Akıllı telefonlarda gelişmiş önlemler sunulsa da bataryaların aşırı ısınma riskleri tamamen ortadan kalkmış değil. Son olarak Reddit’te paylaşılan bir iddiaya göre, gece şarja bırakılan bir Galaxy S25 FE modeli aniden alev alarak paniğe yol açtı ve akıllara Samsung batarya sorunları şüphelerini getirdi. Peki yaşanan bu tehlikeli durumun ardından Galaxy S25 FE sahipleri endişelenmeli mi?

Şarjda alev alan Galaxy S25 FE büyük panik yarattı

Gece saatlerinde yaşanan olayda Galaxy S25 FE modelini şarja takıp uyuyan kullanıcı, havai fişek patlamasını andıran gürültülü seslerle uyandı. Telefonun aşırı ısınarak alev aldığını fark eden kişi, durumu ucuz atlattığını belirtti. Olay sırasında kullanıcının boynunda hafif bir yanık oluşurken, aynı odada uyuyan sekiz yaşındaki çocuğun ise zarar görmediği aktarıldı.

Yangın büyümeden söndürülürken, cihazın şarj edilme koşulları dikkat çekti. Paylaşılan bilgilere göre telefon, üçüncü parti 20W gücünde bir USB-PD şarj adaptörü ve orijinal Samsung Type-C kablosu kullanılarak dolduruluyordu. Ayrıca cihazın şarj esnasında kalın bir deri cüzdan kılıfın içerisinde bulunduğu ifade edildi.

Samsung cephesinde sessizlik hakim

Henüz resmi bir açıklama yapmayan şirketin sessizliği sürerken, sosyal medyada olayın nedeni hakkında farklı görüşler öne sürülüyor. Bazı uzmanlar üçüncü parti adaptörün akım dengesizliği yaratmış olabileceğini savunurken, diğerleri deri kılıfın ısıyı hapsederek aşırı ısınmayı tetiklediğini düşünüyor.

Modern akıllı telefonlarda akımı kesecek termal sensörlerin bulunmasına rağmen bu koruma mekanizmalarının neden devreye girmediği ise henüz bilinmiyor. Olayın ardından ilgili Reddit paylaşımının platformdaki Samsung Galaxy moderatörleri tarafından kaldırılması da dikkat çekici bir diğer gelişme oldu.

Güney Koreli üretici için bu durum maalesef yılın ilk vakası değil. Daha önce de benzer batarya sorunları sebebiyle birer adet Galaxy S25 Plus ve Galaxy S24 modelinin alev aldığı bildirilmişti. Yaşanan bu son gelişme, serideki batarya güvenliği denetimlerinin daha sıkı yapılması gerektiğine işaret ediyor.

Benzer riskleri azaltmanın yolu, özellikle gece şarjlarında cihazları kılıfsız bırakmak ve mutlaka orijinal şarj aksesuarlarını tercih etmekten geçiyor. Aşırı ısınan cihazların üzerine yastık veya örtü gelmemesine dikkat etmek hayati önem taşıyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Galaxy S25 FE modelinde yaşanan bu olay kullanıcı hatasından mı kaynaklanıyor yoksa donanımsal bir hata mı var?