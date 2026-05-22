Elektrikli otomobil pazarının önde gelen isimlerinden Tesla, Türkiye’deki yazılım satış politikasında köklü bir yapılandırmaya gitti. Markanın en üst düzey otonom sürüş paketi olan Full Self-Driving (FSD) donanımı için tek seferlik ödeme dönemi resmen kapanırken, kullanıcılar artık bu sisteme yalnızca aylık ödemelerle erişebilecek. Yazılımı bir hizmet (SaaS) modeline dönüştüren bu küresel hamlenin iç pazara yansımasıyla birlikte Tesla FSD abonelik ücreti de netlik kazandı. Peki araç sahiplerinin sürüş deneyimini doğrudan etkileyecek olan Tesla FSD abonelik ücreti uzun vadede kullanıcılara ne gibi avantajlar sunacak?

Yeni dönemin kuralları ve Tesla FSD abonelik ücreti

Yeni fiyatlandırma stratejisine göre belirlenen Tesla FSD abonelik ücreti, tam otonom yeteneklere kavuşmak isteyen Türk kullanıcılar için aylık 4.990 TL olarak uygulanacak. Değişiklik öncesinde bu sistem 228.480 TL karşılığında kalıcı olarak araca tanımlanabiliyordu. Şirketin buradaki temel amacı, yazılıma ulaşırken ödenen yüksek giriş maliyetini düşürerek daha fazla sürücüyü ekosisteme dahil etmek. Ayrıca daha önce 115.260 TL bedelle satılan Geliştirilmiş Otopilot (EAP) paketi de kafa karışıklığını önlemek adına menüden tamamen çıkarıldı.

Yeni yapılanmayla birlikte sıfır araç teslimatlarında standart otopilot donanımı araçta hazır bulunurken, ekstra fonksiyon arayanların doğrudan en üst sürüm olan FSD’ye yönelmesi hedefleniyor. Geçmişte Geliştirilmiş Otopilot donanımını satın almış olan eski kullanıcılar ise bu geçiş sürecinden avantajlı çıkıyor. Mevcut EAP sahipleri, aylık 2.495 TL tutarında indirimli bir bedelle en üst donanıma yükseltme yapabilecek. Öte yandan şirketin Hollanda gibi bazı Avrupa pazarlarında standart otopilotu da donanım listesinden çıkararak araçları sadece adaptif hız sabitleyiciyle teslim etmeye başlaması, benzer bir sadeleşmenin ileride Türkiye’ye de yansıyabileceğine işaret ediyor.

Sistem Türkiye’de tam kapasiteyle çalışıyor mu?

Şu an için şirketin sunduğu otonom sürüş paketi, Türkiye yollarında henüz tam kapasitesiyle kullanılamıyor. Ar-Ge süreçleri ve yerel regülatörlerin yasal onayları beklendiği için sistemin bazı kritik sınırları kapalı tutuluyor. Ancak Hollanda ve Litvanya’da FSD donanımının resmi onay almaya başlaması, teknolojinin yakın gelecekte ülkemizde de daha geniş bir yasal zemine oturabileceğini gösteriyor.

Gelecekte tam sürümü yasal olarak aktifleştiğinde araç sahiplerinin kullanımına açılacak olan temel özelliklerin listesi şu şekilde:

Otomatik Direksiyon ve Şerit Değiştirme

Trafiğe Duyarlı Hız Sabitleme

Otomatik Direksiyonda Navigasyon

Akıllı Çağırma (Actually Smart Summon) ve Temel Çağırma (Dumb Summon)

Otomatik Park yeteneği

Trafik Işığı ve Dur İşareti Kontrolü

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açıklanan Tesla FSD abonelik ücreti otonom teknolojilere geçiş için mantıklı bir seviyede mi?