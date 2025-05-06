Beş yıl aradan sonra Türkiye’ye dönen Justin Timberlake, “The Forget Tomorrow World Tour” kapsamında Türk hayranlarıyla buluşuyor. Konserin organizasyonu Stagepass tarafından üstlenilirken, biletler Biletinial üzerinden satışa sunulacak. Justin Timberlake‘in konser öncesi kulis talepleri ise şimdiden sosyal medyada gündem oldu. Peki, Justin Timberlake İstanbul konseri öncesi kuliste neler istedi?

Justin Timberlake ne zaman geliyor?

Justin Timberlake‘in İstanbul konseri, 30 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Konserin biletleri 8 Mayıs 2025’te satışa çıkacak. Sanatçı, yeni albümü “Everything I Thought It Was”dan parçaların yanı sıra kariyerinin öne çıkan şarkılarını da seslendirecek. Bu konser, Justin Timberlake‘in 2025 dünya turnesinin önemli duraklarından biri olacak.

Justin Timberlake İstanbul konseri öncesi kulis talepleri neler?

Kulis talepleri arasında dikkat çekenler buzlu badem, çekirdeksiz üzüm, ananas, muz, dilimlenmiş karpuz, elma, mango, antep fıstığı ve kulis ısısının 22 derece olması. Bu talepler, Justin Timberlake‘in sahne öncesi konforuna ne kadar önem verdiğini gösteriyor.

Türk hayranları, Justin Timberlake‘in İstanbul konserini büyük bir heyecanla bekliyor. Sanatçının sahne performansı ve kulis talepleri, konserin unutulmaz bir deneyim olacağının sinyallerini veriyor. İstanbul’daki bu özel gece, müzikseverler için kaçırılmayacak bir fırsat olacak.

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