Elektrikli araç üreticisinin yıllardır vadettiği tamamen kendi kendine gidebilen araç hayali, sonunda mahkemeye taşındı. Beklentileri karşılamayan sistem nedeniyle başlatılan Tesla FSD davası, bir araç sahibinin zaferiyle sonuçlanırken, şirketin geri ödemeyi geciktirme çabaları dikkat çekiyor. Peki, Tesla tam otonom sürüş teknolojisi neden yasal bir krize dönüştü?

Tesla FSD davası nasıl başladı?

Ben Gawiser adlı kullanıcı, Ağustos 2021’de bir Tesla Model 3 satın aldı ve şirketin “Tam Otonom Sürüş” (FSD) yazılımı için 10.000 dolar ödedi. Elon Musk, 2021’in Ocak ayında araçların insanlardan çok daha güvenilir bir şekilde kendi kendine gidebileceğini vadetmişti. Ancak geçen yılların ardından yazılımın vad edilen kapasiteye ulaşmaması, süreci mahkemeye taşıdı.

Şirket, o dönemde yazılımın yetenekleri arttıkça fiyatının da yükseleceğini belirtmişti. Günümüzde ise sistem fiyat indirimlerinin ardından sadece abonelik modeliyle sunuluyor. Gawiser, aracının yolun ortasında durması, okul bölgelerinde yavaşlamaması ve aktivasyondan dakikalar sonra kontrolü sürücüden istemesi gibi sorunlar yaşadı.

Kasım ayında yazılımın çalışmadığını belirterek iade talebiyle çözüm birimine ulaşan kullanıcı olumsuz yanıt aldı. Ocak ayındaki ikinci denemesinde Gawiser’a, sistemi kontrol ettirmek için sadece bir servis merkezini ziyaret edebileceği söylendi. FSD yazılımı ise vadedilen standartların aksine günümüzde hala Seviye 2 otonomi sınırlarında kalmaya devam ediyor.

Mahkeme kararı ve Tesla’nın itiraz süreci

Taleplerine karşılık bulamayan kullanıcı, şirketin genel merkezinin bulunduğu Teksas eyaletinin Travis bölgesinde bir tüketici mahkemesine başvurdu. Çevrimiçi ortamda açılan bu davanın posta gönderimleri dahil toplam maliyeti 72,88 dolar oldu. Ancak Tesla FSD davası bildirimlerine şirket tarafından herhangi bir yanıt verilmedi.

Karşı tarafın duruşmaya katılmaması üzerine 1 Nisan tarihinde varsayılan bir karar açıklandı. Görüntülü arama üzerinden yapılan duruşmada Gawiser, yazılıma ödediği tutarı ve vaatlerin yerine getirilmediğini kanıtlayarak davayı kazandı. Mahkeme, vergiler ve dosya masrafları dahil olmak üzere şirketin toplam 10.672,88 dolar ödemesine karar verdi.

Kararın ardından şirketin itiraz etmek veya yanıt vermek için 22 Nisan’a kadar üç haftalık bir süresi bulunuyordu. Şirket bu teslim tarihini de kaçırdıktan sonra duruşma bildirimini almadığını öne sürerek 5 günlük ek süre talep etti. Tüm bu gecikmeler, Tesla FSD davası etrafındaki yasal anlaşmazlığı daha da büyüttü.

Seviye 5 otonom sürüş nedir?

Araçların hiçbir insan müdahalesi veya gözetimi gerektirmeden, her türlü hava ve yol koşulunda kendi kendine gidebilmesini sağlayan en üst düzey otonomi seviyesidir. Bu teknolojiye sahip araçlarda direksiyon veya pedal bulunması zorunlu değildir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şirketin yıllardır vadettiği otonom sürüş teknolojisinin mevcut durumu hakkında ne söyleyebilirsiniz?