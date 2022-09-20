Geçen hafta Kaliforniya’da devasa bir orman yangını on binlerce dönümlük alanı yok etti. Bu esnada Tesla’nın Nevada’daki Gigafactory’sine ev sahipliği yapan Sparks da dahil olmak üzere yakındaki kasabalara duman ve kül yükseldi.

Tesla, çalışanlarını Sivrisinek Yangını olarak bilinen orman yangınından kaynaklanan dumana maruz kalmaktan mümkün olduğunca korumak için adımlar atıyor. Ancak şirket işçileri henüz izne çıkarmadı.

Paylaşılan dahili bir nota göre Tesla, tesisteki çalışanları binanın ısıtma, havalandırma ve soğutma (HVAC) sisteminin “fabrikaya çekilen dış hava miktarını sınırlamak için devridaim moduna” ayarlandığı konusunda bilgilendirdi.

ABD Hava Kalitesi Endeksi, Tesla tesisi çevresindeki genel hava kalitesini, metreküp hava başına yaklaşık 57 mikrogram ince partikül madde ile “sağlıksız” ile “çok sağlıksız” arasında derecelendirdi.

Hava kalitesi bu kadar kötü olduğunda, her yaştan insan dış mekan aktivitelerini ciddi şekilde sınırlamalı ve dışarıda maske takmalıdır. Ayrıca evlerini ve ofislerini kirlilikten korumak için pencereleri kapalı tutmaları gerekir.

Nevada Gigafactory HVAC, filtrelerini orman yangını partiküllerini yakalamak için geçen yıl bir MERV 13 seviyesine veya daha yükseğine yükseltti. Tesla, işçilere bu filtrelerin bu yıl daha sık olarak yenileriyle değiştirildiğini ve bunun dumanlı koşullarda devam etmesi gerektiğini söyledi.

Bölge geçen yıl da orman yangınları ve hava kirliliği ile boğuştu. Örneğin Kaliforniya’daki Caldor Fire, 2021’de 220.000 dönümden fazla alanı yaktı. Ayrıca, Nevada da dahil olmak üzere çevredeki bölgelerde tehlikeli hava kalitesine yol açtı.

Kaliforniya Hava Kaynakları Kurulu’na (CARB) göre, “öncelikle fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan iklim değişikliği, yalnızca Kaliforniya’da değil, tüm dünyada orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırıyor.”

Gigafactory, açık alanlarda görev yapan veya sık sık dışarı çıkan işçilerden N95 maskesi almalarını istedi. Ek olarak, bu hafta da hava kalitesi seviyeleri hakkında bilgilendirme yaptı.