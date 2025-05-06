Apple, her yıl yazılım dünyasında büyük yankı uyandıran WWDC etkinliğiyle bir kez daha teknoloji gündemine oturmaya hazırlanıyor. WWDC 2025, bu yıl üç ana tema etrafında şekillenecek. Etkinlik, Apple’ın en büyük yazılım duyurularına ev sahipliği yapacak. Peki WWDC 2025 ne tanıtılacak? Yeni Apple etkinliği ne zaman olacak?

WWDC 2025 ne tanıtılacak?

WWDC 2025 etkinliğinde iOS 19, iPadOS 19 ve macOS 16 gibi sistemlere ait yeniliklerin yanı sıra Apple Intelligence özelliklerinin detaylı şekilde paylaşılması bekleniyor. Geciken Apple Intelligence yapay zeka özellikleri bu etkinlikte karşımıza çıkabilir.

Bu yılki WWDC etkinliğinin odağında üç temel konu başlığı yer alıyor: yenilenmiş ve daha bütüncül iOS 19 işletim sistemi, yeni Apple Intelligence özellikleri ve iPadOS 19’da büyük iyileştirmeler. Apple’ın bu üç başlık üzerinden geniş çaplı yazılım değişimlerine gideceği bildiriliyor.

İlk dikkat çeken yenilik, Apple’ın tüm platformlarında daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi sunmak adına yaptığı iOS 19 ve diğer işletim sistemi tasarım değişiklikleri. iOS 19’un kapsamlı bir arayüz güncellemesiyle geleceği daha önceki söylentilerle de desteklenmişti.

İkinci büyük tema ise Apple Intelligence adı altında tanıtılacak yeni yapay zeka özellikleri. Önceki raporlar bu alanda büyük beklentiler oluşmaması gerektiğini öne sürse de, son bilgiler Apple’ın bu konuda önemli geliştirmeler hazırladığını gösteriyor. Siri’nin daha akıllı hale gelmesi ve bazı görevleri daha kişisel bir yaklaşımla yerine getirmesi, dikkat çeken beklentiler arasında.

Üçüncü önemli konu başlığı ise iPadOS 19. Apple, bu sürümle birlikte iPad’leri yalnızca tüketim cihazı değil, aynı zamanda üretkenlik odaklı güçlü araçlara dönüştürmeyi hedefliyor. Daha önce sadece bazı küçük işlevsel güncellemeler beklenirken, şimdi sistem genelinde ciddi değişikliklerin yapılacağı bildiriliyor.

Her üç başlık da Apple’ın bu yılki yazılım vizyonunu belirleyecek. Apple’ın donanım odaklı etkinliklerinin aksine, WWDC yazılım cephesinde yenilik arayanlar için büyük önem taşıyor.

WWDC Nedir?

WWDC (Apple Worldwide Developers Conference) Apple’ın her yıl düzenlediği Dünya Yazılımcılar Konferansı etkinliği. Bu etkinlikte Apple, geliştiricilere yönelik yazılım yeniliklerini tanıtır ve gelecekteki işletim sistemlerine dair önemli duyurular yapıyor.

Bu yıl da Apple gelenekselleşen bu etkinliğini kullanıcılarla buluşturacak. Yeni Apple etkinliği, bu yıl önemli duyurulara ev sahipliği yapacak.

WWDC 2025 Ne Zaman Başlayacak?

Bu yıl gerçekleşecek etkinlik, 9 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve büyük olasılıkla hem fiziksel hem çevrim içi olarak gerçekleşecek. Etkinliğin bitiş tarihi ise 13 Haziran 2025.

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