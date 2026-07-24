OPPO, 30 Haziran 2026 itibarıyla bugüne kadar dünya çapında yaptığı patent başvuru sayısının 125.000’i, aldığı patent sayısının da 69.000’i aştığını duyurdu. Bunların 115.000’i faydalı model patentinden oluşuyor ve bu oran tüm OPPO patent başvurularının %92’sini oluşturuyor. OPPO, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) yayımladığı 2025 PCT (Patent İş Birliği Antlaşması) uluslararası patent başvuruları sıralamasında OPPO dünya genelinde 18. sırada yer alıyor.

Bugün dünya genelinde 40’ın üzerinde ülke ve bölgede patent portföyüne sahip olan OPPO, 2025 yılı istatistiklerine göre:

Avrupa’da patent tescili alan Çinli patent sahipleri arasında 5. sırada, ABD’de patent tescili alan Çinli patent sahipleri arasında 6. sırada, Çin’de verilen buluş patentleri bakımından dünya genelinde ise 7. sırada yer alıyor.

5G patentlerinin öncülerinden…

Bugüne kadar 5G standardına ilişkin temel patentlerini dünya çapında 40’ın üzerinde ülke ve bölgede kullanıma sunan şirket, Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü’ne (ETSI) de binlerce 5G standardı patent ailesini bildirdi. OPPO, küresel cep telefonu ağları için teknik standartlar ve protokoller geliştiren telekomünikasyon konsorsiyumu 3GPP’ye (3. Nesil Ortaklık Projesi) de 5G standardıyla ilgili teknik katkılarını sunmaya da devam ediyor. Şirket önde gelen bir patent istatistik platformu olan LexisNexis® IPlytics’in Ocak 2026’da yayınladığı Global 5G Standart Esas Patent Gücü Raporu’na göre kapsamlı 5G patent gücü açısından ilk 10 arasında yer alıyor.

Yapay zekâ alanında OPPO, küresel patent portföyünü sürekli genişletiyor. Bu alanda şirket öncelikli olarak görüntü işleme, bilgisayarlı görü, ses/konuşma teknolojileri, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi alanlarına odaklanıyor. OPPO’nun video standardı patentleri de, dünya çapında 40’ın üzerinde ülke ve bölgede sürekli olarak tescil ediliyor ve dünya çapında en üst sıralarda yer alıyor.

Hızlı şarj teknolojilerinin kapsamını genişletiyor

OPPO’nun yenilikçi teknolojilerinin en önemli örneklerinden biri hızlı şarj teknolojisi (VOOC). Şirket, hızlı şarj teknolojisine ilişkin patentlerini bugüne kadar tüketici elektroniği, ortak kullanımlı taşınabilir şarj cihazları ve araç içi şarj sistemleri gibi sektörlerden 60’ın üzerinde şirkete lisansladı. 2021 yılında çığır açan hızlı şarj teknolojisini akıllı telefonların ötesine taşıyarak otomobillere, kamusal alanlara ve farklı elektronik cihazlara yaymayı hedefleyen Flash Initiative adlı projesini başlattı. OPPO, otomotiv sektöründe otomobil üreticileri, çip üreticileri ve modül tedarikçileriyle yaptığı patent lisanslama iş birlikleri sayesinde araç içi hızlı şarj ekosistemini de geliştiriyor. Dünya genelinde bugün 25 milyonun üzerinde araç OPPO’nun hızlı şarj patent teknolojisini kullanıyor.