PayPal ’ın kripto para hizmetinde bir yenilik!

Dogecoin kurucusu kripto para piyasasına yönelik büyük iddialarda bulundu. Billy Markus ile birlikte hiçbir amacı olmadan, sadece eğlenmek için Dogecoin’i kuran Jackson Palmer, Twitter hesabı üzerinden kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak ifadeler paylaştı.

Dogecoin’in kurucu ortağı Jackson Palmer, kripto para piyasasına ve kripto para birimlerine yönelik şaşırtıcı bir saldırı başlattı. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca Palmer, merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu da iddia etti. Palmer’a göre kripto para piyasası, zenginlerin vergiden ve düzenleyicilerden kaçınma aracı haline geldi ve kripto para birimleri hiper kapitalist bir ortam oluşturmaya başladı. Palmer, kripto para birimlerinin üst seviyelerdeki kişileri zenginleştirmek için ortaya çıktığını, bugünün kapitalist sisteminin de en kötüsünü temsil ettiğini söylüyor.

Jackson Palmer, kripto para piyasasının bu denli büyümesinin de finansal açıdan kötü durumda olan insanların “hızlı zengin olma” hayali ile bu alan yoğun ilgi göstermesinden kaynaklı olduğu ekliyor.

Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace.

— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021