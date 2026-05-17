Tesla, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi’ne (NHTSA) sunduğu otonom sürüş sistemi kaza raporlarında uzun süredir uyguladığı gizlilik kararını sonlandırdı. Daha önce ticari sır olduğu gerekçesiyle sansürlenen 17 kaza raporu, artık tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılıyor. Söz konusu Tesla otonom sürüş sisteminin karıştığı bu olaylar, otonom teknolojilerin gerçek trafik koşullarındaki davranışlarına dair önemli veriler sunuyor. Peki bu raporlar, Robotaksi teknolojisinin güvenliği hakkında nasıl bir tablo çiziyor?

Tesla otonom sürüş verileri neden gizli tutuluyordu?

Tesla, geçtiğimiz yıl boyunca NHTSA bünyesindeki NHTSA raporlarında otonom araç operatörleri arasında tek başına farklı bir yol izliyordu. Diğer şirketler olayları detaylı raporlarla açıklarken, Tesla her raporda aynı ifadeleri kullanarak verileri gizli tutmayı tercih ediyordu. Şirket, bu verilerin halka açılmasının rakiplerin gelişim süreçlerini analiz etmesine imkan tanıyarak kendisine finansal zarar vereceğini savunuyordu.

Şeffaflık eksikliği, sistemin hatalı olup olmadığını anlamayı imkansız hale getirdiği için sürekli eleştiriliyordu. Ancak yeni paylaşılan belgelerle birlikte, Tesla geçmişe dönük tüm raporlardaki gizli ibarelerini kaldırdı. Bu adım, Tesla otonom sürüş sisteminin hangi şartlarda nasıl tepki verdiğine dair spekülasyonlara da son veriyor.

Kaza raporları ne anlatıyor?

Temmuz 2025 ile Mart 2026 arasını kapsayan 17 vaka, Austin’deki Robotaksi test sürecine odaklanıyor. Söz konusu tüm olaylar, ADS (Otonom Sürüş Sistemi) aktif durumdaki 2026 model Tesla Model Y araçlarla gerçekleşti. Kazaların büyük çoğunluğu, otonom sistemin hatasından ziyade dış etkenlerden veya insan sürücülerin müdahalesinden kaynaklanıyor.

Verilere göre, trafik ışıklarında veya dur levhalarında bekleyen Tesla araçların arkadan başka araçlar tarafından çarpılması, sık rastlanan bir durum olarak öne çıkıyor. Şehir içi otobüslerin veya diğer sürücülerin dikkatsizliği sonucu yaşanan bu “arkadan çarpılma” senaryoları, diğer otonom araç operatörlerinin raporlarıyla da benzerlik gösteriyor.

Sistemin sınırlamaları ve dikkati çeken olaylar

Tüm kazalar dış etken kaynaklı değil; bazı vakalar sistemin ve uzaktan yönetim yapan operatörlerin limitlerini ortaya koyuyor. Örneğin, bir vakada uzaktan destek sağlayan operatör, kontrolü devraldığında aracın kaldırıma çıkmasına ve metal bir çite çarpmasına neden oldu. Benzer başka bir olayda ise operatör kontrolündeki araç, inşaat bariyerlerine çarptı.

Sistemin nesne algılama konusunda yaşadığı zorluklar da raporlara yansıdı. Metal zincirlere, römork hitch bağlantılarına veya elektrik direklerine çarpma gibi vakalar, Tesla otonom sürüş algoritmalarının alan farkındalığı konusunda geliştirilmesi gereken alanlar olduğunu gösteriyor. En ciddi yaralanmalı kaza ise aracın çok yavaş hızda (2 mph) ilerlediği sırada arkadan başka bir aracın çarpmasıyla meydana geldi.

Otonom sürüş nedir?

Otonom sürüş, bir aracın insan müdahalesi olmaksızın çevresini algılayıp navigasyon ve trafik kurallarına uygun şekilde hareket etmesini sağlayan teknolojidir. ADS (Autonomous Driving System) olarak adlandırılan bu sistemler, kamera ve sensör verilerini kullanarak sürüşü gerçekleştirmektedir.

