Dijital güvenlik dünyasında parolaların yerini hızla almaya başlayan passkey yani parola anahtarı teknolojisi, kullanıcı deneyimini daha pratik ve güvenli hale getiriyor. Apple ekosisteminde halihazırda yerleşik olarak sunulan bu özellik, Google tarafında da kapsamlı bir genişleme sürecine giriyor. Peki, Google Password Manager üzerindeki bu yeni özellik Android kullanıcılarına ne gibi kolaylıklar sunacak?

Google Password Manager için passkey genişlemesi

Kullanıcıların yeni bir cihaza geçiş yapması veya mevcut cihazın arızalanması gibi durumlarda, özel anahtarların güvenli bir şekilde transfer edilmesi kritik bir ihtiyaç haline geliyor. Mevcut anahtar çiftinin yeniden oluşturulması ve kamu anahtarlarının tüm platformlarda tekrar paylaşılması yerine, endüstri standardı olan Credential Exchange Protocol (CXP) kullanımı öne çıkıyor.

FIDO Alliance tarafından desteklenen bu protokol, dijital kimliklerin farklı platformlar arasında taşınmasını sağlıyor. Bitwarden ve 1Password gibi popüler şifre yöneticileri ile iOS 26 ve macOS 26 cihazlarda bu yetenek zaten aktif olarak kullanılabiliyor. Ancak Google, protokolün destekçisi olmasına rağmen bu özelliği Google Password Manager içerisine henüz resmi olarak entegre etmiş değil.

Android Authority ekibi tarafından yapılan incelemeler, Google Password Manager içerisinde gizli tutulan bir arayüzü gün yüzüne çıkardı. Bu yeni arayüz, parola anahtarlarının hem içe hem de dışa aktarılmasına olanak tanıyor. Android cihazlarda CXP tabanlı transferin, Google Play Services ile doğrudan bağlantılı çalıştığı düşünüldüğünde, söz konusu altyapının arka planda hazır olduğu doğrulanıyor.

Kullanıcılar için geçiş süreci ve beklentiler

Sistemin aktif hale gelmesiyle birlikte, Android passkey yönetiminin sadece Google’ın kendi yöneticisiyle sınırlı kalmayacağı öngörülüyor. Samsung Pass gibi Android tabanlı diğer şifre yöneticilerinin de bu altyapı sayesinde kullanıcılarına parola anahtarı taşıma imkanı sunması bekleniyor. Bu gelişme, geleneksel şifre karmaşasından kurtulmak isteyen kullanıcılar için önemli bir dönüşüm noktası anlamına geliyor.

Credential Exchange Protocol (CXP) nedir?

CXP, dijital parola anahtarlarının veya özel anahtarların bir şifre yöneticisinden diğerine güvenli bir şekilde taşınmasını sağlayan endüstriyel bir iletişim protokolüdür. FIDO Alliance tarafından standartlaştırılan bu teknoloji, cihaz değişimi gibi durumlarda kullanıcıların verilerini kaybetmeden veya yeniden kurulum yapmadan geçiş yapabilmelerini sağlar.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Google Password Manager üzerinden parola anahtarlarını taşıyabilmek dijital güvenliğinizi nasıl etkileyecek?