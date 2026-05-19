Güney Koreli teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları için başlattığı yazılım yenileme sürecini hızlandırarak One UI 8.5 sürümünü daha geniş bir yelpazeye taşıdı. Kısa süre önce ABD pazarında en yeni tepe modellerin bu yazılıma kavuşmasının ardından, şimdi de Galaxy S23 ailesi ve Galaxy A56 kullanıcıları için kararlı sürüm dağıtımı resmen başladı. Peki kademeli olarak küresel çapta genişleyecek olan bu One UI 8.5 paketi kullanıcılara tam olarak neler sunacak?

One UI 8.5 ile arayüzde yaşanan yapısal değişimler

Markanın One UI 8.5 ile kurguladığı yeni tasarım dili, temel olarak Android 16 QPR2 altyapısından güç alıyor. Sistem geneline yayılan bu güncelleme, görsel kalabalığı azaltarak çok daha temiz bir menü dizilimini beraberinde getirdi. Menüler arası geçişlerdeki animasyonların pürüzsüzleştirilmesi, günlük kullanımda cihazın donanım potansiyelini daha net hissettirmesini sağladı.

Sistem entegrasyonu tarafında ise marka, kendi stok uygulamalarını yeni görsel kimliğe uyum sağlayacak biçimde tamamen elden geçirdi. Kullanıcıların arayüzü kendi zevklerine göre şekillendirebilmesi adına eklenen derin kişiselleştirme seçenekleri, yazılım mimarisinin en belirgin karakteristikleri arasında yer buluyor.

Güncellemeyi alan cihazlar ve sürüm detayları

SamMobile ve sosyal medyadaki güvenilir sızıntı kaynaklarından Tarun Vats’ın paylaştığı verilere göre, Güney Kore’deki ilk dalga dağıtım belirli modellere odaklandı. Beta programına dahil olan kullanıcılar için dosya boyutunun oldukça optimize tutulduğu göze çarpıyor. Mevcut dağıtım ağına dahil olan cihazlar ise şöyle:

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy A56

Söz konusu paket, S23 serisi için “S91xNKSU7FZDT” yapı numarası üzerinden cihazlara ulaşıyor. Halihazırda test sürümünü kullanan cihaz sahipleri için bu geçişin yaklaşık 390.01MB boyutunda bir veri indirmesi gerektirdiği raporlandı. Kararlı Android sürümünden doğrudan geçiş yapacak cihazlarda ise sistem dosyalarının baştan yazılacak olması nedeniyle bu veri boyutunun artacağı biliniyor.

Türkiye takvimi ve kurulum süreci

Kullanıcıların en çok merak ettiği detayların başında yeni arayüzün ülkemize geliş tarihi var. Firmanın uyguladığı stratejiye göre One UI 8.5 paketinin Türkiye’ye Avrupa pazarıyla eş zamanlı olarak giriş yapması bekleniyor. Bu doğrultuda, yerel kullanıcıların en geç bir ay içerisinde yeni arayüze kavuşacağı gerçeği ortaya çıkıyor.

Güney Kore dışındaki bölgelerde yaşayan Galaxy A56 ve S23 serisi sahipleri, sistemin arka plan bildirimlerini beklemek yerine manuel tarama adımlarını izleyebilir. Ayarlar menüsündeki yazılım güncellemesi sekmesine girerek indirme işlemini başlatmak, paketin bölgenize ulaşıp ulaşmadığını test etmenin en pratik yoludur. Ancak kademeli ilerleyiş sebebiyle ilk günlerde telefonun güncel görünmesi panik yaratmamalı.

Android QPR nedir?

İngilizce “Quarterly Platform Release” ifadesinin baş harflerinden oluşan QPR, Google’ın Android işletim sistemi için üç ayda bir servis ettiği platform güncellemelerini temsil eder. Ana sürümler arasındaki teknik boşluğu kapatan bu paketler, güvenlik yamalarının ötesine geçerek çekirdek sisteme yeni işlevler ve performans iyileştirmeleri katar.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S23 One UI 8.5 güncellemesi üzecek! Yenilikler çok kısıtlı kalacak!

İlginizi Çekebilir: Samsung, One UI 9 ile Now Brief bildirimlerini kişiselleştirmeyi hedefliyor! Akıllı bildirim yönetimi nasıl çalışacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Beklenen One UI 8.5 yenilikleri Galaxy S23 kullanımınızı nasıl değiştirecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!