Küresel pazarda mobil teknoloji ve donanım rekabeti hız kesmeden devam ederken, Xiaomi alt markasıyla yeni bir hamle daha yaptı. Nisan ayından bu yana sızıntılarla anılan ve kısa süre önce FCC sertifika kayıtlarında donanım kimliğiyle kendini gösteren cihaz, şirketin resmi global web sitesine eklenerek resmileşti. Bu cihaz aslında Redmi Pad 2 9.7 modelinin yeniden isimlendirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Peki büyük bataryası ve yüksek tazeleme hızına sahip ekranıyla Poco Pad C1 özellikleri giriş seviyesi tablet beklentilerini karşılayabilecek mi?

Poco Pad C1 özellikleri neler vadediyor?

Açıklanan Poco Pad C1 özellikleri, cihazın öncelikli olarak taşınabilirlik ve günlük medya tüketimini merkeze aldığını gösteriyor. 7.4 mm kalınlığa ve 406 gram ağırlığa sahip olan polikarbon gövde, kullanıcılara mavi ile siyah olmak üzere sadeliği öne çıkaran iki farklı renk tercihi sunuyor.

Görüntüleme tarafında ise 9.7 inç büyüklüğünde, renk doğruluğunu standart seviyede tutan bir IPS LCD panel tercih edilmiş. Bu tarz bir uygun fiyatlı Android tablet modelinde 120Hz ekran yenileme hızının bulunması, arayüz içi gezinmelerde ve basit oyunlarda kaydırma akıcılığını artırarak, bütçe dostu cihazlarda sıkça karşılaşılan hantal kullanım hissini büyük oranda ortadan kaldırıyor.

Performans tarafına geçildiğinde, işlem yükünü Qualcomm üretimi Snapdragon 6s 4G Gen 2 yongasının sırtladığını görüyoruz. Gündelik ofis uygulamaları, video servisleri ve hafif oyunlar için yeterli bir bantta yer alan bu işlemciye, 6 GB LPDDR4X bellek (RAM) ve 128 GB UFS 2.2 depolama birimi eşlik ediyor.

Cihazın saf Android deneyimine yakın bir kullanım sunmak yerine kutusundan doğrudan HyperOS 3 yazılımıyla çıkması ise dikkat çekici. Bu işletim sistemi entegrasyonu, özellikle halihazırda Xiaomi ekosistemine dahil olan telefon sahiplerinin cihazlar arası veri transferi, kopyalama panosu paylaşımı ve bildirim senkronizasyonu gibi işlemleri kesintisiz yönetmesine imkan tanıyacaktır.

Teknik detaylar

Ekran: 9.7 inç büyüklüğünde IPS LCD, 120Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2

Bellek: 6 GB LPDDR4X RAM

Depolama: 128 GB UFS 2.2 okuma/yazma standartı

Batarya: 7.600 mAh kapasite, 18W kablolu hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi: Xiaomi HyperOS 3

Kamera: Temel kullanım senaryolarına uygun çözünürlükte ön ve arka sensörler

Satış süreci ve beklenen fiyatlandırma

Gündelik ihtiyaçları karşılama odaklı tabletin resmi çıkış tarihi veya kesinleşmiş fiyat etiketi, üretici firma tarafından henüz açıklanmış değil. Bu modlin tüm teknik mimarisini paylaştığı ikizi Redmi Pad 2 9.7, pazarda 155 dolardan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Piyasaya sürüldüğünde bu yeni modelin de benzer bir baremde kalarak uygun fiyatlı Android tablet arayan öğrenciler ve standart ev kullanıcıları için erişilebilir bir alternatif oluşturması hedefleniyor.

İlginizi Çekebilir: Apple Lansmanı Belli Oldu! | Yeni iPhone, uygun fiyatlı MacBook ve dahası

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Günlük donanım ihtiyaçlarınız düşünüldüğünde marka tarafından duyurulan Poco Pad C1 özellikleri sizin için yeterli bir kullanım ömrü sunar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!