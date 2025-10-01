Samsung Galaxy S25 FE, Samsung’un “Fan Edition” geleneğini devam ettiren ve amiral gemisi deneyimini daha ulaşılabilir bir seviyeye indiren modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım tarafında 161.3 x 76.6 x 7.4 mm ölçülerinde ve 190 gram ağırlığında oldukça dengeli bir yapı sunan telefon, IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Gorilla Glass Victus+ ön ve arka koruması ise hem premium his hem de ekstra sağlamlık getiriyor. Lacivert, buz mavisi, gece siyahı ve beyaz renk seçenekleriyle geniş bir kitleye hitap etmeyi başarıyor.

Ekran tarafında Samsung’un uzmanlığı yine kendini gösteriyor. 6.7 inç Dynamic AMOLED 2X panel, LTPO teknolojisi sayesinde 1-120 Hz arasında dinamik yenileme hızı sunuyor. Full HD+ çözünürlük ve HDR10+ desteği ile birlikte 1900 nit’e varan parlaklık, bu ekranı günlük kullanımda olduğu kadar açık havada da oldukça iddialı hale getiriyor. Multimedya deneyimini güçlendiren stereo hoparlörler de içerikle uyumlu güçlü bir ses deneyimi sağlıyor.

Performans kısmında Galaxy S25 FE, Exynos 2400 işlemcisinden gücünü alıyor. Xclipse 940 GPU ile birlikte oyun ve grafik tarafında iyi bir performans sunsa da testlerde ortalama %50 seviyesinde stabilite sonuçlarıyla uzun vadeli yük altında dalgalanmalar görülebiliyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı ise günümüz standartlarını fazlasıyla karşılıyor. Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzü, Galaxy AI entegrasyonu ve tam 7 yıl güncelleme desteği ile yazılım tarafında kullanıcılarına uzun ömürlü bir cihaz vaat ediyor.

Kamera tarafında ise 50 MP OIS destekli ISOCELL GN3 ana kamera, 8 MP OIS destekli 3x optik zoom lens ve 12 MP ultra geniş açılı kamera ile üçlü arka kurulum sunuluyor. 8K 30 fps, 4K 120 fps gibi yüksek çözünürlüklü video seçenekleri dikkat çekici. Ön tarafta ise 12 MP’lik kamera 4K 60 fps desteğiyle tatmin edici bir performans veriyor. 4900 mAh batarya, 45W hızlı şarj ile yarım saatte %50 dolum yapabiliyor ve 15W kablosuz şarj desteğiyle modern ihtiyaçları karşılıyor.

Fiyat tarafında Galaxy S25 FE, Türkiye’de 37.000 TL seviyesinde satışa sunuluyor. Bu fiyat bandında HONOR 400 Pro, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 15T, Galaxy S24 ve S24+, vivo V60 gibi güçlü rakipler bulunuyor. Ancak Galaxy S24 FE’nin 256 GB versiyonunun 28.500 TL’den satıldığını düşündüğümüzde, S25 FE’nin yeni özellikleriyle birlikte konumlanması tartışmalı hale geliyor. Yine de uzun güncelleme desteği, güçlü ekranı ve dengeli kamera performansıyla Galaxy S25 FE, amiral gemisi deneyimini daha uygun fiyata yaşamak isteyen kullanıcılar için dikkat çekici bir alternatif olmaya devam ediyor.

#Samsung #SamsungGalaxyS25FE #GalaxyS25FE