Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefon ailesi Xiaomi 18 serisi için heyecan katsayısı artarken, teknoloji dünyasını hareketlendiren yeni sızıntılar ortaya çıktı. Sektör kaynaklarından ve Asya pazarından gelen son bilgilere göre şirket, yeni amiral gemisi serisinin küresel ve bölgesel lansman takvimini öne çekmeyi planlıyor. Ancak asıl büyük sürpriz, şirketin yıllardır sürdürdüğü “Ultra” model stratejisinde gitmeye hazırlandığı radikal değişimde yatıyor.

Yıl Sonu Alışveriş Sezonuna Özel Erken Lansman

Önceki nesillerde amiral gemisi modellerini ilk olarak sonbaharda Çin’de tanıtan ve küresel pazarlara yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Mart dönemi) sunan Xiaomi, bu kez ezber bozabilir.

Sızan raporlara göre Xiaomi 18 serisinin Hindistan ve seçili küresel pazarlardaki lansmanının Aralık 2026 dönemine çekilmesi hedefleniyor. Bu hamle doğrulanırsa Xiaomi, amiral gemisi modellerini ilk kez küresel çaptaki yıl sonu tatil ve alışveriş sezonuna yetiştirerek rakipleri karşısında önemli bir satış avantajı yakalamış olacak.

“Ultra” Rafa mı Kalkıyor? Zirveye Pro Max Oturuyor

Haberdeki en dikkat çekici ve tartışma yaratan iddia ise ailenin en üst seviye donanımını temsil eden “Ultra” modeliyle ilgili. Sızıntılara göre Xiaomi, bu nesilde Xiaomi 18 Ultra modelini geliştirmeme kararı aldı. Şirketin, Ultra’nın bıraktığı boşluğu doldurmak adına ürün gamının zirvesine yepyeni bir Xiaomi 18 Pro Max modeli konumlandıracağı öne sürülüyor.

Yeni stratejiye göre seride yer alacak üç ana model şu şekilde şekillenecek:

Xiaomi 18 (Standart amiral gemisi)

Xiaomi 18 Pro (Gelişmiş kamera ve donanım seçeneği)

Xiaomi 18 Pro Max (Ailenin yeni tepe amiral gemisi)

Pro Max Sınırlı Sayıda Satışa Sunulabilir

Lansman stratejisine dair sızan bir diğer ayrıntı ise satış ve dağıtım kanallarıyla ilgili. İddialara göre yeni konumlandırılan Xiaomi 18 Pro Max, tıpkı geçmişteki Ultra modellerinde uygulanan sınırlı stok ve niş pazar politikasına benzer şekilde kısıtlı sayıda (sınırlı dağıtımla) tüketicilerle buluşacak. Serinin daha geniş kitlelere hitap eden Xiaomi 18 ve Xiaomi 18 Pro modelleri ise küresel çapta çok daha yaygın bir satış ağına sahip olacak.

Resmi Açıklama Henüz Gelmedi

Şu an için Xiaomi cephesinden Xiaomi 18 serisinin lansman tarihi, model isimleri veya Ultra modelinin akıbetiyle ilgili resmi bir onaylama yapılmış değil. Teknolojiseverlerin ve pazar analistlerinin gözü, önümüzdeki haftalarda şirketten gelecek resmi ipuçlarına ve duyurulara çevrilmiş durumda.