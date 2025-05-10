Hyundai TUCSON modeli, Türkiye pazarında genişleyen donanım alternatifleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Hyundai Motor Türkiye, sevilen TUCSON donanım seçenekleri arasına “Prime” isimli yeni bir seviye daha eklediğini duyurdu. Şık tasarımı, modern teknolojisi ve güçlü motoruyla öne çıkan SUV modeli, bu yeni versiyonla birlikte daha fazla kullanıcıya hitap etmeyi amaçlıyor. Peki Hyundai TUCSON Prime donanım seviyesinde neler var?

TUCSON donanım seçenekleri arasına Prime eklendi

Son yıllarda yenilenen yüzüyle Hyundai TUCSON, segmentindeki en iddialı modellerden biri haline geldi. Türkiye’de benzinli, hibrit ve dizel motor seçenekleriyle satışta olan TUCSON donanım seçenekleri ailesine Prime versiyonu da dahil edildi. Yeni Prime donanım seviyesi, 1.6 litrelik turbo benzinli T-GDI motorla eşleştirildi ve performans ile estetik arasında ideal bir denge sunmayı hedefliyor.

Yeni donanım seviyesinde 19 inçlik alaşım jantlar göze çarpıyor. Bunun yanında; direksiyona entegre vites kolu (E-Shift by Wire), 12.3 inçlik bilgi ve multimedya ekranları, elektrikli açılır sunroof ve karartılmış arka camlar gibi premium özellikler de kullanıcılarla buluşuyor. Ayrıca elektronik park freni, çift bölgeli otomatik klima, otomatik kararan iç dikiz aynası ve LED aydınlatma sistemleri de bu pakette yer alıyor.

TUCSON Prime teknik özellikleri neler?

Hyundai TUCSON Prime, 1.6 T-GDI motoruyla 160 PS maksimum güç ve 265 Nm tork üretiyor. Bu güç ünitesi, 7 ileri çift kavramalı otomatik DCT şanzımanla eşleştirilmiş durumda. 0’dan 100 km/s hıza 4×2 versiyonunda 9.4 saniyede ulaşabilen araç, 192 km/s maksimum hıza sahip. 4×4 versiyonunda ise 0-100 değeri 9.8 saniye olarak açıklanıyor. Bu veriler, modelin performans odaklı kimliğini de güçlendiriyor.

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TUCSON donanım seçenekleri arasında yerini alan Prime versiyonu, hem günlük kullanıma hem de uzun yol konforuna hitap eden bir yapı sunuyor. Hyundai’nin SUV segmentindeki bu hamlesi, tüketici ihtiyaçlarına daha esnek çözümler sunarak rekabeti artırmayı hedefliyor.

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