen lityum hidroksitin büyük ölçümünü kamyon ve demiryolu ile Tesla’nın çeşitli merkezlerine taşınmasını sağlayacak hatları da kapsıyor. Bununla beraber Tesla, tesisin geleneksel süreçlerden daha az tehlikeli ve kirli olacak bir süreç ile çalışacak.

Şirket, hammaddeler ile beraber diğer yan ürünlerden de lityum hidroksit üretmeyi planlıyor. İnşaat projesi 2022’nin Sonbahar aylarında başlayacak. Ancak ticari üretimin en erken 2024 yılının sonlarında başlayacağı düşünülüyor. Bu yıl 14 Temmuz’da Musk, lityum pillerini ve lityum elementinin değerinin altını çizdiği tweetleri yayınlamıştı. Musk, lityum üzerindeki rekabetin kaybedilemeyeceğini ve bunun para basmak gibi bir iş olduğunu iddia ediyor. CEO, lityum hakkında ayrıca şu açıklamaları yapmıştı:

“Lityum fiyatları inanılmaz seviyelere ulaştı!. Maliyetlerimizi iyileştirmedikçe Tesla, büyük ölçekte doğrudan (lityum) madencilik ve madenciliğe girmek zorunda kalabilir.

Tüm bu sürece baktığımızda firmanın artık lityum konusunu daha kapsayıcı şekilde ele alacak gibi görülüyor.

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