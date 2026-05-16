Türkiye genelindeki çevrimiçi satış platformları, operasyonel süreçlerini hızlandırmak için üretken algoritmalara yöneliyor.Yeni yayınlanan belgelere göre, e-ticaret ve yapay zeka entegrasyonu artık deneme aşamasını geçip temel bir pazarlama aracına dönüşüyor. Peki sektörel büyümede kilit rol oynayan e-ticaret ve yapay zeka uyumu, firmaların maliyetlerini gerçekten düşürebilecek mi?

İşletmeler e-ticaret ve yapay zeka çözümlerini nasıl konumlandırıyor?

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu, pazarın teknoloji yatırımlarındaki stratejisini netleştiriyor. Ankete katılan firmaların yüzde 48,4’ü son bir yıl içinde doğrudan teknoloji tabanlı yazılım veya hizmet satın almayı tercih etti. Şirketlerin kendi iç donanımlarını artırmak yerine dışarıdan hazır çözüm arayışına girmesi, pazarın hız talebiyle doğrudan ilişkili.

Sistemi aktif olarak kullananların oranı yüzde 75 seviyesine ulaşsa da, e-ticaret ve yapay zeka bağlamındaki entegrasyon derinliği henüz başlangıç evresinde. Şirketlerin yüzde 38,6’sı bu araçları yalnızca düşük yoğunluklu denemeler için çalıştırırken, yüksek seviyede fayda sağlayan işletmelerin oranı yüzde 5,3’te kalıyor. Ankete katılan grubun yüzde 17,3’lük kesimi ise dijital araç kullanımını herhangi bir metrikle ölçmediğini belirtiyor.

İçerik üretimi ve müşteri iletişiminde ağırlık artıyor

Raporun en belirgin veri noktası, ürün tanıtım operasyonlarındaki otomasyon oranı oldu. İşletmelerin yüzde 83,4’ü katalog görselleri ve açıklama metinleri için doğrudan üretken modelleri görevlendiriyor. Müşteri tarafında ise anlık destek sağlayan sohbet robotları yüzde 24’lük bir payla ikinci sıraya yerleşirken, bunu yüzde 19,9 ile kişiselleştirilmiş ürün önerme sistemleri takip ediyor.

Kullanıcıların sesli asistanlar üzerinden sipariş vermesini sağlayan altyapılar yüzde 16,8 oranında tercih ediliyor. Bu yeni sistemleri yönetecek insan kaynağı için de adımlar atılmaya başlandı. Platformların yüzde 20,4’ü mevcut çalışanlarına temel eğitimler verirken, yüzde 14,1’i sadece bu alana özel istihdam yaratmak için bütçe ayırıyor.

Yasal düzenlemelerdeki boşluklar endişe yaratıyor

Pazarın büyüme potansiyelini kısıtlayan en büyük faktör finansman değil, hukuki altyapı eksikliği olarak öne çıkıyor. Yöneticilerin yüzde 70,3’ü yasal belirsizlikleri temel engel olarak tanımlarken, yüzde 70,2’si veri gizliliği konusundaki risklere işaret ediyor. Ticaret Bakanlığı verileri ışığında müşteri verilerinin işlenmesi aşamasındaki uluslararası standartların netleşmemesi, firmaları kapsamlı yatırımlardan alıkoyuyor.

Mevzuat sorunlarının hemen ardından ekonomik kısıtlamalar listeleniyor. İşletmelerin yüzde 62,8’i harici finansman bulmakta zorlandığını dile getirirken, yeni teknolojilere ayrılacak bütçelerin geri dönüşünü hesaplamak da ayrı bir bariyer oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 54,4’ü, yapılan yatırımın ne zaman kâra dönüşeceğini tahmin edemedikleri için beklemede kalmayı seçiyor ve veri gizliliği politikalarının olgunlaşmasını bekliyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Alışveriş yaparken karşılaştığınız e-ticaret ve yapay zeka destekli ürün açıklamaları kararınızı nasıl etkiliyor?