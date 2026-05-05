Elektrikli araç devi Tesla’nın tam otonom sürüş sistemi, Avrupa Birliği pazarında beklenmedik zorluklarla karşılaşıyor. Reuters tarafından elde edilen e-postalara göre, Avrupalı düzenleyiciler sistemin güvenlik standartları konusunda ciddi şüphelere sahip. Peki Tesla FSD Avrupa pazarında neden bu kadar yoğun bir incelemeden geçiyor?

Tesla FSD Avrupa yetkililerinden hız ve güvenlik eleştirisi aldı

Hollanda merkezli RDW kurumu, 10 Nisan tarihinde Tesla’nın FSD (Gözetimli) sistemine bölgesel ilk onayı verdi. Ancak bu adımın ardından İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Norveç gibi kilit ülkelerin yetkilileri teknolojiye yönelik endişelerini dile getirdi. Özellikle buzlu yol şartlarında sistemin nasıl tepki vereceği tartışma konusu oldu.

Bir İsveç Ulaştırma Dairesi müfettişinin 15 Nisan tarihli e-postasında, sistemin aşırı hıza izin vermesine şaşırdığını belirttiği ortaya çıktı. Yetkililer ayrıca sürücülerin, telefon kullanımını engelleyen güvenlik özelliklerini atlatıp atlatamayacağını sorguluyor. Yılın büyük bölümünde buzlu yollarla mücadele eden İskandinav ülkeleri için bu durum büyük risk taşıyor.

Veri şeffaflığı tartışması ve Hollanda’nın onayı

Sürecin en çok eleştirilen noktalarından biri, Hollanda’nın verdiği onayın dayanak noktalarının açıklanmaması. RDW Genel Müdürü Bernd van Nieuwenhoven geçen ay, “Bize güvenin, sistemi kapsamlı bir şekilde test ettik.” ifadelerini kullandı. Buna rağmen kurum, onay kararını destekleyen herhangi bir veri raporu paylaşmadı.

Bu durum, Avrupa Birliği yetkililerinin talep ettiği veriye dayalı inceleme kültürüyle ters düşüyor. Tesla yetkilileri ise Avrupa yollarında 1,6 milyon kilometrelik test verisi sağladıklarını ve kapalı pistlerde 4.500 test gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Ancak Tesla FSD Avrupa standartlarına uyum sürecinde, bu testlerin kıtanın farklı coğrafi koşullarını tam kapsamadığı düşünülüyor.

Lobi faaliyetleri 2026 hedeflerini zorluyor

Sızdırılan yazışmalar, markanın lobi taktiklerinin düzenleyiciler arasında rahatsızlık yarattığını gösteriyor. Şirketin bir politika yöneticisinin, İsveçli yetkililer henüz belgeleri incelemeden, Hollanda kararından sadece dört gün sonra onay talep ettiği belirtiliyor. Ayrıca Elon Musk, 2025’in sonlarındaki bir toplantıda Avrupalı müşterilerden yetkililere baskı yapmalarını istemişti.

Avrupa Birliği çapında bir onay için, üye ülkelerin yüzde 55’ini ve toplam nüfusun yüzde 65’ini temsil eden komitenin evet oyu vermesi gerekiyor. Şu an planlanmış bir oylama bulunmuyor ve sonraki toplantıların temmuz ile ekim aylarında yapılması bekleniyor.

Bu yavaş ilerleyen süreç, Tesla FSD Avrupa çıkış tarihinin 2026 yazına yetişme ihtimalini zayıflatıyor. Musk’ın siyasi söylemlerine yönelik tepkiler nedeniyle Avrupa satışları 2025’te yüzde 28 düşen şirket, araçlarının yüksek fiyatlandırmasını haklı çıkarmak için bu teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Yetkililer ise pazarlama vaatlerinden ziyade somut araştırma verilerine odaklanıyor.

FSD nedir?

Tesla’nın araçlarına otopilot ötesi yetenekler kazandırmak için geliştirdiği Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) yazılımıdır. Güncel gözetimli versiyonlarında araç kendi kendine şerit değiştirip yön bulabilse de, sürücünün her an direksiyona müdahale etmeye hazır olması gerekir.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi Avrupa'daki sıkı güvenlik standartlarını aşabilecek mi?