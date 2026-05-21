Xiaomi 17T Serisi resmi tanıtıma kısa süre kala ortaya çıkan teknik özellikleriyle gündemde. Bu videoda Xiaomi 17T ve Xiaomi 17T Pro modellerinin tüm sızdırılan detaylarına yakından bakıyoruz. Yeni nesil MediaTek işlemciler, yüksek kapasiteli bataryalar, hızlı şarj teknolojileri ve kamera tarafındaki yenilikler bu serinin öne çıkan noktaları arasında yer alıyor. Özellikle Xiaomi 17T Pro modeli, daha büyük ekranı, metal çerçeve yapısı ve kablosuz şarj desteğiyle standart modelden belirgin şekilde ayrılıyor.

Xiaomi 17T tarafında 6.59 inç AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 8500 Ultra işlemci bulunuyor. Cihaz 12 GB RAM ile gelirken 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunuyor. Batarya kapasitesi 6500 mAh seviyesinde ve 67W hızlı şarj desteği mevcut. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto kamera ve 12 MP ultra geniş açı kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca 5x optik zoom desteği de dikkat çeken detaylardan biri. Xiaomi 17T özellikleri incelendiğinde cihazın daha çok fiyat-performans segmentine konumlandırıldığı görülüyor.

Xiaomi 17T Pro ise donanım tarafında daha üst seviyeye çıkıyor. 6.83 inç AMOLED/OLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve MediaTek Dimensity 9500 işlemci ile gelen cihaz, performans odaklı kullanıcıları hedefliyor. Batarya kapasitesi 7000 mAh seviyesine yükselirken, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Kamera tarafında Light Fusion 950 sensörlü 50 MP ana kamera ve 50 MP periskop telefoto kamera yer alıyor. Xiaomi 17T Pro özellikleri arasında özellikle büyük batarya kapasitesi ve gelişmiş kamera sistemi öne çıkıyor.

Yeni Xiaomi 17T Serisi kutudan HyperOS ve Android 16 ile çıkacak. Her iki modelde de NFC desteği bulunurken, Xiaomi 17T modelinde Wi-Fi 6E, Xiaomi 17T Pro modelinde ise Wi-Fi 7 desteği sunuluyor. Tasarım tarafında standart model plastik çerçeve kullanırken, Pro modelde metal çerçeve tercih edilmiş durumda. Avrupa fiyatlarına bakıldığında Xiaomi 17T modelinin 749 Euro’dan, Xiaomi 17T Pro modelinin ise 999 Euro’dan başlaması bekleniyor. Türkiye fiyatlarının ise vergiler ve kur nedeniyle farklılık göstermesi muhtemel.

Bu videoda Xiaomi 17T inceleme detayları, Xiaomi 17T Pro kamera özellikleri, batarya performansı, işlemci farkları ve fiyat beklentileri gibi tüm önemli başlıkları değerlendiriyoruz.

