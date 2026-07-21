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Sürücüler İçin Yollarda Zihinsel Konfor: HP F499x 4K Araç İçi Kamera Serisi
Gündelik hayatın temposu içinde direksiyon başındayken, ne kadar dikkatli olunursa olunsun beklenmedik durumlarla karşılaşılabiliyor. Ufak bir dalgınlık, ani bir fren ya da park halindeki araca yapılan küçük bir temas sonrasında haklılığı kanıtlayacak görüntülere ulaşmak büyük bir önem taşıyor. Sürüş güvenliği yükünü güvenilir bir teknolojiye devretmek isteyenler için HP F499x 4K araç içi kamera serisi, EVOFONE güvencesiyle yollara çıkıyor.
Ani Fren ve Çarpışma Anında Akıllı Müdahale: G-Sensör
Bir tehlike anında ortaya çıkan stres ve panik nedeniyle kameranın kayıt tuşuna basmak veya görüntüyü güvenceye almak mümkün olmayabilir. HP F499x serisinde yer alan G-Sensör donanımı, üç eksenli ivmeölçer dinamikleriyle (X, Y ve Z eksenlerinde) çalışarak araçtaki ivme değişimlerini, sert sarsıntıları ve darbeleri hassas bir şekilde algılıyor ve olağandışı durumları anında fark ediyor.
Kritik Kanıtları Koruyan Döngüsel Kayıt Mimarisi
Araç içi kameralar hafıza kartı dolduğunda eski görüntülerin üzerine yazarak döngüsel kayıt yapar. Ancak HP F499x serisindeki G-Sensör sert bir darbe veya fren algıladığında:
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O anki video kaydını milisaniyeler içinde otomatik olarak kilitler.
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Görüntüyü ayrı bir acil durum klasörüne taşır.
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Kritik anların üzerine başka bir kayıt yazılmasını fiziksel olarak engeller ve kanıtları güvenle arşivler.
Çift Kamera Desteği ve Hızlı Erişim
Farklı sürücü ihtiyaçlarına göre tekli veya ön-arka çift kamera seçenekleriyle sunulan seri, görüntüleri ultra yüksek çözünürlükte belgeliyor:
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Çift Lensli Kapsama: Arka kameranın dahil olduğu model, trafikte sık yaşanan arkadan çarpmaları ve kör nokta kazalarını net bir şekilde kaydederek eksiksiz bir güvenlik çemberi sunuyor.
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Dahili Wi-Fi: Kilitlenen acil durum dosyalarının saniyeler içinde akıllı telefona indirilmesine ve yetkili kurumlar veya sigorta şirketleriyle anında paylaşılmasına imkan tanıyor.