Kripto Para
PayPal ’ın kripto para hizmetinde bir yenilik!
PayPal, kripto para birimlerini iş sürecine dahil ederek kripto para alanına erken dönem adım atan erken dev şirketlerden biri. Ödeme sağlayıcısı şirketi, ABD merkezli belirli müşteriler için haftada 20 bin dolar ile sınırlı olarak kripto para satın alma hizmeti sunuyordu. Şirket, yaptığı açıklamada bu işlem limitinin 100 bin dolara çıkarıldığını bildirdi.
Ödeme sağlayıcısı şirketi PayPal, kripto para işlem limitini 20 bin dolardan 100 bin dolara çıkardığını duyurdu. Şirket bu yükseltmenin amacını “kripto para satın almada daha fazla seçenek ve esneklik” olarak tanımladı.
Şu anda ABD’li müşteriler platformda Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash‘i tutabiliyor, satabiliyor ve satın alabiliyor. Ayrıca bu kripto varlıklarını mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanabiliyor. PayPal, başlarda yalnızca platformda kripto varlıkların satın alınıp ve tutulmasına izin verdiği için eleştirilmişti. Mart ayında şirket, müşterilerin kripto para birimleri ile mal ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayan Checkout with Crypto hizmetlerini kullanıma sundu. Mayıs ayında ise PayPal’ın blok zinciri lideri Jose Fernandez da Ponte, şirketin yakında müşterilerinin kripto varlıklarını diğer üçüncü taraf cüzdanlarına aktarmasına izin vereceğini duyurdu.
PayPal, kripto paralar ile ilgili iş süreçlerini başlattığı andan itibaren sürekli olarak platforma yeni özelllikler ekliyor. Şirket, Önde gelen borsalar üzerinden alımlara izin vermek için Coinbase ile ortaklık kurmuştu. PayPal’a ait ödeme şirketi Venmo, nisan ayında kripto para işlemlerini başlatmıştı. Şirket, kripto para birimlerinin kullanımını benimsetmek ve yaygınlaştırmak konusunda oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Öyle ki, dünya çapındaki 26 milyon satıcısında kripto para birimleri ile alışveriş yapılmasını sağlayarak kripto para kullanımını önemli ölçüde genişletti.
Mayıs ayında PayPal, firmanın kripto para birimi çabalarıyla desteklenen ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı. Kazanç raporuna göre, PayPal’ın net geliri, mart ayında sona eren çeyrekte önceki yıla göre %29 artarak 6.03 milyar dolara ulaştı.
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Kripto Para
Ünlü CEO: “Bitcoin hiçbir zaman para birimi olmayacak”
İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin CEO’su Michael Saylor, Bitcoin’in hiçbir zaman bir para birimi olamayacağını söyledi. Önemli bir Bitcoin yatırımcısı olan MicroStrategy, Bitcoin’in kurumsal taraftaki büyük bir destekçisi.
Kripto para piyasası özellikle 2020 yılı itibariyle hızlı bir benimsenme ve yükselme trendine girmişken, Bitcoin’in yaşadığı muazzam boğa koşusu da kripto paraya olan ilgiyi ve yatırımı artırdı. Bireysel yatırımcıların yanında artık kurumsal taraftan önemli isimler de bu piyasaya dahil olmaya başladılar. Bu önemli isimlerden biri MicroStrategy. İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy ve CEO’su Michael Saylor Bitcoin’e olan büyük desteği ve ilgisi ile piyasada bilinen isimlerden.
Michael Saylor, büyük bir BTC destekçisi ancak Bitcoin’in asla bir para birimi olarak konumlanamayacağını düşünüyor. Bir podcast sunucusu olan Scott Melker ile yaptığı röportaj sırasında Bitcoin’in bir para birimi olmayacağını ve zaten olmaması gerektiğini düşündüğünü belirtti. Saylor şu ifadeleri kullandı:
“Bitcoin’in ABD’de hiçbir zaman bir para birimi olarak kullanılmayacağını düşünüyorum. Bitcoin’in bir mülk olarak ele alınmasının mantıklı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı bina, külçe altın veya hisse senedi sahibi olmak gibi. Bitcoin bir mülk.”
İş zekası yazılımı şirketi MicroStrategy’nin ilk BTC yatırımı Ağustos 2020 tarihinde oldu ve o tarihten beri belirli periyotlar ile BTC satın almaya devam ediyor. Hatta şirket, YK üyelerine kâr payı ödemelerini de BTC ile yapıyor.
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Kripto Para
Dogecoin kurucusu kripto para piyasası ile ilgili iddialarda bulundu!
Dogecoin kurucusu kripto para piyasasına yönelik büyük iddialarda bulundu. Billy Markus ile birlikte hiçbir amacı olmadan, sadece eğlenmek için Dogecoin’i kuran Jackson Palmer, Twitter hesabı üzerinden kripto para piyasası ile ilgili çok konuşulacak ifadeler paylaştı.
Dogecoin’in kurucu ortağı Jackson Palmer, kripto para piyasasına ve kripto para birimlerine yönelik şaşırtıcı bir saldırı başlattı. Palmer, kripto para birimleri için “bugünün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını” temsil ettiklerini söyledi. Ayrıca Palmer, merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para piyasasının çok güçlü kartellerin elinde olduğunu da iddia etti. Palmer’a göre kripto para piyasası, zenginlerin vergiden ve düzenleyicilerden kaçınma aracı haline geldi ve kripto para birimleri hiper kapitalist bir ortam oluşturmaya başladı. Palmer, kripto para birimlerinin üst seviyelerdeki kişileri zenginleştirmek için ortaya çıktığını, bugünün kapitalist sisteminin de en kötüsünü temsil ettiğini söylüyor.
“Yıllarca çalıştıktan sonra, kripto para biriminin öncelikle vergiden kaçınma, azaltılmış düzenleyici gözetim ve yapay olarak zorlanan kıtlığın bir kombinasyonu yoluyla yandaşlarının zenginliğini artırmak için inşa edilmiş, doğası gereği sağcı, hiper-kapitalist bir teknoloji olduğuna inanıyorum”
Jackson Palmer, kripto para piyasasının bu denli büyümesinin de finansal açıdan kötü durumda olan insanların “hızlı zengin olma” hayali ile bu alan yoğun ilgi göstermesinden kaynaklı olduğu ekliyor.
Despite claims of “decentralization”, the cryptocurrency industry is controlled by a powerful cartel of wealthy figures who, with time, have evolved to incorporate many of the same institutions tied to the existing centralized financial system they supposedly set out to replace.
— Jackson Palmer (@ummjackson) July 14, 2021
“Merkeziyetsizlik iddialarına rağmen kripto para endüstrisi, zamanla, sözde yerini almayı planladıkları mevcut merkezi finansal sisteme bağlı aynı kurumları içerecek şekilde gelişen, varlıklı kişilerden oluşan güçlü bir kartel tarafından kontrol ediliyor. Kripto para, günümüzün kapitalist sisteminin en kötü kısımlarını (yolsuzluk, dolandırıcılık, eşitsizlik gibi) almak ve ortalama bir kişi için koruma veya güvelik ağı işlevi gören müdahalelerin (denetim, düzenleme, vergilendirme gibi) kullanımını teknik olarak sınırlamak için yazılım kullanmak gibidir”
Jackson Palmer ve Billy Markus 2013 yılında eğlence amacıyla Dogecoin’i yaratmalarının ardından, içerisinde bulundukları ortamdan memnun olmadıklarını belirterek projeden ayrıldı. Ellerindeki DOGEları satan veya bağışlayan kurucu ortaklar, şu anda proje ile herhangi bir bağlantıları bulunmadığını her fırsatta dile getirdi. Palmer, kısa bir zaman önce de Dogecoin ile ilgili tweetleriden dolayı Elon Musk için “dolandırıcı” ifadelerini kullanmıştı.
0,73 dolara kadar ulaşan DOGE fiyatı, yazı sırasında 0,18 dolar seviyesinden işlem görüyor.
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Kripto Para
İtalya Binance ’a karşı uyarı verdi! Binance küresel gücünü kaybeder mi?
Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance’a karşı bir tür uyarı yayınlayan düzenleyiciler listesine bir ülke daha eklendi. İtalya, Binance ’a karşı uyarı veren 7. ülke oldu. Kripto para borsasının düzenleyici sorunları sona erecekmiş gibi görünmüyor.
İtalya ‘nın menkul kıymetler düzenleyici gözlemcisi CONSOB, Binance ‘a karşı bir uyarı yayınlayan yedinci düzenleyici oldu. Düzenleyici gözlemci, Binance Group şirketlerinin ülkede herhangi bir yatırım hizmeti sunmaya yetkili olmadığını söyledi. Bir Binance sözcüsü ise “Bunun Binance.com’da sağlanan hizmetler üzerinde doğrudan bir etkisi yok” ifadelerini kullandı.
CONSOB, Binance’ın ülkede faaliyet göstermesine izin verilmediğini söyleyerek borsaya karşı bir uyarı yayınlayan 7. devlet kurumu. Kurum, yatırımcılara bu tür bir çevrimiçi değişim platformu aracılığıyla işlem ve yatırım yapmadan önce, yasaların etki alanına girdiğinden emin olmaları ve gerekli özenli araştırmaları yapmaları konusunda tavsiyede bulundu.
“Consob, tasarruf sahiplerini, ‘Binance Group’ şirketlerinin, www.binance.com web sitesi aracılığıyla bile İtalya’da yatırım hizmetleri ve faaliyetleri sağlamaya yetkili olmadığı konusunda uyarıyor.
www.binance.com web sitesindeki, ‘türevler’ ve ‘Hisse Senedi Token’ları’ için de aynı durum geçerlidir. Kamuoyu bu şartlara dikkat etmelidir. Tasarruf sahiplerini yatırım seçimlerini bilinçli olarak yapmaya çağırıyoruz. Yatırılan paraların hepsinin kaybedildiği durumlar yaşanabilir, öngörülemeyen riskler alınmış olabilir ya da siber saldırılar sonucunda IT altyapısı hedef alınabilir”
Binance CEO‘su CZ, geçtiğimiz haftalarda borsaya yönelik artan regülasyonların ve baskıların kripto para dünyası için olumlu olduğunu düşündüğünü belirterek şunları söylemişti:
“Daha fazla regülasyon, daha fazla olumlu işaret demektir. İnsanların kripto para dünyasında gelişlerinde kendilerini güvende hissetmelerini sağlar.”
Binance kripto para borsası son zamanlarda düzenleyiciler tarafından ciddi şekilde baskılara maruz kalıyor. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcıya hizmet veren borsa, 7 farklı ülkeden gelen düzenleyici baskısı ile genişleme konusunda yavaşlamaya mecbur kalıyor.
Japonya’nın FSA’sı, dünyanın önde gelen borsasına karşı uyumluluk uyarısı veren ilk şirket oldu ve onu Cayman Adaları, Kanada, İngiltere, Singapur ve Tayland izledi. İngiltere’nin FCA’sı, Binance’in ülkede faaliyet gösterme yetkisi olmadığı için yatırımcıları ve şirketleri Binance’den uzak durmaları konusunda uyardı. Thai SEC, lisanssız faaliyet gösteren borsaya karşı bir cezai hak ihlali davası başlattı.
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