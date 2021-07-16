PayPal ’ın kripto para hizmetinde bir yenilik!

PayPal, kripto para birimlerini iş sürecine dahil ederek kripto para alanına erken dönem adım atan erken dev şirketlerden biri. Ödeme sağlayıcısı şirketi, ABD merkezli belirli müşteriler için haftada 20 bin dolar ile sınırlı olarak kripto para satın alma hizmeti sunuyordu. Şirket, yaptığı açıklamada bu işlem limitinin 100 bin dolara çıkarıldığını bildirdi.

Ödeme sağlayıcısı şirketi PayPal, kripto para işlem limitini 20 bin dolardan 100 bin dolara çıkardığını duyurdu. Şirket bu yükseltmenin amacını “kripto para satın almada daha fazla seçenek ve esneklik” olarak tanımladı.

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Şu anda ABD’li müşteriler platformda Bitcoin, Ether, Litecoin ve Bitcoin Cash‘i tutabiliyor, satabiliyor ve satın alabiliyor. Ayrıca bu kripto varlıklarını mal ve hizmetler için ödeme yapmak için de kullanabiliyor. PayPal, başlarda yalnızca platformda kripto varlıkların satın alınıp ve tutulmasına izin verdiği için eleştirilmişti. Mart ayında şirket, müşterilerin kripto para birimleri ile mal ve hizmetler için ödeme yapmalarını sağlayan Checkout with Crypto hizmetlerini kullanıma sundu. Mayıs ayında ise PayPal’ın blok zinciri lideri Jose Fernandez da Ponte, şirketin yakında müşterilerinin kripto varlıklarını diğer üçüncü taraf cüzdanlarına aktarmasına izin vereceğini duyurdu.

PayPal, kripto paralar ile ilgili iş süreçlerini başlattığı andan itibaren sürekli olarak platforma yeni özelllikler ekliyor. Şirket, Önde gelen borsalar üzerinden alımlara izin vermek için Coinbase ile ortaklık kurmuştu. PayPal’a ait ödeme şirketi Venmo, nisan ayında kripto para işlemlerini başlatmıştı. Şirket, kripto para birimlerinin kullanımını benimsetmek ve yaygınlaştırmak konusunda oldukça yoğun çaba sarf ediyor. Öyle ki, dünya çapındaki 26 milyon satıcısında kripto para birimleri ile alışveriş yapılmasını sağlayarak kripto para kullanımını önemli ölçüde genişletti.

Mayıs ayında PayPal, firmanın kripto para birimi çabalarıyla desteklenen ilk çeyrek sonuçlarını yayınladı. Kazanç raporuna göre, PayPal’ın net geliri, mart ayında sona eren çeyrekte önceki yıla göre %29 artarak 6.03 milyar dolara ulaştı.