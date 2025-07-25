Galaxy S25 FE, Samsung’un 2025 yılındaki en büyük tanıtımlarından biri olmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi Samsung S25 serisinden bazı özellikleri daha uygun fiyata sunmayı hedefleyen S25 FE, yeni sızıntılara göre bu yıl küçük güncellemelerle gelecek. Ancak bazı teknik detaylar, özellikle RAM miktarı ve depolama seçenekleriyle beklentileri karşılamayabilir. İşte beklenen S25 FE özellikleri.

Galaxy S25 FE teknik özellikleri neler olacak?

Galaxy S25 FE’nin temel donanımı Galaxy S24 FE ile benzerlik gösteriyor. Cihazda yine 8 GB RAM bulunacağı belirtiliyor. Bu miktar, Galaxy S25 serisine kıyasla 4 GB daha az ve Google’ın Pixel 9 Pro serisine göre yarı yarıya düşük. Üstelik 128 GB standart depolama ve 256 GB üst model dışında başka bir seçeneğin olmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Galaxy S25 FE, görünüm olarak selefiyle neredeyse aynı olacak. Tasarımda büyük bir değişiklik beklenmiyor ancak ekran tarafında bazı iyileştirmeler mevcut. Yeni panelin daha ince çerçevelere ve daha yüksek tepe parlaklığa sahip olacağı ifade ediliyor. Ekran büyüklüğü ise yine 6.7 inç seviyesinde kalacak.

Cihazın işlemcisi ise Exynos 2400e olacak. Bu durum performans açısından büyük bir sıçrama beklemememiz gerektiğini gösteriyor. Ancak olumlu tarafta 45W hızlı şarj desteğinin sunulması dikkat çekiyor. Kablosuz şarj tarafında ise yine 15W ile sınırlı kalınacak. İlginç bir not olarak, cihaz Qi2 desteği sunsa da şarj gücünde bir artış görülmüyor.

Ön kamera tarafında ise bir güncelleme dikkat çekiyor: Galaxy S25 FE’nin, 12 MP çözünürlüğe sahip yeni bir selfie kamerasıyla gelmesi bekleniyor. Bu kamera, S25 serisindeki modellerle benzer seviyede performans sunabilir.

Teknik Özellikler (beklenen)

6.7 inç düz AMOLED ekran, daha ince çerçeve

Exynos 2400e işlemci

8 GB RAM

128/256 GB depolama

12 MP ön kamera

45W kablolu hızlı şarj, 15W kablosuz şarj

Galaxy S25 FE renk seçenekleri neler?

Galaxy S25 FE’nin dört farklı renk seçeneğiyle geleceği belirtiliyor: Navy (lacivert), Icyblue (buz mavisi), Jetblack (siyah) ve White (beyaz).

Bu isimler yeni olsa da, tonların geçen yılki modellerdekilere oldukça yakın olması bekleniyor. Yani Samsung tasarım konusunda yeni bir şey sunmayacak gibi.

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Samsung’un Türkiye’de de popüler olan Fan Edition serisi, uygun fiyatlı amiral gemisi arayan kullanıcıların gözdesi. Ancak yapay zekâ özelliklerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemde 8 GB RAM ile sınırlı kalması, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Yine de hızlı şarj, güncellenmiş ekran ve güçlü selfie kamerası gibi detaylar, cihazı cazip hale getirebilir.

Siz Galaxy S25 FE hakkında ne düşünüyorsunuz? RAM ve işlemci tercihi sizce yeterli mi, yoksa Samsung daha fazlasını mı sunmalıydı? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyoruz.