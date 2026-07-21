Sürücüler İçin Yollarda Zihinsel Konfor: HP F499x 4K Araç İçi Kamera Serisi

Gündelik hayatın temposu içinde direksiyon başındayken, ne kadar dikkatli olunursa olunsun beklenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor. Ufak bir dalgınlık, ani bir fren ya da park halindeki araca yapılan küçük bir temas sonrasında haklılığı kanıtlayacak görüntülere ulaşmak büyük bir önem taşıyor. Sürüş güvenliği yükünü güvenilir bir teknolojiye devretmek isteyenler için HP F499x 4K araç içi kamera serisi, EVOFONE güvencesiyle yollara çıkıyor.

Ani Fren ve Çarpışma Anında Akıllı Müdahale: G-Sensör

Bir tehlike anında ortaya çıkan stres ve panik nedeniyle kameranın kayıt tuşuna basmak veya görüntüyü güvenceye almak mümkün olmayabilir. HP F499x serisinde yer alan G-Sensör donanımı, üç eksenli ivmeölçer dinamikleriyle (X, Y ve Z eksenlerinde) çalışarak araçtaki ivme değişimlerini, sert sarsıntıları ve darbeleri hassas bir şekilde algılıyor ve olağandışı durumları anında fark ediyor.

Kritik Kanıtları Koruyan Döngüsel Kayıt Mimarisi

Araç içi kameralar hafıza kartı dolduğunda eski görüntülerin üzerine yazarak döngüsel kayıt yapar. Ancak HP F499x serisindeki G-Sensör sert bir darbe veya fren algıladığında:

O anki video kaydını milisaniyeler içinde otomatik olarak kilitler .

Görüntüyü ayrı bir acil durum klasörüne taşır.

Kritik anların üzerine başka bir kayıt yazılmasını fiziksel olarak engeller ve kanıtları güvenle arşivler.

Çift Kamera Desteği ve Hızlı Erişim

Farklı sürücü ihtiyaçlarına göre tekli veya ön-arka çift kamera seçenekleriyle sunulan seri, görüntüleri ultra yüksek çözünürlükte belgeliyor: