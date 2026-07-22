Elektrikli araç dünyasının yazılım lideri Tesla, küresel çaptaki araç filosu için merakla beklenen 2026 Yaz Güncellemesini (2026.26) resmi olarak yayımladı. Türkiye ve Avrupa’daki sürücülere de eş zamanlı olarak sunulan bu dev paket, xAI tarafından geliştirilen Grok yapay zekâ asistanını basit bir bilgi arama aracından çıkarıp doğrudan aracın donanımlarını yöneten dijital bir kokpit amirine dönüştürüyor.

Grok entegrasyonundan kişiselleştirilmiş navigasyona, mobil uygulama yeniliklerinden arka ekran güvenlik kilitlerine kadar güncellemenin öne çıkan tüm detayları şunlar:

1. Grok Artık Fiziksel Araç Fonksiyonlarını Yönetebiliyor

Daha önce sadece genel soruları yanıtlayabilen veya konuma dayalı hatırlatıcılar sunan Grok, yeni güncellemeyle birlikte ilk kez aracın fiziksel katmanına erişim yetkisi kazandı. Sürücüler dokunmatik ekrana ihtiyaç duymadan doğal konuşma diliyle şu komutları verebiliyor:

Araç Kontrolleri: “Grok, torpido gözünü aç” diyerek torpido kapağını fiziksel olarak açma veya klima derecesini ve koltuk ısıtmalarını ayarlama.

İletişim ve Medya: Sesli komutla doğrudan telefon araması başlatma, aktif müzik servislerinde şarkı/podcast aratıp oynatma.

Araç Veri Sorgulama: “Ne kadar menzilim kaldı?” veya “Lastik basınçlarım ne durumda?” gibi sorulara anlık ve doğru yanıt alabilme.

2. Sürücünün Alışkanlıklarını Öğrenen Akıllı Navigasyon ( Preferred Routes )

Tesla’nın harita ve rota yönetimi yeni güncellemeyle sürücünün kişisel sürüş geçmişini analiz etmeye başlıyor. Preferred Routes (Tercih Edilen Rotalar) özelliği sayesinde sistem; aynı hedefe giden birden fazla alternatif yol bulunduğunda, sürücünün geçmişte sıkça kullandığı veya tercih ettiği yolları otomatik olarak önceliklendiriyor. Bu kişiselleştirilmiş yönlendirme hem manuel sürüşte hem de FSD (Full Self-Driving) kullanımında geçerli oluyor.

3. Mobil Uygulamaya Dev Güncellemeler: USB Bellek Devri Bitiyor!

Tesla, araç sahibi ile mobil uygulama arasındaki bağı daha da güçlendiren üç kritik özelliği uygulamaya entegre etti:

Kablosuz Özel Araç Kaplaması (Custom Wraps): Araç içi dijital ekranda aracın rengini ve kaplamasını özelleştirmek için daha önce bilgisayardan USB belleğe dosya aktarmak gerekiyordu. Artık mobil uygulama üzerinden istenen kaplama tasarımı doğrudan araca yüklenebiliyor.

FSD İstatistikleri ve Başarılar: Otonom sürüş (Self-Driving) verileri artık uygulama üzerinden detaylıca incelenebiliyor. Kat edilen toplam FSD mesafesi, aylık sürüş analizleri ve başarı serileri uygulama üzerinden görüntülenebiliyor ve paylaşılabiliyor.

Şarja Varış Seviyesi Ayarlama: Rotadaki Şarj (Supercharger) noktalarına ulaşıldığında bataryanın yüzde kaçta olmasını istediğinizi doğrudan telefonunuzdan ayarlayabiliyorsunuz.

4. Arka Ekran Kilidi (Rear Display Lock) ve Eğlence

Arka yolcu ekranına sahip güncel Model 3, Model Y ve Cybertruck kullanıcıları için uzun süredir talep edilen güvenlik güncellemesi geldi. Rear Display Lock özelliği sayesinde, arka koltukta oturan çocukların medya içeriklerini izlemeye devam ederken oynatılan videoları veya araç ayarlarını değiştirmesi engellenebiliyor; tam kontrol isteğe bağlı olarak ön koltuktaki sürücü ve yolcuya devrediliyor.

Ayrıca güncellemeyle birlikte araç içi Caraoke (Karaoke) sistemine puanlama/skorlama mimarisi eklenirken, Apple Music ve Supercharger arama işlevlerinde de hız ve arayüz iyileştirmelerine gidildi.