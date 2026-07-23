Paramount Skydance’in medya devi Warner Bros. Discovery’yi 110 milyar dolarlık devasa bir satın alma hamlesiyle bünyesine katma planında Avrupa cephesinden kritik bir eşik aşıldı. Avrupa Komisyonu, film yapımı, yayıncılık ve dijital platformlar (HBO Max ve Paramount+) özelinde yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak dev birleşmeye şartlı onay verdiğini duyurdu.

Karar, anlaşmanın küresel çaptaki en büyük hukuki bariyerlerinden birini kaldırsa da birleşmenin önünde halen aşılması gereken zorlu virajlar bulunuyor.

Onayın Anahtarı: Universal İle 10 Yıllık Dağıtım Ortaklığı Sonlanıyor

Avrupa Birliği rekabet otoriteleri, birleşmenin film yapım ayağında piyasada yeterince güçlü rakip (Disney, Sony, Amazon MGM, Netflix vb.) olduğu sonucuna vardı. Ancak sinema salonlarına film dağıtımı tarafında pazarın aşırı yoğunlaşacağı ve sinema işletmecileri aleyhine fiyat baskısı yaratacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Bu endişeleri gidermek adına Paramount şu taahhütleri verdi:

Paramount, Universal Pictures ile Avrupa’daki ortak film dağıtım girişimi olan United International Pictures (UIP) yapısından, birleşme tamamlandıktan sonraki 13 ay içinde tamamen çekilecek.

Şirket ayrıca önümüzdeki 10 yıl boyunca Avrupa Ekonomik Alanı’nda Universal ile doğrudan veya dolaylı yeni bir ortak film dağıtım anlaşması yapmamayı kabul etti.

ABD’de Mahkeme Engeli: 12 Eyalet Satın Almaya Karşı Dava Açtı

AB onayının hemen öncesinde, anlaşmanın ana vatanı ABD’de ise sular durulmuş değil. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) birleşmeye yeşil ışık yakmış olsa da California liderliğindeki 12 eyaletin başsavcısı, birleşmenin pazarda tekelleşme yaratacağı gerekçesiyle süreci durdurmak için mahkemeye başvurdu.

Federal mahkeme, dava karara bağlanana veya ihtiyati tedbir kararı değerlendirilene kadar birleşme sürecini geçici olarak durdurdu.

İngiltere İncelemesi Süreçte Belirleyici Olacak

Avrupa Birliği’nden çıkan onay AB üyesi 27 ülkeyi kapsarken, Birleşik Krallık (İngiltere) kendi bağımsız incelemesini sürdürüyor. İngiliz hükümeti ve rekabet kurumu (CMA); CNN, HBO Max, TNT Sports ve çocuk kanalları gibi dev varlıkların tek elden yönetilmesinin İngiltere medya pazarındaki etkilerini incelediğini ve sürece müdahale edebileceğini açıkladı.

Saat İşliyor: Günlük 7 Milyon Dolarlık Gecikme Cezası!

Taraflar için hukuki süreçlerin bir an önce tamamlanması finansal açıdan büyük önem taşıyor.

Yapılan sözleşmeye göre birleşme 30 Eylül 2026 tarihine kadar resmi olarak sonuçlandırılamazsa, Paramount süreci uzattığı her gün için Warner Bros. hissedarlarına yaklaşık 7 milyon dolar (çeyrekte ~650 milyon dolar) “gecikme tazminatı” (ticking fee) ödemek zorunda kalacak.

Eğer anlaşma yasal engeller nedeniyle tamamen iptal edilirse, Paramount’un ödeyeceği fesih tazminatı 7 milyar doları bulacak.