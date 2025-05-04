Samsung‘un uzun süredir beklenen One UI 7 güncellemesi nihayet yayınlandı. Ancak, Türkiye’deki bazı Galaxy S23, Galaxy s24 ve Galaxy Z Fold 6 kullanıcıları, güncelleme sonrası pil ömründe belirgin bir düşüş yaşadıklarını bildiriyor. Bu durum, özellikle gün içinde cihazlarını aktif kullanan kullanıcılar için ciddi bir sorun haline geldi. Peki, One UI 7 pil hızlı bitiyor sorunu çözümü ne?

One UI 7 pil ömrü konusunda geride kaldı!

One UI 7 güncellemesi sonrası kullanıcılar pil tüketiminde artış farketti. Galaxy S23, Galaxy S24 ve Z Flip 6 kullanıcıları, forumlar üzerinden One UI 7 pil hızlı bitiyor konusunda şikayetlerini bildiriyorlar.

Örneğin, bir kullanıcı, güncelleme öncesi gün sonunda %45 pil kalırken, şimdi %20’ye kadar düştüğünü ifade ediyor. Benzer şekilde, Galaxy S24 Ultra kullanıcıları, cihazın üç saatlik hareketsizlik süresinde %20’ye varan pil kaybı yaşadığını ifade ediyor. Bu tür şikayetler, Samsung‘un forumlarında ve Reddit gibi platformlarda artış gösteriyor.

Bu sorunun güncellemeler sonrası yaygın görülen bir sorun olduğunu Belirtelim. iOS 18 güncellemesi sonrası da kullanıcılar bu sorundan şikayet etmişti. Yani Samsung Android 15 güncellemesi sonrası pil hızlı tükeniyor sorunu Samsung’a özel değil.

Bu tür büyük güncellemeler sonrası cihazın sisteminin yeniden yapılandırılması ve kullanıcı alışkanlıklarını öğrenmesi zaman alabilir. Bu süreçte pil tüketiminde artış gözlemlenebilir. Ancak, bazı kullanıcılar bu durumu aşmak için belirli adımların faydalı olduğunu belirtiyor.

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One UI 7 Pil Hızlı Bitiyor Sorunu Çözümü Nedir?

One UI 7 güncellemesi sonrası pil ömründe düşüş yaşayan kullanıcılar için önerilen bazı çözüm adımları şunlar:

Wipe Cache Partition işlemi: Cihazınızı kapatın. USB kablosu ile bilgisayara bağlayın. Ses açma ve güç tuşlarına aynı anda basılı tutun. Android logosu göründüğünde tuşları bırakın. Menüden “Wipe cache partition” seçeneğini ses tuşlarıyla seçin ve güç tuşuyla onaylayın. İşlem tamamlandığında “Reboot system now” seçeneğiyle cihazı yeniden başlatın. Gece Boyunca Şarjda Bırakma: Wipe Cache işlemi sonrası cihazınızı bir gece boyunca şarjda bırakın. Bu, sistemin yeniden kalibrasyonuna yardımcı olabilir. Bekleme Süresi: Cihazınızın yeni güncellemeye alışması için birkaç gün bekleyin. Bu süreçte pil tüketimi normale dönebilir.

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Bu adımlar, One UI 7 güncellemesi sonrası yaşanan pil sorunlarını tamamen çözmeyebilir, ancak birçok kullanıcı bu yöntemlerle iyileşme gözlemlediğini belirtiyor. Sorunu hafifletmek için bazı geçici çözümler de öneriliyor. Önbelleği temizlemek, uygulamaları optimize etmek, fabrika ayarlarına sıfırlamak uygulayabileceğiniz geçici çözümlerden bazıları.

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